Israele smetterà di giocare e rompersi i denti nel parco giochi dell'”Asse della Resistenza”?

di Elijah J. Magnier

Magnier è un corrispondente di guerra veterano e un analista senior del rischio politico con decenni di esperienza nella regione dell’Asia occidentale.

Un capitano rumeno e un ufficiale della sicurezza britannico sono stati uccisi da un attacco suicida di droni contro la petroliera M/T Mercer Street, una nave giapponese battente bandiera liberiana che fa parte del gruppo Zodiac di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer, in partenza dalla Tanzania verso gli Emirati Arabi Uniti. Il primo attacco alla petroliera ha causato solo danni materiali, ma è stato seguito da un secondo attacco in cui la torre di comando e controllo è stata colpita causando vittime umane. Al-Alam TV ha detto che l’attacco ha risposto a un attacco israeliano all’aeroporto di al- Dab’aa in Siria, dove sono stati uccisi e feriti Hezbollah iraniani e libanesi.

Pertanto, l’attacco israeliano rappresenta un cambiamento della Rule of Engagement (ROE), violando il limite di accettazione nel conflitto in corso e spingendo l’Iran a iniziare una ” campagna tra le guerre “, che dovrebbe aumentare di intensità in futuro. Quello che è scioccante per Israele è che, per la prima volta, l’Iran ha mostrato quanto siano collegati tutti i teatri di guerra e come un successo israeliano venga accolto con una risposta inaspettata nel mare dell’Oman.

Israele aveva effettuato oltre mille attacchi contro obiettivi in ​​Siria durante il decennio di guerra contro l’esercito siriano e obiettivi appartenenti all'”Asse della Resistenza”. Tuttavia, l’unico risultato obiettivo di Israele è stato quello di ampliare l’influenza dell'”Asse della Resistenza” nel Levante – che ha vinto la guerra distruttiva e sconfitto i gruppi Takfiri (ISIS e al-Qaeda) e i diversi gruppi terroristi sostenuti dalle monarchie del Golfo e paesi occidentali. L’“Asse della Resistenza” ha allargato e consolidato la sua influenza su Iraq e Yemen, formando un robusto fronte contro Israele ei suoi alleati.

Israele ha cercato di operare nel teatro iracheno, inviando droni suicidi che hanno distrutto sette magazzini appartenenti alle forze di sicurezza irachene al-Hashd al-Sha’abi. Inoltre, un drone israeliano, che operava dalle basi militari statunitensi in Siria e Iraq, ha attaccato e ucciso un comandante iracheno mentre questi stava viaggiando verso i confini iracheno-siriano.

Due anni fa, Israele ha inviato due droni suicidi nella capitale libanese Beirut. Uno è esploso vicino all’ufficio di Hezbollah e un altro si è schiantato ed è stato trovato intatto, contenente esplosivo. Ciò ha sollevato l’allarme tra “l’Asse della Resistenza” che Israele stava ora usando questo tipo di droni kamikaze per raggiungere i suoi obiettivi, evitando allo stesso tempo la responsabilità. L'”Asse della Resistenza” ha poi adottato questo stesso utilizzo israeliano di droni suicidi per molti teatri.

Negli ultimi due anni e mezzo, Israele afferma di aver effettuato diverse dozzine di attacchi contro obiettivi iraniani. La ‘guerra di sabotaggio’ tra Iran e Israele non è più un segreto, entrambe le parti ammettono le rispettive responsabilità per gli attacchi inflitti l’una all’altra in maniera tradizionale, attraverso le fughe dei media. L’ex primo ministro Benyamin Netanyahu ha esplicitamente violato la pratica israeliana della negazione e ha rivelato la responsabilità di Israele in molti attacchi di sabotaggio e omicidi illegali contro scienziati e istituzioni iraniane.

Tuttavia, è lecito riconoscere che Israele sta giocando con il fuoco poiché opera al di fuori della sua zona di comfort e compete nel parco giochi iraniano. Inoltre, Israele sta chiaramente affrontando una dura sfida alla sua autorità e reputazione in Medio Oriente. La domanda è: per quanto tempo può sostenere questo gioco tit-for-tat che ha avviato esso stesso?

Guardie della Rivoluzione iraniana

L’Iran ha ufficialmente negato il suo coinvolgimento nell’attacco. Tuttavia, gli analisti della regione ritengono che Israele sia sotto shock perché è possibile che l’Iran abbia risposto nel Mar dell’Oman a un attacco israeliano in Siria, introducendo un nuovo ROE e scegliendo il teatro direttamente e non attraverso i suoi alleati o nello stesso teatro operativo nel Levante. Questa scelta iraniana – affermano gli analisti – indica che Teheran ha deliberatamente evitato ogni ulteriore implicazione del governo siriano, chiaramente riluttante ad iniziare una guerra aperta contro Israele. Sta anche dicendo che l’Iran non sarà più contenuto dalla cornice siriana per ritorsione o contenimento, e sceglierà dove contrattaccare Israele per i suoi continui attacchi contro obiettivi iraniani nel Levante.

Secondo un alto funzionario dell’“Asse della Resistenza”, l’Iran è consapevole che “il 90% delle merci israeliane passa attraverso il mare, che rientra nel teatro operativo iraniano ed entro un raggio confortevole della sua portata militare. Israele è indiscutibilmente un nemico intelligente. Tuttavia, l’idea di espandere il suo teatro operativo all’interno dell’area controllata dall’Iran è arrogante, provocatoria e controproducente. Israele sta offrendo all’Iran obiettivi illimitati nel mare tra cui scegliere quando inizierà questo gioco, che senza dubbio gli romperà i denti. Israele ha molto di più da perdere se decide di rispondere all’attacco perché la rappresaglia da parte iraniana non durerà molto. L’ultima risposta è stata significativa ed equilibrata, imponendo deterrenza e una nuova regola di ingaggio che provoca ancora confusione e dolore in Israele”.

Non è la prima volta che Israele bombarda l’aeroporto di al-Dab’aa situato nell’area di al-Quseir. Israele considera la zona come una base per “l’Asse della Resistenza”, una zona di stoccaggio per i suoi missili di precisione e strategici e un’area implicata nella prossima guerra contro Israele. Tuttavia, questa è la prima volta che Israele prende di mira un dormitorio all’aeroporto con l’apparente intenzione di causare vittime umane, uccidendo e ferendone tre. Israele era quindi consapevole che la rappresaglia poteva essere in arrivo. Tuttavia, ha ignorato come, quando e dove. La petroliera Mercer Street è stata inizialmente attaccata da un drone che ha danneggiato solo la petroliera. Il secondo attacco con un drone suicida contro questa petroliera gestita da Israele sembra mirare intenzionalmente a causare vittime umane (due persone sono state uccise),

Droni suicidi utilizzati da Yemen e Iran

“Se Israele aumenterà la tensione e gli attacchi, sarà accolto con atti simili a meno che non venga ripristinato il tradizionale ROE in cui Israele bombarda obiettivi insignificanti, distruggendo magazzini sostituibili o una cucina o una pista. Altrimenti, Israele dovrebbe aspettarsi rappresaglie contro i suoi interessi ovunque, con o senza una scorta navale statunitense. La banca di obiettivi dell’Iran è abbondante e Israele è chiaramente molto più vulnerabile di quanto sia in grado di immaginare. Questa volta, l’attacco è avvenuto contro una petroliera vuota, ma abbastanza per aumentare il prezzo dell’assicurazione e causare ripercussioni finanziarie su Israele”, ha rivelato la fonte.

Israele ha aperto il vaso di Pandora e nascondersi sotto la gonna degli Stati Uniti non proteggerà le navi di proprietà israeliana se gli attacchi in Siria continueranno. L’Iran sta portando avanti una campagna “tra le guerre” su Israele che contiene scelte limitate. Qualsiasi escalation metterà in pericolo la navigazione israeliana e la mancanza di risposta significa che Israele ha deciso di mordersi le ferite, sotto gli occhi vigili del mondo. La deterrenza iraniana è stata imposta in entrambi i modi. La parte più preoccupante e cruciale da considerare per Israele è se l’Iran invochi una regola di ingaggio ogni volta che Israele bombarda obiettivi in ​​Siria o solo quando prende di mira un obiettivo appartenente all'”Asse della Resistenza?” Le prossime mosse risponderanno a questa domanda. Nessuna delle due risposte è una buona notizia per Israele, che ha messo in moto una nuova catena di eventi, di cui soffrirà a sua volta.



Fonte: Press Tv.Ir

Traduzione: Luciano Lago