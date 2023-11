Israele si suicida a Gaza: la guerra gli costa più di quanto pensasse

Le foto delle vittime materiali dell’esercito israeliano confermano che l’avanzata a Gaza non è un sogno facile da realizzare per i sionisti.

La guerra di Israele contro i palestinesi, incentrata sul brutale bombardamento di Gaza – dove sono morte più di 11.320 persone – è entrata nel suo 39esimo giorno; un conflitto in cui la Resistenza palestinese ha inferto al regime sionista un colpo senza precedenti sul piano militare, dell’intelligence e della sicurezza.

Martedì, il Movimento di Resistenza Islamico Palestinese (HAMAS) ha riferito di aver distrutto, nell’ultimo mese, 182 carri armati Merkava dell’esercito israeliano durante gli scontri; Israele ha un totale di 600 di questi carri armati .

Khaled Qadumi, rappresentante di Hamas in Iran, ha infatti sottolineato che “la guerra di strada favorisce la Resistenza”, poiché l’attrezzatura elettronica non serve a Israele per affrontare i combattenti nel labirinto delle strade palestinesi di Gaza.

Una foto diventata virale negli ultimi giorni mostra diversi carri armati, bulldozer e altri veicoli blindati danneggiati o distrutti dai combattenti palestinesi a Gaza.

Secondo Alireza Taqavinia, esperto di questioni dell’Asia occidentale, il regime israeliano si sta suicidando a Gaza, poiché la geografia dell’enclave costiera palestinese non è adatta all’ingresso di carri armati , che rischiano di essere distrutti da una distanza molto ravvicinata.

Taqavinia ha previsto che se la guerra continuerà per altri sei mesi, la potenza corazzata di Israele sarà ridotta della metà.

“Questo è il vero scenario della guerra a Gaza, non quello che dicono i sionisti “, ha indicato l’esperto sui social network, mostrando la suddetta foto dei carri armati israeliani distrutti.

Pubblicando una mappa dello sviluppo della guerra di Gaza del 14 novembre, preparata dalla BBC , l’esperto ha sottolineato che, in 17 giorni, Israele è riuscito ad occupare solo il 10% della zona settentrionale della Striscia palestinese, e i suoi gli avanzamenti sono stati limitati alle aree marginali, senza avanzare verso il centro e il sud dell’enclave.

Il portale bulgarinmilitary.com ha riferito lunedì che, secondo recenti immagini satellitari del nord-ovest di Gaza, l’esercito israeliano ha subito pesanti perdite in cinque giorni, tra cui 88 veicoli blindati.

Secondo il rapporto si tratta di circa il 23% dei 383 veicoli visibili nella zona attraverso le immagini satellitari.

Il portale evidenzia anche gli ulteriori danni subiti dai veicoli corazzati israeliani al confine libanese. In effetti, le unità anticarro del Movimento di resistenza islamica del Libano (Hezbollah) utilizzano armi piuttosto sofisticate per distruggere questi veicoli del regime, che sono la loro priorità.

Nota: La propaganda menzognera di Israele, ritrasmessa dai media occidentali, non riesce a contraddire la realtà. L’IDF sta subendo pesanti perdite e si vendica sui civili, in particolare i bambini che muoiono come mosche, senza cure, cibo, acqua e medicinali adeguati. Nell’ospedale di Al Shifa non ci sono i terroristi (stanno costruendo prove prefabbricate per coprire i crimini), mentre la realtà è quella che i soldati israeliani stanno sparando a bruciapelo a tutti coloro che cercano di abbandonare l’ospedale, donne, bambinbi e persone malate.

Fonte: Hispan TV

Traduzione: e nota: Luciano Lago