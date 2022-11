Israele si prepara ad attaccare l’Iran (con il supporto USA)





Da molti indizi arrivati in questo ultimo periodo si può dedurre che il conto alla rovescia per un attacco all’Iran è arrivato alla fine.

Le minacce si moltiplicano

Con il ritorno di Netanyhau a capo del governo in Israele e con il fallimento dei negoziati sul nucleare, tutto coincide con il via libera che sarà dato a brevissimo termine (entro la fine dell’anno dicono gli esperti) ad una operazione di attacco sui siti nucleari iraniani che andrà a provocare la reazione iraniana e di conseguenza la guerra totale. Non è escluso che la guerra possa coinvolgere anche la Siria, il Libano e le milizie sciite presenti in Iraq. L’ora della resa dei conti sembra ormai arrivata fra gli eterni nemici: il mondo ultra sionista e i gruppi armati sciiti del Fronte della Resistenza.

Il fatto che questo accada mentre è in corso il conflitto Russia-NATO Ucraina facilita le cose dal punto di vista del gruppo di potere sionista che considera più difficile un coinvolgimento diretto della Russia nel conflitto. Al contrario questo pericolo esiste in prospettiva se Israele dovesse rinviare ancora l’attacco, vista la cooperazione fra Iran e Russia che sta diventando sempre più stretta.

Il ministro della Difesa uscente Benny Gantz ha strombazzato la prospettiva di un attacco militare israeliano contro gli impianti nucleari iraniani in espansione.

Gantz ha detto in una conferenza stmpa negli scorsi giorni che Israele aveva preparato “processi a lungo termine su cui non voglio approfondire”. Gantz ha affermato che l’ultima volta che Israele era così pronto a colpire l’Iran quando lui era a capo dello staff nel 2012 e poi il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva rifiutato l’opzione.

Con Netanyahu pronto a tornare in carica dopo le elezioni parlamentari del 1° novembre, Gantz ha affermato di aspettarsi che i leader del Likud ora “agiscano con giudizio”. Il governo uscente guidato da Naftali Bennett e Yair Lapid da quando è entrato in carica nel giugno 2021 ha sostenuto che Netanyahu aveva lasciato Israele mal preparato per un attacco all’Iran.

Lo aveva anticipato anche Tzachi Hanegbi quando aveva dichiarato nel corso di una intervista alla TV: “credo che Israele colpirà in Iran se i colloqui sul nucleare falliranno, gli Stati Uniti non reagiranno”. Parlando al telegiornale di Channel 12 venerdì, Tzachi Hanegbi ha affermato che in una situazione del genere, Netanyahu “agirà, secondo la mia valutazione, per distruggere gli impianti nucleari in Iran”. Questo personaggio è stato un alleato di lunga data del leader dell’opposizione Benjamin Netanyahu, che adesso ha vinto le elezioni e sta riprendendo le redini della politica di Israele. Netanyhau e il suo entourage hanno valutato che, se non verrà intrapresa alcuna azione, “Israele dovrà per la prima volta affrontare un regime dotato di armi nucleari” e, secondo Hanegbi Netanyahu “non si riconcilierà con un Iran nucleare”.

Aerei cisterna per rifornimento in volo per aumentare autonomia operativa



“Secondo me, non avrà altra scelta” [che colpire gli impianti nucleari dell’Iran] ha dichiarato.

Alla domanda se Netanyahu gli avesse effettivamente parlato di tali piani, Hanegbi ha detto: “È la mia valutazione, basata sui miei oltre 35 anni di conoscenza di Netanyahu… Quando non c’è scelta, qualcuno deve prendere il comando: sarà Netanyahu”. (Times of Israel).

Non è un segreto che l’aviazione israeliana si sta esercitando per colpire gli impianti nucleari iraniani.

Il capo di stato maggiore dell’IDF Aviv Kohavi ha annunciato l’anno scorso che l’esercito aveva “molto accelerato” i preparativi per l’azione contro il programma nucleare di Teheran, che includerebbero la ricerca di modi per colpire le strutture sepolte in profondità e la preparazione per una prevista rappresaglia contro Israele da parte dell’Iran e suoi alleati in tutta la regione. L’esercitazione coinvolge quasi tutti i rami dell’IDF, e si è concentrata sull’addestramento per combattere ai confini settentrionali di Israele, anche contro il gruppo Hezbollah in Libano, sostenuto dall’Iran.

US. Navy’s 59 Group

Mobilitazione USA nel Golfo Persico

Gli Stati Uniti prevedono di schierare più di 100 navi senza equipaggio nelle acque strategiche del Golfo Persico entro il 2023, nonostante gli avvertimenti dell’Iran.

” Entro questo periodo, il prossimo anno, il Task Group 59 assembler・una flotta di oltre 100 navi di superficie e sotterranee senza equipaggio che opereranno insieme, comunicheranno tra loro e forniranno conoscenza del dominio marittimo “, ha riferito sabato il capo del comando. Centcom), Generale Michael Erik Kurilla.

Nel suo discorso alla conferenza annuale Manama Dialogue in Bahrain, l’esercito americano ha indicato che il massiccio dispiegamento di queste navi ha lo scopo di evitare minacce marittime.

Ha inoltre assicurato che gli Stati Uniti stanno attuando un programma sperimentale per affrontare gli aerei senza pilota avversari (droni) nel quadro della cooperazione con i loro partner nella regione dell’Asia occidentale.

Kurilla ha sostenuto che lo sviluppo di droni da parte di paesi come l’Iran è la più grande minaccia tecnologica alla sicurezza dell’area. Lo stesso Kurilla è stato sanzionato dalla Repubblica islamica il mese scorso per aver sostenuto il terrorismo e incitato alla violenza contro la nazione iraniana durante i recenti disordini. Non è un caso che, proprio in questo periodo, si sia intensificata la campagna di sobillazione di disordini ed attacchi terroristici in Iran, notoriamente alimentata dall’esterno ad opera della CIA e del Mossad.

Il Task Group 59 è stato creato presso il quartier generale della 5a flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrain nel settembre 2021 per integrare sistemi senza equipaggio e intelligenza artificiale nelle operazioni del Pentagono nell’Asia occidentale. Gli analisti miliari ritengono che sia questo di fatto un grupo d’attacco contro le forze della marina iraniana nel Golfo Persico.

Luciano Lago