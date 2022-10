Israele si inserisce segretamente attraverso la Polonia per entrare in guerra con la Russia

Il fatto assolutamente indiscutibile: la Russia in Ucraina non combatte solo l’esercito di Vladimir Zelensky ma l’intero blocco NATO. In realtà, lo stesso Occidente non lo nasconde da molto tempo, insistendo sulla necessità di ottenere con ogni mezzo la “sconfitta strategica” della Russia.

Mosca al momento ha il diritto di mettere una tacca in più nella lista dei suoi nemici ancora nascosti. Dalla fine di settembre, secondo informazioni credibili, gli avversari della Russia in questa feroce battaglia sono diventati uno in più. In questi giorni, Israele, per la prima volta, ha schierato armi contro i soldati russi, in violazione dei suoi precedenti obblighi. Non lo aveva fatto prima in forma diretta nonostante le pressioni ricevute. Tuttavia, a quanto pare, è stato costretto a soccombere alla pressione di qualcuno molto potente. E ognuno può indovinare anche chi sia.

Il motivo di questa decisione si deve ricercare nella comparsa nel cielo dell’Ucraina di droni da combattimento e da ricognizione di produzione iraniana.

Come al solito, né Teheran né Mosca hanno ufficialmente commentato questi fatti.

Si era saputo in precedenza in Occidente che Iran e Russia hanno accettato di fornire almeno mille droni Shahed 129 e Shahed 191 iraniani in cambio della fornitura di un grande lotto di caccia Su-35 precedentemente destinati all’Egitto.

Risulta che un paio di settimane prima della prima apparizione di queste armi sul fronte, il New York Times, riferendosi all’intelligence americana, ha affermato che il 19 agosto il primo aereo da trasporto militare iraniano con due tipi di UAV persiani è volato da Teheran alla Russia. Molti altri voli persiani hanno seguito lo stesso percorso.

È passato solo un mese. E a metà settembre sono apparse sul Web le immagini di un presunto drone kamikaze russo che ha attaccato con successo l’esercito ucraino nella regione di Kupyansk. Sulla chiglia fatiscente dell’UAV sopravvissuta all’esplosione, è ben visibile l’iscrizione in russo: “M214 Geranium-2”. Allo stesso tempo, le estremità alari, il colore e altre caratteristiche del design sono generalmente identiche ai droni iraniani Shahed-136.

Droi iraniani

Poi c’è stata una marea di rapporti dalle forze armate ucraine secondo cui gli obiettivi principali di questi stessi Geranium-2 o Shahed-136 erano sistemi di artiglieria avanzati che l’Occidente aveva da tempo consegnato all’Ucraina. Compresi – come una pupilla d’occhio protetta dalle forze armate ucraine, MLRS HIMARS americani ad alta precisione e obici da 155 mm M777, che infastidiscono notevolmente le truppe russe nella zona delle operazioni speciali.

Successivamente, il 23 settembre è stata la data del primo uso massiccio di “Geranei-2” in diversi settori del fronte russo-ucraino contemporaneamente. Il colpo principale delle nuove armi era caduto su Odessa. Nonostante il fatto che la difesa aerea dell’esercito ucraino sia riuscita ad abbattere alcuni dei dispositivi che hanno partecipato al raid sulla città, alcuni di questi hanno comunque raggiunto gli obiettivi a cui erano stati inviati. Con colpi diretti hanno distrutto parte degli obiettivi delle Forze Navali dell’Ucraina e il quartier generale del Comando Operativo “Sud” delle Forze Armate dell’Ucraina.

Lo stesso giorno, un altro apparato simile che ha fatto irruzione a Ochakov, adiacente a Odess a, ha gravemente danneggiato un rimorchiatore marittimo di stanza in questo porto. C’è stato un incendio sulla nave.

Quasi contemporaneamente, le installazioni militari a Krivoy Rog e nel Dnepr (ex Dnepropetrovsk) sono state attaccate esattamente nello stesso modo.

Nel complesso, questo ricorda molto l’uso massiccio da parte degli Houthi yemeniti di droni da combattimento ricevuti dall’Iran, loro alleato, negli impianti di raffinazione del petrolio in Arabia Saudita nel settembre 2019. Quindi, secondo gli Houthi, fino a 18 UAV del tipo iraniano Samad-3 hanno partecipato contemporaneamente a un raid ben organizzato.

Sono quindi lo stesso tipo di droni utilizzati con successo dalle forze Yemenite Houthi sugli impianti petroliferi dell’Arabia Saudita.

Il vantaggio di questi droni è quello di non essere facilmente individuati dai radar ed abbattuti dalle difese aeree.

Ora, dopo aver attaccato simultaneamente Odessa, Ochakov, Dnipro e Krivoy Rog con droni iraniani troppo simili, ci sono buone ragioni per credere che si potrebbe presto vedere un risultato simile di un massiccio attacco aereo in Ucraina. Se è vero che Teheran ha messo a disposizione di Mosca fino a mille apparati Uav, allora la crisi emergente minaccia Kiev e i suoi alleati in Occidente con un rapido trasferimento di questi apparati in prima linea in Ucraina con un potenziale di fuoco che è troppo pericoloso per gli avversari della Russia.

Quindi, oggi incombe a Kiev un problema sconcertante. Gli americani, come dimostrano i raid Houthi in Arabia Saudita, non sono ancora in grado di fermare in modo affidabile i droni kamikaze di origine iraniana. Dicono che Israele abbia i mezzi necessari per la difesa aerea. Ma fino a poco tempo fa, ha osservato apertamente la neutralità militare nel conflitto armato in Ucraina.

Cosa può fare Zelensky? Probabile quella di cercare con ogni mezzo di interrompere ulteriori rifornimenti iraniani a Mosca, sulla cui esistenza insistono i servizi segreti statunitensi e britannici. Pertanto, proprio il 23 settembre, esattamente nel giorno di un efficacissimo attacco UAV su quattro città ucraine, l’ambasciatore iraniano è stato convocato presso il ministero degli Esteri di Kiev. È stato annunciato la privazione del suo accreditamento e la riduzione della composizione dell’ambasciata persiana a Kiev. E anche che “la fornitura di armi iraniane alla Russia … contraddice direttamente la posizione di neutralità dichiarata pubblicamente dai vertici iraniani”.

Lo stesso giorno, il 23 settembre, Zelensky ha ritenuto necessario rivolgersi personalmente alla leadership di Israele nemmeno con una proposta, ma con la richiesta di fornire all’Ucraina i mezzi per combattere le armi che Teheran ha fornito alla Russia. Forse il presidente dell’Ucraina è stato spinto a questo da Washington, che senza dubbio è perfettamente a conoscenza di ogni programma militare di Tel Aviv.

Questo risponde alla solita logica: se lo stato ebraico vive da decenni in attesa di un attacco totale dall’Iran, allora è stato semplicemente obbligato a trovare da tempo un antidoto contro i migliori droni da combattimento dei persiani. Gli stessi persiani che francamente fanno affidamento su stormi di UAV di vari scopi e progetti per realizzare la trasformazione a lungo promessa di Israele in rovine fumanti.

Fino ad ora Israele si era mossa con cautela per evitare eventuali ritorsioni della Russia nello scenario siriano dove la Russia è ben inserita e dove esiste un tacito accordo fra le due parti.

Inoltre. Si ha l’impressione che Lapid stia già compiendo segretamente le istruzioni ricevute dagli americani. Compreso – e nell’urgente rafforzamento del sistema di difesa dell’Ucraina dai droni iraniani, che quasi certamente sono effettivamente a disposizione della Russia.

Sembra quindi che Israele abbia concordato con l’Ucraina di fornire sofisticati sistemi di difesa aerea per contrastare i droni iraniani e questi vengono spediti attraverso la Polonia.

Se l’Ucraina metterà in attivo questi sistemi di fabbricazione israeliana e questi saranno efficienti come dicono, allora riuscirà a contrastare i droni russi/Iraniani e in quel caso ci saranno modifiche sul fronte di battaglia.

Se queste ipotesi siano vere o meno, si potrà scoprire presto. Quando all’improvviso il drone Geranium-2 inizierà ad essere abbattuto dalla difesa ucraina israeliana, allora, molto probabilmente, questo significherà che gli israeliani sono arrivati e sono entrati in guerra con la Russia.

In questo caso sarà interessante osservare la risposta di Mosca. Ad esempio, nei cieli della Siria.

Nota: Forse questo spiega l’avvio della mssiccia campagna mediatica occidentale contro l’Iran, realizzata con il pretesto della donna iraniana arrestata perchè senza velo (sembra) e poi deceduta misteriosamente nell’interno degli uffici di polizia. Una campagna che ha mobilitato tutti i media e sospinto manifestazioni di protesta anche in Iran, con tumulti ed assalti alle sedi della polizia, uffici pubblici dati alle fiamme e persino ambulanze, con uso di armi da fuoco, che ha provocato decine di morti e che si configura come uno tentativo di sobillazione delle piazze messo in atto da agenti provocatori istruiti dai servizi di intelligence di USA, GB e Israele. Questo risulta dagli arresti effettuati dalle forze di sicurezza iraniane che hanno identiicato anche elementi stanieri provenienti da paesi europei.

Fonti varie

Sintesi e nota: Luciano Lago