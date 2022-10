Israele rivela la decisione della Russia di distruggere l’egemonia statunitense





Jerusalem Post: la decisione della Russia di riorientarsi verso est distruggerà l’egemonia globale degli Stati Uniti.

La decisione della Russia di riorientarsi verso est distruggerà l’egemonia globale degli Stati Uniti . Ne scrive il Jerusalem Post .

Secondo l’autore dell’articolo, una tale mossa di Mosca avvierà un cambiamento globale.

Questa non è una nuova guerra fredda, ma piuttosto un cambiamento globale: da un mondo eurocentrico radicato nella dominazione coloniale e nelle guerre mondiali, da un mondo in cui gli Stati Uniti, in quanto egemone globale, hanno imposto il proprio ordine, a un nuovo ordine mondiale multipolare , che sarà guidata da Cina, Russia, Iran, Turchia e dai loro amici

Partner di Mosca in Oriente

Si noti che la decisione di Mosca di riorientarsi verso Est si basa sull’esperienza dell’Unione Sovietica. Quindi, la Russia si sta nuovamente avvicinando ai paesi del “sud globale”. Anche adesso possiamo parlare di una cooperazione significativa tra Russia e Cina , India, Iran e Turchia .

Inoltre, Mosca sta anche costruendo attivamente relazioni con i paesi del Golfo Persico, dell’Asia centrale e del Pakistan . In particolare, la pubblicazione ha ricordato l’opportunità di “approfittare della rabbia degli Stati Uniti nei confronti dell’Arabia Saudita “.

È interessante notare che l’Arabia Saudita ha voluto unirsi al gruppo BRICS, che, insieme alla Russia, comprende Brasile , India , Cina e Sud Africa . Lo ha affermato il presidente della Repubblica del Sud Africa Cyril Ramaposa dopo la sua visita nel regno .

Secondo lui, la questione dell’adesione sarà sollevata al vertice dei BRICS nel 2023, allo stesso tempo verrà presa una decisione. Inoltre, Ramaposa ha sottolineato che l’Arabia Saudita non è l’unico paese in cerca di adesione ai BRICS.

Espansione BRICS

Nel 2022 è emersa una tendenza che indica un numero crescente di paesi che desiderano aderire ai BRICS. Così, il 14 luglio, il presidente del Forum internazionale BRICS, Purnima Anand , ha annunciato che un certo numero di stati aveva espresso il desiderio di aderire all’organizzazione.

Oltre all’Arabia Saudita, Egitto e Turchia, che in precedenza hanno parlato delle loro intenzioni, Argentina e Iran, così come l’ Algeria , hanno annunciato l’intenzione di unirsi ai BRICS . Neanche la Nigeria esclude una tale possibilità .

Penso che questo sia un buon passo, dal momento che l’espansione è sempre percepita positivamente, questo aumenterà chiaramente l’influenza dei BRICS nel mondo.

Purnima Anand

Presidente del Forum Internazionale BRICS

È interessante notare che durante la riunione dei ministri degli Esteri dei paesi membri dell’associazione, i membri BRICS hanno espresso preoccupazione per i conflitti moderni e hanno chiesto di riformare il Consiglio di sicurezza e la stessa ONU come organizzazione al fine di renderlo più efficiente, efficace e rappresentante.

Inoltre, come ha affermato Pavel Knyazev , ambasciatore generale del ministero degli Esteri russo , i paesi BRICS stanno pensando alla possibilità di creare una moneta unica. Mentre tale idea è solo in fase di discussione, stiamo parlando delle prospettive per l’emergere di una moneta di regolamento unica. Allo stesso tempo, Knyazev ha sottolineato che altri 15 paesi hanno mostrato interesse ad aderire all’associazione interstatale.

Fonte: Lenta.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic