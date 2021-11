Israele” riconosce… la battaglia di Marib è la nostra battaglia





Prosegue l’avanzata su Marib delle forze della resistenza Yemenita, annientati centinaia di mercenari sauditi.

Fin dal primo giorno, gli yemeniti hanno considerato che l’aggressione che viene condotta contro il loro paese con il pretesto di “difendere la legittimità” del dimesso e latitante Abd Rabbo Mansour Hadi (il fantoccio dell’Arabia Saudita), non è altro che un’aggressione USA-Occidente-Israele contro la regione , compreso lo Yemen, al fine di spezzare la volontà dei popoli arabi e soggiogarli con l’obiettivo di portarli nell’ovile della normalizzazione con “Israele”.

L’osservatore sugli sviluppi dell’aggressione contro lo Yemen per 7 anni vede chiaramente che non c’è orizzonte e prospettiva di successo per questa aggressione che potrebbe avvantaggiare gli aggressori sauditi ed emiratini e i loro mercenari yemeniti, ma nonostante tutto, vediamo l’Arabia Saudita insistere nel continuare questo assurda guerra che è costata al suo tesoro prezzi esorbitanti e ha peggiorato la situazione, la sua reputazione, posizione e ruolo regionale.

È diventato chiaro che l’Arabia Saudita non è il solo attore che conduce la guerra, o ha la decisione di fermarla o continuarla. L’Arabia Saudita deve coprire solo politicamente e finanziariamente questa aggressione. Quanto alle sue conseguenze o costi ed effetti, sono questioni che non rientrano nella sua giurisdizione. Ci sono organismi internazionali che sono quelli che stanno conducendo questa guerra per volontà degli Stati Uniti e Israele .

Questo fatto è stato rivelato pochi giorni fa dal quotidiano “israeliano” “Jerusalem Post”, che ha confermato notevolmente che la battaglia di Ma’rib è la battaglia di “Israele”, e ha scritto: “Marib si trova a diverse centinaia di chilometri dal confine, ma se Ansar Allah (gli insorti Houthy) si impadronisse della città, sarebbe una sconfitta morale e politica per l’Arabia Saudita, uno schianto per il suo prestigio. Ansar Allah considera la loro battaglia contro l’Arabia Saudita come parte della loro guerra globale contro Israele e gli Stati Uniti, e che Marib è solo una pietra angolare .. Riyadh affronta una serie di minacce regionali che si estendono per migliaia di chilometri dallo Yemen attraverso il Golfo di Oman al Kuwait, attraverso l’Iraq e Al- Bukamal sulla strada per la Siria fino al Libano… Israele vede anche questo arco di minacce come una fonte di grave preoccupazione».

È chiaro che le “minacce” a cui fa riferimento il quotidiano “israeliano”, se effettivamente esistono, non sono dirette contro l’Arabia Saudita, a meno che il regime di Al Saud non si consideri un’estensione di “Israele”, o che sia un regime funzionale la cui missione è difendere “Israele” contro “I pericoli che minacciano questa entità”, a spese degli interessi dell’Arabia Saudita e del popolo saudita.

Combattenti Houthy nello Yemen

Le “minacce” che il quotidiano “israeliano” ha visto come minacce congiunte a “Israele” e all’Arabia Saudita, sono infatti le forze della resistenza, che si sono dedicate alla difesa della causa palestinese, del popolo palestinese e di Gerusalemme – Al-Sharif e delle santità islamiche, e non crediamo che ci sia un autentico arabo o un vero musulmano che si faccia intimorire.

L’Islam e il mondo arabo possono considerare queste forze ostili e collocarsi in un unico fronte della resistenza contro l’usurpatore dei luoghi santi che vuole espellere il popolo palestinese, lavorando giorno e notte per Giudaizzare Gerusalemme e seminare devastazione e distruzione nei paesi arabi e islamici.

Nota: Anche il patriarca cristiano di Gerusalemme Hanna si è schierato con la lotta del popolo palestinese contro l’occupazione sionista. Vedi: https://www.controinformazione.info/arcivescovo-atallah-hanna-musulmani-cristiani-difendano-insieme-gerusalemme/

Fonte: Al Alam.ir

Traduzione: Fadi Haddad