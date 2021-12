Israele prepara un’opzione militare contro l’Iran – media





L’esercito israeliano sta preparando un possibile attacco contro l’Iran, hanno riferito i media del Paese, citando fonti diplomatiche e della difesa. Tel Aviv ha già notificato agli Stati Uniti i suoi piani, non affrontando “nessun veto” su tali preparativi.

Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha parlato al segretario alla Difesa americano Lloyd Austin dei preparativi per un potenziale attacco militare contro l’arcinemico Iran, durante la sua visita negli Stati Uniti, secondo quanto riportato sabato da diversi media israeliani. Giovedì Gantz ha incontrato i massimi funzionari statunitensi, tra cui Lloyd e il Segretario di Stato Antony Blinken.

“Il ministro della Difesa ha detto agli americani di aver incaricato i militari di prepararsi per l’opzione militare”, ha detto una fonte di sicurezza di alto livello, come citato dalla Radio dell’esercito israeliano.

La stessa fonte ha affermato che mentre Teheran era “vicina a produrre abbastanza materiale fissile per una singola bomba nucleare”, non avrebbe superato la “soglia” perché comprende la gravità di un tale passo. Mentre Israele ha ripetutamente accusato l’Iran di cercare di ottenere armi nucleari, Teheran ha costantemente respinto tali accuse, sostenendo che il suo programma nucleare serviva esclusivamente a scopi civili.

Una fonte diplomatica separata ha detto ai media israeliani che l’annuncio non ha incontrato obiezioni da parte dei funzionari americani.

“Non c’era veto” , ha detto la fonte, come citato dal Jerusalem Post.

Durante la sua visita negli Stati Uniti, Gantz ha espresso la speranza di approfondire “il dialogo e la cooperazione” con Washington per quanto riguarda l’Iran, nonché di rafforzare la “prontezza militare congiunta ad affrontare l’Iran e a fermare la sua aggressione regionale e le sue aspirazioni nucleari”. Mentre Austin sembrava essere meno bellicoso, ha affermato che Washington era preoccupata per l’incapacità dell’Iran di mostrare un impegno diplomatico costruttivo, avvertendo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden era “pronto a passare ad altre opzioni” nel trattare con Teheran.

Poco dopo la conclusione dell’incontro Lloyd-Gantz, il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha raddoppiato la disponibilità degli Stati Uniti a esplorare altre “opzioni”.

“Dati i progressi in corso nel programma nucleare iraniano, il presidente ha chiesto alla sua squadra di essere preparata nel caso in cui la diplomazia dovesse fallire, e dobbiamo passare ad altre opzioni, e ciò richiede preparativi”, ha detto Psaki. Ha detto che le “opzioni” potrebbero includere “misure aggiuntive per limitare ulteriormente i settori produttori di entrate dell’Iran”, ma ha evitato la menzione esplicita dell’intervento militare.

Negoziati a Vienna sul nucleare

La retorica ostile arriva nel mezzo dei colloqui di Vienna recentemente ripresi, progettati per rilanciare lo storico accordo nucleare iraniano del 2015, ufficialmente noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). I negoziati, tuttavia, non sono andati oltre, con Teheran che continua a chiedere a Washington di revocare completamente le sue sanzioni “oppressive” .

L’accordo JCPOA è effettivamente crollato dopo che l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è allontanato unilateralmente da esso nel 2018, accusando Teheran di aver violato in qualche modo lo “spirito” dell’accordo. Da allora Washington ha reimpostato vecchie sanzioni e introdotto nuove misure contro Teheran. La Repubblica Islamica ha gradualmente sospeso i suoi obblighi con il JCPOA, intensificando l’arricchimento dell’uranio e ampliando il suo programma nucleare.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago