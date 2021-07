Israele prende di mira “posizioni militari” vicino a Homs; La Siria reagisce con forza





L’immagine fornita dai media siriani mostra le difese aeree del paese che intercettano un missile israeliano a mezz’aria durante un’aggressione lanciata dal regime contro la città siriana orientale di Homs il 22 luglio 2021.

Il regime israeliano ha organizzato un attacco aereo contro le posizioni militari che si trovano nella campagna della città occidentale di Homs, in Siria, spingendo la Siria a intercettare la maggior parte dei missili in arrivo.

L’agenzia ufficiale di stampa araba siriana (SANA) ha affermato che l’attacco ha preso di mira le posizioni nelle prime ore di giovedì.

Le difese siriane hanno intercettato la maggior parte dei missili prima che raggiungessero gli obiettivi desiderati, ha aggiunto.

Ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno circondato l’attacco devono ancora essere resi disponibili dalle fonti ufficiali siriane.

Questa è la terza volta consecutiva che il regime di occupazione cerca di colpire obiettivi all’interno del paese arabo nel giro di una sola settimana.

La Siria avverte di “gravi ripercussioni” dopo che Israele ha lanciato un attacco aereo su Aleppo

Il ministero degli Esteri siriano in un comunicato ha avvertito che il regime di Tel Aviv avrà “piena responsabilità” delle conseguenze derivanti dalla sua inesorabile aggressione

Martedì, le difese aeree siriane hanno abbattuto sette degli otto missili lanciati dagli aerei da guerra israeliani durante un’aggressione contro la provincia siriana nordoccidentale di Aleppo.

E il giorno prima, l’esercito siriano ha intercettato allo stesso modo diversi missili che erano stati lanciati durante gli attacchi aerei israeliani contro la stessa provincia.

Difesa aerea siriana

Secondo quanto riferito, le unità di difesa aerea della Siria hanno intercettano diversi missili lanciati durante gli attacchi aerei israeliani contro il paese arabo.

La Siria e il regime israeliano sono tecnicamente in guerra a causa dell’occupazione da parte di quest’ultimo dal 1967 delle alture del Golan del paese arabo.

Il regime israeliano mantiene una significativa presenza militare nel territorio, che utilizza come trampolino di lancio per i suoi attacchi sul suolo siriano.

Gli attacchi hanno iniziato a crescere in modo significativo in portata e frequenza dopo il 2011, quando la Siria si è trovata nella morsa di una atacco dei militanti e di un terrorismo dilagante sostenuto dalle potenze straniere fra cui USA, GB, Turchia e Arabia Saudita..

Tel Aviv afferma che i suoi attacchi hanno come obiettivo presunti rifornimenti diretti al movimento di resistenza libanese di Hezbollah. In innumerevoli occasioni, però, gli attacchi hanno preso di mira i rinforzi appartenenti all’esercito siriano e ai suoi alleati.

Il regime sionista ha anche fornito un passaggio sicuro e cure mediche ai terroristi Takfiri, che fuggono dalle operazioni difensive della Siria e dei suoi alleati.

Fonte: presstv.ir

Traduzione: Luciano Lago