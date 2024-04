Israele pianifica un attacco ‘doloroso’ sull’Iran. Scelta fatta dal “gabinetto di guerra”

Secondo indiscrezioni provenienti dal gabinetto di guerra del primo ministro, Israele sta pianificando un attacco “doloroso” contro l’Iran che non causerà vittime (secondo loro).

Sulla base di quanto riferito, Benjamin Netanyahu ha chiesto alle forze di difesa israeliane di stilare un elenco di obiettivi che Israele potrebbe scegliere di colpire e ai quali gli Stati Uniti non si opporrebbero.

Una risposta attentamente calibrata all’attacco missilistico e di droni senza precedenti dell’Iran di domenica potrebbe arrivare sotto forma di un attacco di precisione su una struttura a Teheran, o di un attacco informatico, ha riferito il Washington Post, citando un funzionario israeliano a conoscenza delle delicate discussioni.

“Tutti sono d’accordo sul fatto che Israele debba rispondere”, ha detto il funzionario. “Come rispondere, quando rispondere, è la domanda.”

Il notiziario israeliano di Channel 12 affermava che il gabinetto di guerra aveva accettato di rispondere all’Iran “chiaramente e con forza” e che erano state discusse diverse opzioni che sarebbero state “dolorose” ma difficilmente avrebbero innescato una guerra regionale.

Il governo di guerra mira anche a trovare un modo per ritorsioni contro l’Iran che non venga bloccato dagli Stati Uniti, ha riferito l’emittente, dopo che Joe Biden ha detto a Netanyahu che Washington non sosterrebbe un contrattacco israeliano .

Yoav Gallant, il ministro della Difesa israeliano, lunedì ha detto alla sua controparte americana che Israele non ha altra scelta che rispondere all’attacco dell’Iran, che è stato sventato con l’aiuto di Stati Uniti e Gran Bretagna.

Netanyahu non ha ancora commentato pubblicamente il piano di ritorsione e il gabinetto di guerra dovrebbe riunirsi nuovamente martedì mattina.

I sostenitori della linea dura nel governo, domenica sera tardi, hanno affermato che Israele deve impazzire contro l’Iran e non dovrebbe perdere tempo con la sua ritorsione per il primo attacco diretto dell’Iran contro Israele.

“Le idee di contenimento e moderazione sono le percezioni che sono finite il 7 ottobre”, ha detto in una dichiarazione domenica sera Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale e leader del più popolare partito di destra e guerrafondaio.

Tutto lascia pensare che nelle prossime ore o giorni ci sarà una forte attacco israeliano sul territorio iraniano.

Da parte iraniana ha parlato il portavoce Amoui (nella foto) : l’Iran è pronto a rispondere in modo più deciso, forte e preciso

Il portavoce della Commissione per la Sicurezza e la Politica Estera del Parlamento iraniano, Abu al-Fadl Amoui, mette in guardia l’entità occupante dal commettere una nuova follia, sottolineando che l’Iran ha piani per tutti gli scenari e che è pronto a rispondere in modo più ampio e in modo più deciso, usando armi che non ha mai usato prima.

Amoui, ha confermato che la risposta iraniana all’entità occupante è stata legittima e controllata, e che l’Iran non ha utilizzato una quantità significativa del suo potere in questa, indicando che le violazioni e i crimini dell’occupazione avrebbero dovuto porre fine.

In un’intervista con Al-Mayadeen, oggi, lunedì, Amoui ha sottolineato che l’Iran affronterà qualsiasi attacco israeliano e risponderà in modo proporzionale, sottolineando che oggi si assiste ad un’intensità di contatti diplomatici da parte dei paesi occidentali che chiedono che non saranno inclusi nella risposta dell’Iran a qualsiasi possibile attacco israeliano contro di questo.

Tutto lascia prevedere che nelle prossime ore o giorni tutto il Medio Oriente vada ad infiammarsi.

Fonte: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago