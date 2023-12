Israele paga un prezzo alto per i suoi crimini

di Kevin Barrett

Quindi Netanyahu ora sta dicendo che (è Israele a pagare) il prezzo è pesante. Quanto costa tutto questo? Netanyahu non ammette quanto sia pesante il prezzo da pagare. Il numero reale delle vittime israeliane è molto più alto del conteggio ufficiale. Lo sappiamo perché abbiamo visto che i combattenti della resistenza si sono filmati mentre distruggevano carri armati, camion e altri veicoli militari a centinaia. Hanno anche filmato molte delle loro altre operazioni. Quindi possiamo vedere che, in base a quanto emerge dai filmati della resistenza, il numero delle vittime deve essere molto più alto di quanto ammette Netanyahu.

Hamas ha ucciso circa 1.650 soldati israeliani e ha distrutto 750 veicoli militari.

Ignora anche il fatto, almeno pubblicamente, che Israele ha perso circa il 7% della sua popolazione. Non sono stati uccisi, sono fuggiti dal paese. Questo è già successo di tanto in tanto, ma questa volta non è sicuro che ritornino, perché l’economia israeliana è in rovina. Il confine settentrionale del Paese è ora disabitato, poiché sono stati tutti evacuati a causa del fronte settentrionale di Hezbollah.

Soldati israeliani piangono i loro commilitono uccisi

E l’economia israeliana potrebbe non riprendersi. Fa molto affidamento sul turismo, che ora è completamente chiuso. I soliti alberghi turistici sono pieni di israeliani fuggiti dalle zone di guerra del nord. E ovviamente questo è già abbastanza grave. Ma (la ragione principale) per cui il futuro dell’entità sionista sembra incredibilmente cupo è perché sono riusciti a commettere il più orribile genocidio mai visto in diretta televisiva, e hanno disgustato e sgomento quasi il mondo intero. I loro unici sostenitori ora sono a Washington DC. E anche negli Stati Uniti d’America, i sondaggi mostrano che la maggioranza dei giovani adulti vuole che la resistenza vinca e metta fine a Israele.

Funerali soldati israeliani uccisi a Gaza

Quindi hanno perso la battaglia militare. Non riescono a riavere i loro ostaggi. Non possono avere successo nelle loro operazioni di terra. Non possono fermare Hamas come sostengono. Hanno perso la loro battaglia economica. Hanno perso nella loro guerra di propaganda, dove inventano storie ridicole su bambini decapitati a cui nessuno crede. Nessuno crede più a quello che dicono. Hanno distrutto tutta la loro credibilità, hanno fatto saltare in aria la loro economia e si sono rivelati una tigre di carta militare. La fine dell’entità sionista è vicina. E Netanyahu sa che la sua fine politica è ancora più vicina.

Fonte: The Unz Review

Traduzione: Gerard Trousson