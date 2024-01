Israele ossessionato dall’Iran: guerra inevitabile ?

di Alfredo Jalife Rahme

L’esistenza di un Iran indipendente e sovrano in Medio Oriente è diventata la fissazione psicologica di Israele.

Dopo l’iconico attacco di Hamas, l’ex ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Itamar Rabinovich, ha proclamato che era in corso la prima guerra iraniano -israeliano , a causa degli sforzi dell’Iran di sfidare Israele su diversi fronti .

Dopo il delirante editoriale del Primo Ministro Netanyahu al WSJ sui suoi “Tre prerequisiti per la pace: dobbiamo distruggere Hamas, smilitarizzare Gaza e deradicalizzare l’intera società palestinese ( https://on.wsj.com/3NM4vwZ ), suo ex alleato e oggi un il fedele rivale interno, l’ex premier Naftali Bennett (NB), sostiene l’annientamento dell’Iran con il sostegno degli Stati Uniti ( https://on.wsj.com/3NKhlMi ).

Nel mondo multimediale degli Stati Uniti, il WSJ è diventato il più fanatico nell’ insabbiamento dell’infanticidio e delle esazioni di Israele a Gaza.

Sia Netanyahu, sia NB: entrambi costituiscono due facce della stessa medaglia di insostenibile israelocentrismo come l’ombelico paleo-biblico del mondo e la Via Lattea, quando Israele è diventato un paese paria/apartheid.

La mia ipotesi è che dietro la spessa cortina di fumo del 7 ottobre si celi l’obiettivo finale di Israele, e di ciascuno dei suoi primi ministri: annientare l’Iran per emergere come l’unica potenza militare nucleare, dotata di più di 300 bombe e impongono così la loro volontà razzista onnicomprensiva al Medio Oriente e all’Africa .

Da Seymour Hersh, passando per il tenente generale Michael Flynn (ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump), fino al ministro degli Esteri russo Lavrov, sottolineano che si è trattato di un’interruzione deliberata di sette ore dei famosi servizi di intelligence israeliani quella con cui hanno lasciato passare gli estremisti di Hamas; Hanno permesso che gli attacchi della guerriglia palestinese sunnita di Hamas venissero compiuti per avere la giustificazione di spopolare i palestinesi di Gaza, in una prima fase, e della Cisgiordania, in una seconda fase.

Netanyahu e la corte di governo

NB, premier israeliano dal 2021 al 2022, confessa che Israele ha distrutto una base di droni sul suolo iraniano e propone diversi modi per indebolire l’Iran: potenziare l’opposizione interna, garantire la continuità di Internet durante le rivolte contro il regime, rafforzare i suoi nemici e aumentare sanzioni e pressioni economiche – tutto ciò che Israele fa da molto tempo e anche con la serie di propaganda “Teheran ( https://apple.co/48ccKuv )”, con l’aiuto dei Cazari ( https://bit.ly /3QqemJr) ) che controllano l’asse Hollywood/Wall Street/multimedia.

NB scommette sull’implosione dell’Iran che sarebbe simile a quella dell’URSS e si vanta di aver smantellato diversi attacchi dell’Unità Quds in Turchia e della ritorsione di Israele che ha ucciso uno dei suoi comandanti nel centro di Teheran (Nota: si tratta di Sayyad Khodaei, https://bit.ly/3RAhIKi ).

In modo lineare, semplicistico e anacronistico, NB giudica che sia in corso una nuova guerra fredda (megasica!) in Medio Oriente tra la “Repubblica Islamica dell’Iran – simile all’URSS degli anni ’80 (e), dall’altro, un prospero democrazia (megasica!) forte e libera – Israele e i suoi alleati”. Non elenca chi siano i suoi alleati a questo punto della catastrofe umanitaria a Gaza, quando Israele è diventato un paese paria su scala globale.

Il quotidiano Al Mayadeen – bandito da Israele e molto vicino agli sciiti libanesi di Hezbollah – denuncia il disprezzo di Israele per la sovranità dei paesi, nel caso specifico dell’Iran, quando Israele ha la licenza di uccidere bambini a destra e a sinistra e donne, come sta accadendo ora a Gaza con la tacita benedizione degli Stati Uniti e dell’Unione Europea.

Nonostante le imprecazioni di Netanyahu, Rabinovich e NB, l’amministrazione Biden non ha coinvolto direttamente l’Iran nell’attacco di Hamas del 7 ottobre, mentre il paese persiano si avvicina alla Russia: dopo la sua spettacolare ammissione ai BRICS+ e la sua reciproca de-dollarizzazione delle valute nazionali di Mosca e Teheran ( https://bit.ly/3NMrYOy ).

Quanto sarà facile rovesciare o sconfiggere l’Iran oggi?

Fonte: La Jornada

Traduzione: Luciano Lago