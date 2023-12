Israele non può sconfiggere Hamas, quindi quale sarà il prossimo passo?

di Robert Inlakesh

Dopo una pausa di sette giorni nella guerra tra Israele e gruppi armati palestinesi a Gaza, la ripresa delle ostilità ha ricevuto un nuovo via libera da Washington. Non essendo riusciti a condurre gli alleati israeliani alla vittoria militare, gli Stati Uniti stanno autorizzando una pericolosa escalation e rifiutando qualsiasi soluzione pacifica che possa evitare ulteriori sofferenze ai civili.

Pochi minuti dopo che il Segretario di Stato americano Antony Blinken aveva lasciato la Palestina/Israele, la guerra a Gaza è ripresa, con un massiccio attacco aereo contro le infrastrutture civili palestinesi, provocando la morte di quasi 200 civili. Il portavoce della Casa Bianca John Kirby ha detto che continua a sostenere il “diritto e la responsabilità di Israele di affrontare Hamas “, ma non è chiaro per quale scopo. Mentre l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak ammette che Hamas è ben lungi dal crollare, sorge spontanea la domanda: qual è il vero obiettivo di questa guerra?

Dopo sei settimane di guerra che hanno provocato la morte di probabilmente più di 20.000 palestinesi, l’esercito israeliano non è riuscito a dimostrare di essere riuscito a ridurre significativamente le capacità militari di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi nell’enclave costiera assediata. Sebbene Israele abbia fatto irruzione nei principali ospedali del nord della Striscia di Gaza, sostenendo che Hamas utilizzava questi siti come basi e centri di comando e controllo, le prove prodotte dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) non corroborano queste accuse. Il governo degli Stati Uniti sostenne l’idea che esistesse un centro di comando presso l’ospedale Shifa e, quando le forze israeliane entrarono nell’area dell’ospedale, presentarono armi che affermavano di aver trovato lì, nonché un tunnel vuoto. Tutte le immagini rese pubbliche sono selezionate e modificate dall’esercito israeliano, ma se verificate in modo indipendente potrebbero servire come prova della presenza di militanti, senza dimostrare l’esistenza di un centro di controllo o di comando. Poco di degno di nota è stato trovato in altri ospedali, e l’affermazione degli americani di disporre di solide informazioni di intelligence che confermano le affermazioni israeliane è dubbia, date le precedenti dichiarazioni pubbliche, come quelle del presidente degli Stati Uniti Joe Biden che affermava di aver visto ” immagini confermate di terroristi che decapitavano” bambini ”, dichiarazione che la Casa Bianca ha poi dovuto ritrattare .

All’inizio di questa guerra, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu annunciò che il suo governo avrebbe “ schiacciato Hamas ”, un obiettivo che il governo degli Stati Uniti sostenne pubblicamente. Eppure Hamas è riuscita non solo a infliggere il più grande colpo della sua storia a Israele, ma anche a difendere Gaza sul terreno, ottenendo innumerevoli successi contro le forze israeliane. Il mondo intero ora parla della formazione di uno Stato palestinese, un’idea che era stata del tutto abbandonata a favore di accordi di normalizzazione incondizionati tra gli Stati arabi e Israele prima della guerra.

Inoltre, uno dei risultati prevedibili della guerra israeliana a Gaza è stato un considerevole aumento del sostegno ad Hamas in tutti i territori occupati. In Medio Oriente e in tutto il mondo musulmano, i militanti di Hamas sono diventati eroi e sono ampiamente visti come una valorosa resistenza nazionale.

L’accordo di normalizzazione israelo-saudita, attorno al quale è stata strutturata la politica in Medio Oriente dell’amministrazione Biden, non è più rilevante in un momento in cui Riyadh si sta avvicinando a Teheran. Secondo i sondaggi israeliani , solo il 4% degli israeliani si fida di Benjamin Netanyahu, mentre il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari è la figura nazionale più fidata. Sebbene gli israeliani si fidino di lui, Hagari è diventato il ” ragazzo delle liste ” e un meme online, dopo aver pubblicato un video in cui affermava che un semplice calendario scritto in arabo era una lista ” terroristica” . Questo video pretendeva di mostrare che Hamas teneva degli ostaggi presso l’ospedale pediatrico di Rantisi.

Almeno 10 paesi hanno ritirato i propri ambasciatori da Israele o sospeso le relazioni con il paese. Tutto questo mentre le più grandi proteste filo-palestinesi mai viste in Occidente continuano in capitali come Londra e Washington DC. Questi eventi, combinati con un notevole calo dell’indice di approvazione di Joe Biden, fanno presagire un disastro per la guerra di Gaza sostenuta dagli Stati Uniti.

La Casa Bianca afferma che sta imponendo alcune restrizioni al piano militare israeliano di invadere il sud di Gaza, ma allo stesso tempo offre sostegno incondizionato alle azioni di Israele. In nessun momento il governo degli Stati Uniti si è assunto la responsabilità di ciò che è accaduto dal 7 ottobre, non ci sono state scuse per le sue bugie, nessun cambiamento di strategia e nessun riconoscimento del ruolo svolto da Washington nella creazione della situazione sul terreno a Gaza che ha facilitato l’attacco di Hamas.

La vera domanda oggi è: cosa succederà dopo? Israele combatte senza meta a Gaza e continua a uccidere migliaia di civili palestinesi, non c’è segno della sconfitta di Hamas all’orizzonte e la situazione umanitaria, definita ” la peggiore mai vista ” dal capo dei soccorsi di Hamas all’ONU, Martin Griffiths, continua a peggiorare. Se tutti questi elementi devono essere presi sul serio, lo spettro di una guerra regionale incombe anche nel caso di un’escalation dell’attacco israeliano a Gaza. Gli Hezbollah libanesi sono attualmente impegnati in frequenti battaglie lungo il confine libanese e hanno ampliato la portata dei loro attacchi contro obiettivi militari israeliani.

Gli scambi di prigionieri avvenuti tra Israele e Hamas hanno dimostrato che il gruppo palestinese era capace di impegno diplomatico. Questo scambio ha anche rivelato al mondo che anche Israele teneva prigionieri donne e bambini senza accusa. Ai prigionieri civili israeliani che sono stati liberati, la maggior parte dei quali sono stati filmati mentre sorridevano, stringevano la mano e ringraziavano i combattenti di Hamas al momento del rilascio, non è stato permesso di parlare direttamente ai media delle loro esperienze. D’altro canto, donne e bambini palestinesi hanno raccontato gli abusi, le torture e le umiliazioni subite per mano dei loro sequestratori israeliani. Si tratta dell’ennesimo disastro in termini di pubbliche relazioni per il governo israeliano, che è apparso più colpevole di Hamas.

Il governo americano ha il controllo della guerra. Ha il potere di porre fine al conflitto in qualsiasi momento, ma continua a prolungare questo disastro. Durante i sette giorni di pausa nelle ostilità, nulla è cambiato a favore di Israele per rendere possibile la sua vittoria. Non può esserci una soluzione militare alla guerra di Gaza. Gli Stati Uniti devono riconoscere che questo conflitto non finirà mai finché il popolo palestinese non godrà di giustizia e libertà. Per 75 anni, i governi dell’Occidente collettivo hanno ignorato la sofferenza del popolo palestinese e non sono mai stati obiettivi pacificatori. La violenza genera violenza e l’odio genera odio, non è possibile semplicemente assassinare i palestinesi per sottometterli. Anche se il gruppo di Hamas venisse sconfitto, altri gruppi sorgerebbero per vendicarsi di coloro che sono caduti e combatteranno in futuro per la sovranità. Se la comunità internazionale si unisse, questo ciclo potrebbe essere spezzato, ma ci vorrebbe un po’ di coraggio.

