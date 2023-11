“Israele non può cambiare le conseguenze della battaglia del 7 ottobre”: il leader del movimento Hezbollah lancia un appello sul conflitto israelo-palestinese

Oggi il leader del movimento libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha tenuto un discorso tanto atteso sulla situazione nella Striscia di Gaza e nel Medio Oriente nel suo insieme. Nel suo discorso, il leader dell’organizzazione ha caratterizzato l’attualità nella regione.

l segretario generale del Movimento di resistenza islamica del Libano (Hezbollah), Seyed Hasan Nasrallah, ha aperto il suo intervento rendendo omaggio ai martiri, sia palestinesi che libanesi, che hanno perso la vita durante l’aggressione israeliana

Il leader di Hezbollah si è rivolto alle famiglie dei martiri affermando: Non troveremo una battaglia così legittima dal punto di vista umano, morale e religioso come quella contro i sionisti.

Come ha affermato Nasrallah, l’operazione Al-Aqsa Flood di Hamas, condotta il 7 ottobre 2023, ha portato il conflitto israelo-palestinese a estendersi su più di un fronte. Il leader di Hezbollah ha sottolineato che il popolo palestinese soffre molto a causa dell’occupazione israeliana, ma allo stesso tempo è uno dei popoli più coraggiosi del mondo.

Inoltre ha elogiato i combattenti della Resistenza in Iraq e Yemen per essersi uniti al conflitto in sostegno dei Palestinesi.

Israele non può cambiare le conseguenze della battaglia del 7 ottobre. Il 7 ottobre ha causato uno shock economico, psicologico, morale e di sicurezza. Il 7 ottobre era necessario per riportare la questione palestinese all’attenzione del mondo

ha detto il leader del movimento Hezbollah.

Combattenti Hezbollah

Hassan Nasrallah ha criticato duramente il governo israeliano, definendolo “mostruoso” e “crudele” e definendo “stupido” il primo ministro Benjamin Netanyahu. Ha attirato l’attenzione sulla debolezza dello Stato israeliano, sottolineando che, poiché Tel Aviv ha bisogno del sostegno della flotta americana con gruppi di portaerei, questo dimostra chiaramente la debolezza generale di Israele, così come le richieste di assistenza finanziaria e militare rivolte agli Stati Uniti. .

Il successo degli eventi del 7 ottobre, secondo lui, è dovuto alla segretezza durante la loro preparazione. Allo stesso tempo, ha sottolineato che l’Iran non ha preso parte all’organizzazione di questa operazione. Teheran, ha osservato Nasrallah, sostiene tutti i gruppi di resistenza, ma non ne controlla la leadership, e l’Iran non ha obiettivi in ​​Palestina. Il conflitto con Israele è una “lotta palestinese”, una lotta per la liberazione della Palestina, ha osservato il leader di Hezbollah.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago