“Israele” non è in grado di eliminare Hamas e dovrà ritirarsi: rapporti

Un giornalista israeliano afferma che le forze di occupazione israeliane non saranno in grado di eliminare Hamas e probabilmente dovranno ritirarsi prima che i loro obiettivi siano completati.

Le forze di occupazione israeliane potrebbero essere costrette a lasciare la Striscia di Gaza prima che venga raggiunto il loro principale obiettivo militare, ovvero la completa eliminazione del movimento di resistenza di Hamas, ha affermato il sito web israeliano Ynet .

Il giornalista israeliano e analista di affari politici e militari Ronen Bergman ha scritto di aver parlato con un alto funzionario governativo a condizione di anonimato, con quest’ultimo che si è scatenato sull’invasione della Striscia di Gaza da parte dell’occupazione israeliana.

Il funzionario ha detto di sentirsi nauseato e disgustato dopo ogni colloquio avuto con diversi funzionari del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, in particolare a causa delle istruzioni che riceve riguardo all’invasione in corso, i cui obiettivi, secondo il funzionario, sono la “distruzione delle infrastrutture, delle capacità, e il governo di Hamas”, nonché il rilascio di tutti i prigionieri .

L’invasione, ha detto il funzionario, è stata lanciata nel tentativo di fare pressione sul leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya al-Sinwar , affinché raggiungesse un accordo di scambio di prigionieri e liberasse i prigionieri.

Brucia un blindato israeliano colpito a Gaza

Secondo quanto riferito, nonostante i numerosi insuccessi e fallimenti, i funzionari israeliani insistono sul fatto che l’invasione di terra dovrebbe continuare “sia per raggiungere il primo obiettivo, lo smantellamento delle organizzazioni [della Resistenza], sia anche il secondo: esercitare sufficiente pressione su al-Sinwar per lui. capitolare e accettare un accordo che Israele possa accettare.”

Il giornalista israeliano ha affermato che ciò ricorda la situazione prima della guerra in Libano del 2006 , in cui nei giorni precedenti l’aggressione avevano affermato di avere abbastanza potenza di fuoco per disabilitare e distruggere completamente le capacità di Hezbollah di attaccare obiettivi israeliani.

Gli israeliani affermarono che Hezbollah aveva solo pochi Katyusha e non poteva raggiungere le forze di occupazione israeliane. In realtà, ha detto, si è scoperto che c’erano Katyusha e molto, molto altro ancora.

“Non si tratta di un senno di poi o di una conclusione a cui si potrebbe arrivare solo dopo che i fatti sono accaduti”, ha detto, aggiungendo che i media hanno messo in guardia prima dell’invasione di Gaza dal fuorviare gli israeliani sulla facilità di condurre un’aggressione terrestre.

Ha sottolineato che chiunque abbia pianificato il mantenimento della presenza dell’occupazione israeliana a Gaza mancava di intelligence e di informazioni generali su tali eventi accaduti in precedenza durante l’occupazione israeliana o altrove nel mondo.

Secondo Bergman, il mondo non permetterà che l’occupazione israeliana rimanga a Gaza; la pressione internazionale, ha detto, accompagnata dal numero di soldati uccisi in azione “da un esercito vacillante” per mano dei combattenti della Resistenza che sono riusciti a riorganizzarsi “obbligherà le forze israeliane a ritirarsi molto, molto prima”.

L’esperto di affari militari non ha esitato a dire che le forze di occupazione israeliane probabilmente finiranno il loro primo round di combattimenti armati senza raggiungere il primo obiettivo della loro aggressione a Gaza.

Fonte: Al Mayadeen inglese

Traduzione: Fadi Haddad