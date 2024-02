Israele minaccia di invadere Rafah all’inizio del Ramadan

Un membro del gabinetto di guerra israeliano ha minacciato un’offensiva contro Rafah (sud di Gaza) proprio all’inizio della commemorazione islamica del Ramadan.

Il ministro degli Affari militari dell’entità sionista, Benny Gantz, ha annunciato il lancio di un’operazione di terra all’inizio di marzo contro la città del sud di Gaza, dove almeno 1,5 milioni di palestinesi, la maggior parte sfollati, sopravvivono in condizioni subumane. gli attacchi indiscriminati dell’esercito di occupazione.

Gantz ha riferito domenica in una conferenza ad Al-Quds occupata che l’offensiva contro Rafah sarà condotta in coordinamento con i partner americani prima dell’inizio del mese sacro del Ramadan (nono mese del calendario lunare musulmano, noto anche come mese di digiuno), che inizia il 10 marzo.

L’ONU avverte: gli attacchi israeliani a Rafah sarebbero un crimine di guerra

L’alto funzionario sionista ha sottolineato che le ostilità “continueranno ovunque, compresa l’area di Rafah”, un’enclave che ospita tre quarti della popolazione palestinese sfollata in vaste tendopoli senza accesso a cibo, acqua o servizi medici adeguati.

Diverse agenzie delle Nazioni Unite hanno rivolto appelli sempre più urgenti al regime israeliano affinché sospenda i suoi piani di invasione della città al confine con l’Egitto a causa della catastrofe umanitaria che un’operazione del genere comporterebbe.

Voci di allarme si sono levate anche dalla comunità internazionale riguardo al pericolo che un’incursione di terra nell’enclave palestinese meridionale durante la commemorazione islamica possa innescare un’escalation di violenza nei territori occupati e nella regione dell’Asia occidentale.

In questo scenario, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Sicurezza sionista Itamar Ben-Gvir hanno raggiunto domenica un accordo per imporre limiti alle visite palestinesi alla Spianata delle Moschee di Al-Quds (Gerusalemme), che gli israeliani chiamano il “Monte del Tempio”. —durante il mese del Ramadan.

Il Movimento di Resistenza Islamico Palestinese (HAMAS) ha avvertito che “un’esplosione di rabbia sta per scoppiare contro il regime occupante in risposta a qualsiasi restrizione sulle preghiere nella moschea di Al-Aqsa durante il Ramadan”, secondo le dichiarazioni di Izzat al-Rishq, membro dell’ufficio politico di questo movimento.

Israele ha scatenato una guerra genocida contro la Striscia di Gaza come rappresaglia per l’operazione speciale Al-Aqsa Storm, lanciata il 7 ottobre da Hamas contro i territori occupati in risposta a decenni di crimini dell’entità sionista contro il popolo palestinese.

Le forze israeliane aprono il fuoco sui palestinesi in attesa di aiuto a Gaza

Secondo le stime delle autorità sanitarie di Gaza, i bombardamenti indiscriminati e l’offensiva di terra dell’esercito di occupazione contro l’enclave costiera assediata hanno provocato la morte di oltre 29.000 civili e il ferimento di oltre 60.000.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago