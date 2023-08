Israele lancia un nuovo attacco aereo vicino a Damasco

Ennesima aggressione contro la Siria da parte del Regime Israeliano



L’aviazione del regime israeliano ha lanciato lunedì notte una nuova aggressione contro Damasco, capitale della Siria.

L’agenzia di stampa ufficiale siriana SANA ha riferito che l’esercito siriano ha attivato sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi missilistici degli aerei da guerra del regime israeliano.

“Intorno alle 23:55 di stasera, il nemico israeliano ha effettuato un attacco missilistico guidato dalla direzione del Golan siriano occupato, prendendo di mira alcuni punti nelle vicinanze della città di Damasco”, ha riferito SANA citando una fonte militare siriana .

La fonte ha aggiunto che l’attacco aereo ha provocato il ferimento di un soldato e alcune perdite materiali.

Alcuni media locali hanno riferito che nel cielo sopra la periferia di Damasco si è sentito almeno il rumore di 10 esplosioni.

Come spiegato dalla fonte, a seguito dell’attacco un soldato è rimasto ferito e si sono verificati danni materiali.

Pochi minuti dopo, i media arabi hanno sottolineato che l’aeroporto internazionale di Damasco non era l’obiettivo degli attacchi del nemico sionista e, contrariamente a quanto propagandato dai media ebraici, continua a funzionare come al solito.

Siria: Israele gioca con il fuoco e pagherà il prezzo delle sue aggressioni

Il ministro degli Esteri siriano denuncia i continui attacchi da parte di Israele e avverte che questo regime prima o poi dovrà assumersi la responsabilità dei suoi atti violenti.

Dall’inizio di quest’anno Israele ha effettuato più di 20 attacchi aerei contro la Siria.

Dallo scoppio del conflitto nel Paese arabo nel 2011, il regime di Tel Aviv attacca frequentemente obiettivi militari o civili in territorio siriano, utilizzando lo spazio aereo del Libano o le alture di Golan occupate.

Gli attacchi del regime colpiscono principalmente le posizioni degli alleati della Siria che hanno aiutato il paese nella sua battaglia contro i gruppi terroristici sponsorizzati dall’estero.

Damasco ha più volte denunciato alle Nazioni Unite gli attacchi israeliani , sollecitando il Consiglio di Sicurezza dell’organismo mondiale ad agire contro i crimini di questo regime. Tuttavia, le loro richieste sono cadute nel vuoto.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago