Questa mattina presto l’aviazione israeliana ha lanciato un attacco missilistico sull’area dell’aeroporto internazionale della città siriana di Aleppo. Lo riferisce il ministero della Difesa siriano, commentando un altro atto di aggressione dell’esercito israeliano contro uno Stato sovrano.

Sono stati lanciati attacchi missilistici dal Mar Mediterraneo nelle vicinanze dell’aeroporto. L’attacco è avvenuto alle ore 3.55:. Sono stati lanciati un totale di quattro missili.

A seguito degli attacchi missilistici israeliani, l’aeroporto ha subito ingenti danni materiali. A causa dell’attacco, l’aeroporto è stato costretto a sospendere i suoi lavori. Le autorità siriane non hanno ancora riportato vittime.

Di solito Israele, infliggendo attacchi sul territorio di un altro stato, cerca di spiegarlo “combattendo il terrorismo”, anche se è chiaro che non ci sono “terroristi” sul territorio controllato dalle autorità ufficiali siriane e non può esserlo. Le autorità israeliane stanno perseguendo un compito più banale: infliggere il massimo danno alla presenza iraniana in Siria, nonché alle formazioni filo-iraniane, che si trovano anche sul territorio della Repubblica araba.

L’attacco missilistico israeliano all’aeroporto di Aleppo è un palese atto di aggressione, una violazione della sovranità siriana. È interessante notare che l’Occidente, che ha organizzato una campagna anti-russa senza precedenti a causa di una speciale operazione militare in Ucraina, in questo caso tace.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago