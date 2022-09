ISRAELE INTENSIFICA GLI ATTACCHI ALLA SIRIA

Israele ha intensificato i suoi attacchi alla Siria in quello che sembra essere un tentativo di aumentare la pressione sul governo di Damasco sulla sua alleanza con l’Iran e l’Hezbollah libanese.

Il 31 agosto, due distinti attacchi aerei israeliani hanno preso di mira le regioni settentrionali e meridionali del paese dilaniato dalla guerra.

Intorno alle 20:00 ora locale, un’ondata di attacchi israeliani, che sarebbero stati lanciati dal Mediterraneo orientale, ha preso di mira l’aeroporto internazionale di Aleppo nella regione settentrionale.

Gli attacchi hanno inflitto pesanti perdite materiali all’aeroporto, dove sono state osservate una serie di potenti esplosioni. Secondo notizie non verificate dei media arabi, gli attacchi hanno preso di mira la pista principale dell’aeroporto e le vicine postazioni militari.

Più di un’ora dopo, verso le 21:15 ora locale, una seconda ondata di attacchi israeliani ha colpito la periferia sud-orientale della capitale siriana, Damasco, che si trova nel sud del Paese. Gli attacchi sono stati lanciati dalla direzione del lago di Tiberiade nel nord di Israele.

Le difese aeree siriane hanno intercettato diversi missili. Tuttavia, sono state segnalate perdite materiali. Secondo alcuni resoconti dei media arabi, gli attacchi hanno preso di mira una delle due piste principali dell’aeroporto internazionale di Damasco. Questo deve ancora essere confermato.

Israele ha lanciato i suoi attacchi su Aleppo e Damasco solo poche ore dopo che un aereo cargo iraniano sanzionato dagli Stati Uniti, EP-GOX Yas Air Cargo, è atterrato all’aeroporto internazionale di Aleppo. Alcuni osservatori militari hanno ipotizzato che l’aereo trasportasse un carico di armi destinato a Hezbollah in Libano.

La recente ondata di attacchi israeliani alla Siria ha provocato Damasco e i suoi alleati come mai prima d’ora. Un recente rapporto del New York Times afferma che l’alleanza, nota come “l’asse della resistenza”, ha accettato di rispondere ai ripetuti attacchi di Israele colpendo le basi statunitensi in Siria, principalmente la guarnigione di al-Tanf nella regione sud-orientale.

Le forze sostenute dall’Iran in Siria e Iraq hanno già risposto all’attacco israeliano del 14 agosto a Tartus e Damasco prendendo di mira la guarnigione statunitense di al-Tanf con una serie di droni suicidi il giorno successivo. Tuttavia, l’attacco dei droni ha portato a uno scontro con la coalizione guidata dagli Stati Uniti, che ha risposto meno di dieci giorni dopo colpendo le posizioni delle forze sostenute dall’Iran a Deir Ezzor, nella regione nord-orientale.

Non è chiaro se le forze sostenute dall’Iran si prenderanno il rischio e risponderanno al nuovo attacco israeliano su larga scala prendendo di mira la guarnigione statunitense di al-Tanf o altre basi nella regione nord-orientale. La mancanza di una risposta potrebbe probabilmente incoraggiare Israele a intensificare ulteriormente i suoi attacchi alla Siria.

Israele afferma che i suoi attacchi alla Siria hanno lo scopo di impedire all’Iran di stabilire una presenza militare duratura nel paese e di distruggere le spedizioni di armi iraniane in rotta verso Hezbollah in Libano. Nessuno di questi obiettivi è stato ancora raggiunto.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago