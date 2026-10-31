Israele: Il conto alla rovescia per l’Armageddon

di Alexander Dugin

Ciò che sta accadendo attualmente in Israele è di fondamentale importanza, forse addirittura decisiva, per tutta l’umanità. Netanyahu sta puntando tutto sulla costruzione della “Grande Israele”. Si tratta di una politica puramente messianica ed escatologica, radicata nella teoria cabalistica del Messia vittorioso (“been David”), che apparirà dopo la venuta del Messia sofferente (“been Joseph”). Il tragico capitale di sofferenza accumulato durante l’Olocausto viene qui investito nella ricerca del potere, della grandezza e del terrore. Questo orientamento ha ricevuto il sostegno di Trump – e, per estensione, quello degli Stati Uniti – il che gli conferisce una portata globale. Le sue manifestazioni più estreme furono apertamente formulate dal rabbino Dov Lior e dalle figure politiche israeliane Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich: tra queste figurano il genocidio dei palestinesi e la loro completa espulsione da Israele, la demolizione della moschea di al-Aqsa, la costruzione del Terzo Tempio, l’espansione territoriale “da mare a mare”, l’imposizione delle leggi noachidi sui “gentili” (non ebrei) sottomessi e la venuta del Messia e la sua successiva proclamazione a Re degli ebrei e Signore del mondo. Da qui la distruzione di Gaza, l’occupazione del Libano meridionale, l’invasione della Siria e la guerra contro l’Iran. Questi non sono semplici piani, ma fatti assodati.

In Israele, dove dittatura, razzismo ed estremismo religioso coesistono pacificamente con democrazia e liberalismo, le elezioni hanno creato una situazione senza precedenti. Gli oppositori di Netanyahu – i sionisti, in qualche modo più moderati, del blocco Eisenkot – potrebbero sospendere l’escalation escatologica, rinviando così a tempo indeterminato la strategia massimalista (ma fino a quando?). Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, dovrebbero stringere un’alleanza con la “Lista Araba”, che ha ottenuto un notevole successo alle elezioni della Knesset. Gli arabi, adottando un approccio pragmatico, sono pronti a un simile accordo; accetterebbero quasi qualsiasi cosa, purché ponga fine all’era Netanyahu e alle sue politiche apertamente genocidarie. Resta da vedere se l’opposizione sionista sia disposta a compiere questo passo (Lieberman afferma di no).

Anche la posizione di Trump rimane incerta. Ha già perso molto, quasi tutto, a causa del suo sostegno incondizionato a Netanyahu e al sionismo aggressivo; potrebbe continuare su questa strada, oppure potrebbe decidere di fare marcia indietro. Significativamente, secondo alcune indiscrezioni, starebbe chiedendo a Netanyahu di mettere da parte i controversi Ben-Gvir e Smotrich (sebbene questa informazione si basi solo su fughe di notizie e voci provenienti dalla Casa Bianca). Questo potrebbe essere vero, ma è tutt’altro che certo. All’interno della cerchia ristretta di Trump, i sionisti e i sionisti cristiani (protestanti estremisti) continuano a svolgere un ruolo decisivo, anche se Trump ha già alienato i suoi sostenitori tra i patrioti americani comuni, quelli del movimento MAGA originale, trasformandoli in acerrimi oppositori.

In definitiva, si scopre che Israele esercita un controllo sul Presidente degli Stati Uniti. Di conseguenza, i pensieri e le azioni dei suoi leader, politici e figure dell’opposizione, così come le coalizioni e le fazioni che emergono al loro interno, influenzano ogni essere umano sulla Terra.

La formazione di un governo in questo piccolo Paese mediorientale è diventata una questione di importanza globale. Il destino del progetto legato all'”Anticristo” è ora nelle mani di Eisenkot e della sua coalizione.

Israele funge da schermo su cui si dispiega la storia del mondo; è, nel senso più letterale del termine, il territorio di Armageddon. È su questo orologio che è inscritta la cronaca della fine dei tempi.

Fonte: Stampa multipolare

Traduzione: Luciano Lago