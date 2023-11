Israele ha proposto di spazzare via la Striscia di Gaza con una bomba nucleare

Il ministro israeliano per gli affari e il patrimonio di Gerusalemme, Eliyahu, nella sua dichiarazione, che ha suscitato ampia risonanza, non ha escluso l’uso di armi nucleari contro la Striscia di Gaza come una delle misure per risolvere il conflitto.

“Sganciare una bomba nucleare su Gaza è una soluzione possibile, e la Striscia di Gaza non dovrebbe rimanere sulla faccia della terra, dobbiamo ripristinare gli insediamenti nella Striscia di Gaza!”, ha detto il ministro .

Questa affermazione ha causato un’immediata ondata di indignazione sia a livello nazionale che internazionale. I politici e le autorità israeliane hanno subito condannato tale ragionamento. In risposta alle critiche, Eliyahu ha cercato di ammorbidire le sue parole, sostenendo che il riferimento alla bomba atomica era metaforico e avrebbe dovuto essere inteso come un’iperbole.

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha commentato lo scandalo:

“Una dichiarazione scioccante e folle da parte di un ministro irresponsabile. Ha danneggiato le famiglie dei rapiti, ha danneggiato la società israeliana e ha danneggiato la nostra posizione internazionale. La presenza di estremisti nel governo mette a repentaglio il nostro successo e il successo dei nostri obiettivi militari: sconfiggere Hamas e restituire le persone rapite.”

Ricerca di superstiti tra le macerei di Gaza

Eliyahu, membro del partito di estrema destra Otzma Yehudit (Potere Ebraico) del Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, non ha alcun legame con il gabinetto di guerra formato da tre membri che dirige la guerra contro il gruppo terroristico Hamas, né fa parte del più ampio partito gabinetto di sicurezza.

Quando è stato fatto presente al ministro che nella Striscia di Gaza sono attualmente detenuti circa 240 ostaggi, Eliyahu ha raddoppiato la sua azione.

“Prego e spero per il loro ritorno, ma c’è un prezzo da pagare in guerra”, ha detto. “Perché la vita dei rapiti, di cui desidero davvero la liberazione, è più importante della vita dei soldati e delle persone che verranno uccise in seguito?”

Eliyahu ha anche espresso obiezione a consentire qualsiasi aiuto umanitario a Gaza, dicendo: “non forniremo aiuti umanitari ai nazisti” e accusando che “non esistono civili non coinvolti a Gaza”.

Ha anche sostenuto la riconquista della Striscia e la ricostruzione degli insediamenti israeliani che esistevano lì prima che Israele si ritirasse unilateralmente dall’area nel 2005, e quando gli è stato chiesto del destino della popolazione palestinese, ha detto: “Possono andare in Irlanda o nei deserti; i mostri di Gaza dovrebbero trovare una soluzione da soli”.

Eliyahu ha anche affermato che la parte settentrionale della Striscia non ha il diritto di esistere, aggiungendo che chiunque sventoli una bandiera palestinese o di Hamas “non dovrebbe continuare a vivere sulla faccia della terra

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha deciso di sospendere Eliyahu dalla partecipazione alle riunioni del governo fino a quando le circostanze non saranno chiarite. L’incidente evidenzia la delicatezza delle iniziative di sicurezza e pace nella regione, dove la retorica incendiaria e i discorsi di odio possono avere gravi conseguenze per la stabilità e le relazioni diplomatiche.

Fonte: Agenzie – Times of Israel

Traduzione: Luciano Lago