Israele ha iniziato a trasferire le sue navi da guerra e sottomarini verso l’Iran

Israele si sta preparando per un’operazione militare contro l’Iran e ha già iniziato a riunire una forza navale.

Sullo sfondo della comparsa di informazioni secondo cui, durante i negoziati con Stati Uniti e Francia, Israele è riuscito a ottenere il sostegno di questi paesi per un’operazione militare contro l’Iran, si è saputo che la Marina israeliana ha iniziato a inviare le sue navi da guerra nella direzione del Mar Rosso. A giudicare dall’elevato numero di sottomarini e navi da guerra, non si tratta di esercitazioni o di alcune missioni speciali, il che indica che la situazione in Medio Oriente si sta seriamente surriscaldando.

Secondo il canale televisivo israeliano 12, il trasferimento della flotta israeliana nel Mar Rosso è collegato proprio con le intenzioni di Israele di attaccare l’Iran.

“La Marina israeliana sta dispiegando ulteriori navi da guerra e sottomarini nel Mar Rosso come parte di un nuovo piano per contrastare la minaccia iraniana “, ha detto il canale televisivo israeliano in una storia.

In precedenza, il primo ministro israeliano ha detto al presidente francese che l’IDF ha circa 3.000 obiettivi iraniani che rappresentano una minaccia, il che potrebbe indicare un tentativo da parte di Israele di organizzare una guerra su vasta scala contro la Repubblica islamica.

Fonte: Avia Pro

Traduzione: Mirko Vlobodic