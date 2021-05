Israele effettua nuovi attacchi a Gaza ringraziando gli Stati Uniti per aver nuovamente bloccato una risoluzione delle Nazioni Unite che chiede un cessate il fuoco

Il documento è stato il terzo tentativo in una settimana da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare una dichiarazione che chiede la cessazione delle ostilità.

Lunedì notte Israele ha effettuato una nuova serie di attacchi contro la Striscia di Gaza, mentre il ministero della Difesa del paese ebraico ha espresso la propria gratitudine agli Stati Uniti per aver bloccato ancora una volta una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva il cessateil fuoco.

Secondo i media palestinesi, aerei da guerra israeliani hanno attaccato un ufficio per prigionieri palestinesi vicino a piazza Al Katibah, nella parte occidentale di Gaza, oltre a terreni agricoli.

Nel frattempo, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha espresso il suo “più sincero apprezzamento all’amministrazione statunitense e in particolare al segretario alla Difesa Lloyd Austin” per “aver giustamente impedito la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che critica le azioni di Israele a Gaza”.

“Mentre Hamas, un’organizzazione terroristica, attacca i nostri civili e commette crimini di guerra, i nostri obiettivi sono esclusivamente quello di smantellare l’infrastruttura terroristica e proteggere il nostro popolo”, ha scritto Gantz sul suo account Twitter, aggiungendo che ” questa critica a Israele è ipocrita e dannosa. alla lotta globale contro il terrorismo “.

La risoluzione in questione, elaborata congiuntamente da Cina, Tunisia e Norvegia, è stata il terzo tentativo in una settimana da parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU di adottare una dichiarazione che chiede la cessazione delle ostilità. Anche i tentativi precedenti sono stati bloccati anche da Washington .



La bozza del documento delle Nazioni Unite sottolineava la necessità di disinnescare le tensioni, chiedendo una “soluzione a due Stati” e ha chiesto “il rispetto del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili, in particolare dei bambini”. La risoluzione ha anche indicato un possibile sfratto di famiglie palestinesi dalle loro case a Gerusalemme est come una “seria preoccupazione” che potrebbe alimentare le tensioni, riferisce AFP. Bloccata dagli USA.

Missili da Gaza in ritorsione per gli attacchi di Israele

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante la quale “ha espresso il suo sostegno al cessate il fuoco”, ma allo stesso tempo “ha ribadito il suo forte sostegno al diritto di Israele di difendersi”. (Soltanto Israele ha il diritto di difendersi, n.d.r.).

Escalation delle tensioni

L’escalation delle tensioni tra Israele e Palestina ha raggiunto il suo apice negli ultimi giorni dopo settimane di crescente ostilità. L’indignazione dei palestinesi per le barriere di sicurezza poste a Gerusalemme est durante il Ramadan e lo sgombero di un quartiere arabo sono stati parte dei fattori scatenanti dell’ondata di violenza.

Lunedì, il movimento di Hamas ha iniziato a lanciare razzi su Israele dalla Striscia di Gaza, in ritorsione per gli attacchi a Gerusalemme, a quel punto le ostilità sono aumentate rapidamente, portando ai più intensi combattimenti israelo-palestinesi dalla guerra di 50 giorni a metà 2014.

Gli attacchi israeliani a Gaza hanno provocato la morte di almeno 212 palestinesi, di cui 61 bambini e 36 donne, e più di 1.000 feriti. Tra gli israeliani sono morte almeno 10 persone, compresi due bambini, e decine sono rimaste ferite.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago