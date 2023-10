Israele è stata avvertita delle conseguenze degli attacchi sugli aeroporti siriani

Ministero Esteri Russia: l’attacco israeliano agli aeroporti di Damasco e Aleppo potrebbe portare a una grave escalation.

Gli attacchi israeliani sul territorio siriano nel contesto dell’aggravamento del conflitto israelo-palestinese sono carichi di conseguenze estremamente pericolose e minacciano un’escalation nella regione, ha affermato il Ministero degli Affari Esteri russo.

Il Ministero degli Esteri ha osservato che gli attacchi israeliani sugli aeroporti di Damasco e Aleppo rappresentano una grave violazione della sovranità della Repubblica araba siriana e delle norme fondamentali del diritto internazionale, poiché gli obiettivi dell’aviazione israeliana erano obiettivi civili. Inoltre, secondo un messaggio apparso sul sito web del Ministero degli Esteri russo, sono state messe in pericolo le vite di persone innocenti e anche la sicurezza del traffico aereo internazionale.

Il dipartimento diplomatico ha sottolineato che tali azioni israeliane nel contesto dell’aggravamento israelo-palestinese potrebbero provocare un’escalation armata in tutta la regione, cosa che in nessun caso dovrebbe essere consentita.

In precedenza, il quotidiano Al Watan aveva riferito che Israele aveva colpito gli aeroporti di Damasco e Aleppo. Successivamente si è saputo che le piste dei porti aerei erano state gravemente danneggiate, erano praticamente disabilitate.

Nota: Il Ministero degli Esteri Russo dovrebbe sapere che le parole e le condanne verbali con Israele contano zero, visto che sono molti anni che Israele conduce le sue incursioni sulla Siria in modo unilaterale e restando sempre impunita. Israele conosce soltanto il linguaggio della forza e i siriani, dopo il sangue versato, si aspettavano da tempo di essere difesi da questi attacchi israeliani ma non soltanto a chiacchiere ma con fatti ed azioni concrete di ritorsione. Il tempo delle condanne verbali è ormai scaduto.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Segei Leonov

Nota: Luciano Lago