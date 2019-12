ISRAELE E L’IRAN SI STANNO PREPARANDO PER LA GUERRA?

di Darius Shahtahmasebi

Mentre gran parte dei media nazionali e internazionali statunitensi sono concentrati sullo scandalo dell’impeachment di Trump, ci sono molti segni che un grave conflitto potrebbe scatenarsi in Medio Oriente. Il Natale sarà di fuoco con un’esplosione monumentale?

L’Iran potrebbe entrare in guerra e abbandonare l’attenzione dei media mentre altre storie e scandali iniziano ad attirare l’attenzione, ma nel profondo la pressione che stanno costruendo contro Teheran si sta riscaldando su più fronti.

Ad esempio, gli Stati Uniti hanno recentemente lanciato una nuova accusa di sanzioni contro le compagnie iraniane, inclusa la sua più grande compagnia aerea, accusandola di “proliferazione di armi di distruzione di massa” e di trasportare aiuti letali allo Yemen. La mossa sembra spingere l’economia iraniana sempre più vicino a un totale stato di collasso, poiché è probabile che alla compagnia aerea sarà vietato l’uso di aeroporti in paesi che temono di affrontare l’ira dell’amministrazione Trump.

Il Congresso approverà anche un disegno di legge presentato tre anni fa che istituirebbe sanzioni statunitensi contro “il regime siriano, la Russia e l’Iran per crimini di guerra passati e in corso” presumibilmente commessi nella guerra siriana. Nonostante le accuse secondo cui Trump è un burattino russo scelto per servire Vladimir Putin, i rapporti dicono che l’amministrazione Trump sostiene il disegno di legge e probabilmente lo farà rispettare (al contrario dell’amministrazione Obama).

Mentre gli Stati Uniti si sono dimostrati riluttanti ad attaccare direttamente l’Iran o le sue forze, c’è un altro potere in Medio Oriente che sembra essere sempre più disposto e in grado di farlo per conto di Washington: Israele.

Il mese scorso, Israele ha ammesso che la sua aviazione aveva effettuato un attacco “molto intenso” contro le forze e gli obiettivi iraniani dell’esercito siriano in Siria, uccidendo almeno 21 combattenti e due civili nel corso dell”attacco. In precedenza, l’IDF aveva distrutto un deposito di armi per le forze appoggiate dall’Iran in Iraq e avrebbe lanciato attacchi di droni alle posizioni di Hezbollah in Libano.

Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato l’Iran di aver pianificato di attaccare Israele, promettendo di fare tutto il possibile per impedire che questo accada. Certo, è conveniente per un leader che lotta per mantenere la sua leadership per trovare un capro espiatorio come distrazione di cui il resto del paese ha bisogno per farsi proteggere.

Né posso evitare di notare il numero di incontri tra funzionari statunitensi e ufficiali israeliani, in particolare dove l’Iran sembra essere il problema principale. Al momento del più recente avvertimento di Netanyahu, il generale americano Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, aveva visitato Israele per incontrare la sua controparte israeliana, Aviv Kohavi, per discutere di “questioni operative e sviluppi regionali”. Una settimana prima, gli Stati Uniti Il capo dello staff dell’Aeronautica militare aveva anche visitato Israele per partecipare all’esercitazione militare congiunta della Bandiera Blu. Non molto tempo prima, il comandante delle forze militari statunitensi in Medio Oriente era arrivato in Israele per incontrare alti funzionari dell’IDF.

Inoltre, Trump e la sua controparte israeliana hanno fatto una telefonata focalizzata direttamente sull’Iran. Netanyahu ha chiesto a Trump di continuare ad aumentare la pressione sull’Iran dopo le recenti proteste che hanno scosso la Repubblica islamica, vista da Israele come una grande opportunità (che ha senso se si considera la recente attività militare di Israele contro forze allineate con Iran).

E gli avvisi continuano. Israele ha appena dichiarato che l’Iran dovrà affrontare il suo “proprio Vietnam in Siria” e ha promesso di impedire a Teheran di attestarsi nel paese dilaniato dalla guerra, minacciandolo con azioni preventive.

L’Iran ha anche risposto con le sue stesse minacce, vale a dire che schiaccerà Tel Aviv lanciando una pioggia di missili dal Libano. Fox News ha pubblicato un rapporto sostenendo che l’Iran ha iniziato a costruire tunnel in Siria vicino al confine iracheno, il che sicuramente irrita ancora di più Israele (se le accuse sono vere, ).

Ovviamente, si dovrebbe ricordare che il mese scorso, il procuratore generale israeliano Avichai Mandelblit ha annunciato di aver accusato Netanyahu di corruzione, frode e abuso di fiducia. Alla fine della giornata, le dichiarazioni di Netanyahu e l’attività militare israeliana potrebbero essere puramente un tentativo di Bibi di adottare una posizione nazionale e flettere i suoi muscoli a livello internazionale di fronte a un’indagine che lo può condannare per le sue pratiche apparentemente corrotte. In tal caso, la minaccia di una guerra con l’Iran è semplicemente una distrazione.

Inoltre, nel 2017, un importante generale israeliano incaricato di scrivere la nuova politica di difesa del suo paese ha dichiarato che Israele non poteva combattere l’Iran da solo e ha dichiarato che si trattava di un “fattore di sopravvivenza”. Secondo un nuovo rapporto sulla potenza militare iraniana del Pentagono, pubblicato alla fine di novembre, l’Iran è diventato un importante attore militare nella regione.

Il rapporto afferma che l’Iran si è concentrato su tre grandi aree di attività per consentire le sue attuali capacità, che sono i suoi missili balistici, le forze navali e l’uso di forze per procura in luoghi come il Libano e l’Iraq. Questo rapporto sostiene solo l’idea che Israele non potrebbe condurre una guerra diretta con l’Iran e sperare di vincere senza un significativo aiuto degli Stati Uniti.

Missili balistici iraniani

Il problema per Israele è che determinare se gli Stati Uniti vogliono davvero essere in questa posizione o no non è così chiaro come si potrebbe pensare. Considera, ad esempio, questo paragrafo di un recente articolo di Haaretz: “La politica americana in Medio Oriente sotto Trump continua a essere confusa, instabile e impossibile da prevedere … Questi cambiamenti costanti creano una sfida continua per i governi del Medio Oriente, compreso Israele, mentre cerca di capire in quale direzione sta andando l’amministrazione «.

D’altra parte, un esperto di intelligence senior ha recentemente dichiarato a Hill che se l’Iran sta per diventare una potenza nucleare, Israele agirà unilateralmente. Alla fine, questo non può essere escluso (e alla fine potrebbe costringere gli Stati Uniti a combattere una grande guerra per necessità).

Sia che tu creda che una guerra sia probabile o no, o che gli Stati Uniti dovrebbero fare di più per contrastare l’Iran, non puoi negare il fatto che l’amministrazione Trump stia punendo il più possibile Teheran. Come ha detto un funzionario israeliano, in questo momento, “sembra che ogni settimana gli americani colpiscano l’Iran con un nuovo martello”. Accuse da parte dei media corporativi secondo cui gli Stati Uniti stanno facendo pregiudicare Israele per non applicare la sua campagna di “massima pressione”. Questo risulta fantasiosamente falso.

La cosa più importante è che il recente annuncio di un esercitazioni navali congiunte tra Iran, Cina e Russia sembra solo confermare i sospetti iniziali che qualsiasi guerra che coinvolga l’Iran alla fine sarà catastrofica e cambierà irreparabilmente il mondo da come lo conosciamo oggi.

