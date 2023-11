di Andrea Zhok

Israele è l’emblema storico della legge del più forte come principale parametro di diritto.

Inizia con il terrorismo dell’Haganà negli anni ’20 per far sloggiare i fittavoli palestinesi, prosegue sputando su ogni possibile risoluzione internazionale – forte del sostegno del fratellone bullo a stelle e strisce, utilizza permanentemente la legislazione militare sui territori occupati, trova coronamento oggi nel genocidio più vigliacco che la storia ricordi, utilizzando la terza aviazione più potente del mondo per bombardare aree urbane densamente popolate, ospedali, ambulanze, campi di rifugiati, università.



Scene della repressione dei soldati israeliani in Cisgiordania

E questo archetipo della legge del più forte viene presentato in Occidente come rappresentanza dello stato di diritto ed emblema della democrazia.

Infatti la funzione di Israele come avamposto del complesso militare-finanziario USA è sufficiente a garantirgli il sostegno del più forte apparato propagandistico al mondo, quello che non ha mai alcuna difficoltà a far apparire che la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza, gli aguzzini vittime e viceversa.

