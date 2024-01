Israele e gli Stati Uniti sono bloccati in un pantano?

di Larry Johnson

Sono passati quasi tre mesi da quando Hamas ha lanciato l’attacco del 7 ottobre contro le postazioni militari israeliane e i kibbutz al confine con la Striscia di Gaza, e Israele non è più vicino a distruggere Hamas o a liberare gli ostaggi rapiti da Hamas. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno ordinato al gruppo d’attacco della portaerei USS Gerald R. Ford di tornare a casa dopo aver pattugliato il Mar Rosso e aver esercitato la propria potenza marittima nel tentativo di intimidire lo Yemen. In breve, Israele e gli Stati Uniti ammettono che il semplice potere militare non può cambiare la situazione a Gaza o nel Mar Rosso.

Cominciamo con l’evidenza che Israele sta iniziando a rendersi conto di aver fatto il passo più lungo della gamba e che Hamas rimane in gran parte intatto:

“ L’esercito israeliano ha dichiarato lunedì che inizierà a ritirare diverse migliaia di soldati dalla Striscia di Gaza, almeno temporaneamente, nella più grande riduzione annunciata pubblicamente dall’inizio della guerra contro Hamas.

L’esercito ha citato il fatto che l’economia israeliana sta pagando un prezzo sempre più alto dopo quasi tre mesi di mobilitazione in tempo di guerra, senza che si intraveda la fine dei combattimenti. Israele aveva considerato di ridimensionare le sue operazioni e gli Stati Uniti lo hanno esortato a farlo più rapidamente mentre il bilancio delle vittime e delle privazioni a Gaza aumentava. (…)

I riservisti di almeno due brigate saranno rimandati a casa questa settimana, ha detto l’esercito israeliano in un comunicato, e tre brigate saranno riportate indietro per un addestramento “programmato” .

Il costo economico della disavventura militare a Gaza per Israele è reale, ma non è il motivo principale del ritiro di diverse brigate: le forze israeliane stanno subendo più perdite, sia in termini di personale che di attrezzature, rispetto a quelle dichiarate dal governo di Bibi Netanyahu e di quanto viene riferito al pubblico israeliano. Come molti di noi avevano previsto fin dall’inizio, la decisione di Israele di provare a sottomettere Hamas con le bombe si è rivelata controproducente. Oltre alla morte di migliaia di donne e bambini, che ha creato un incubo per le pubbliche relazioni per Israele, i bombardamenti aerei hanno creato enormi cumuli di macerie che Hamas ha utilizzato come copertura e occultamento per tendere imboscate devastanti e costose per le pattuglie israeliane.

Oltre a non riuscire a sradicare i combattenti di Hamas dalla loro rete di tunnel, Israele deve anche combattere Hezbollah lungo il confine settentrionale con Libano e Siria. Quasi 100.000 civili israeliani sono stati costretti a fuggire dagli insediamenti vicino a questi confini, mentre le forze di occupazione israeliane e Hezbollah si scambiano colpi di mortaio e artiglieria.

E poi c’è il caos politico all’interno del gabinetto di Bibi Netanyahu. Sabato scorso Bibi ha tentato di tenere una conferenza stampa con il suo ministro della Difesa e il politico dell’opposizione che si era unito al suo gabinetto di guerra. Entrambi hanno rifiutato di farsi vedere con lui.

“ Il ministro della Difesa Yoav Gallant e il membro del gabinetto di guerra Benny Gantz hanno respinto la richiesta del primo ministro Benjamin Netanyahu di tenere una conferenza stampa congiunta con lui questa sera, secondo i media ebraici. Si prevede che Netanyahu terrà presto la conferenza stampa senza di loro. (…)

Channel 13 news attribuisce il rifiuto di Gantz e Gallant alla rabbia nei confronti di Netanyahu per aver impedito al gabinetto di guerra di deliberare sulla questione del “giorno dopo” a Gaza, nonché al timore che il primo ministro faccia nuove dichiarazioni politiche alla prossima conferenza stampa. .

Il ritiro delle truppe israeliane da Gaza, che dovrebbe essere accompagnato da una riduzione dei bombardamenti su Gaza (lo spero), allargherà il divario tra gli estremisti del governo Bibi ei “moderati”. Gli estremisti, come Itamar Bin-Gvir, vogliono espandere la guerra invadendo il Libano meridionale. Sembra che Gantz e Gallant stiano cominciando a rendersi conto che Israele non può uccidere fino alla vittoria. Cresce anche la pressione esercitata dalle famiglie degli ostaggi.

Oh si. Ho quasi dimenticato. La Corte Suprema israeliana ha respinto la manovra legislativa backdoor di Netanyahu volta a neutralizzare la Corte. E’ un’altra sconfitta.

Poi c’è il dramma del Mar Rosso, con il piccolo Yemen che si oppone agli Stati Uniti vietando il transito alle navi allineate con Israele. Lo Yemen continua a tentare di abbordare le navi che ignorano i suoi avvertimenti mentre lanciano missili antinave e droni. L’“Armada” americana – in realtà l’Armad-inette – sostiene di aver sparato su imbarcazioni yemenite che tentavano di salire a bordo di una nave e di aver intercettato missili e droni. Finora non è stato effettuato alcun attacco sul territorio yemenita. Lo Yemen ha chiuso il Mar Rosso alle navi dirette in Israele, il che sta avendo un grave effetto negativo sull’economia israeliana.

Invece di riaprire il Mar Rosso, gli Stati Uniti, nonostante la spavalderia dei comunicati stampa, si sono mostrati piuttosto impotenti e hanno deciso che il rischio per il gruppo d’attacco della portaerei era troppo grande:

” Dopo mesi di ulteriore servizio in mare per garantire la protezione di Israele, il gruppo d’attacco della USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group tornerà a casa”, ha annunciato lunedì la Marina.

La Ford e le navi al suo seguito saranno sostituite dalla nave d’assalto anfibia USS Bataan e dalle navi al suo seguito, la USS Mesa Verde e la USS Carter Hall. Tutte e tre le navi si trovavano nel Mar Rosso e negli ultimi giorni sono transitate nel Mediterraneo orientale ”.

Houthi dello Yemen. Missili contro navi dirette a Israele

Sembra che il Pentagono abbia deciso di avere meno da perdere schierando una nave d’assalto anfibia. Ciò significa che non ci sarà più la minaccia che aerei basati su portaerei statunitensi attacchino obiettivi nello Yemen. Ciò probabilmente susciterà ulteriori critiche interne nei confronti di Joe Biden e del suo team di sicurezza nazionale per non aver agito “in modo deciso” per distruggere la minaccia yemenita. Molti membri del Congresso credono erroneamente che agli Stati Uniti basti sganciare qualche bomba o lanciare qualche missile da crociera perché gli yemeniti si arrendano. Forse questo è un segnale che qualcuno al Pentagono si sta svegliando e si sta rendendo conto che lanciare attacchi allo Yemen potrebbe aprire un vaso di Pandora che non siamo pronti a chiudere.

