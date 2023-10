Israele continua ad attaccare indiscriminatamente; bombardato l’ospedale di Gaza

Israele continua i suoi attacchi indiscriminati contro la Striscia di Gaza, prendendo di mira edifici residenziali, comprese le aree circostanti l’ospedale Al-Shifa

Nel quadro del nuovo conflitto tra il regime israeliano e i combattenti palestinesi, iniziato sabato, i bombardamenti israeliani non hanno lasciato indenne nessuna zona della Striscia di Gaza, in particolare gli attacchi hanno preso di mira civili e strutture vitali, come le aree vicino alle principali ospedale nell’enclave costiera assediata che attualmente ospita centinaia di palestinesi feriti.

I ciechi attacchi israeliani contro la popolazione di Gaza hanno sollevato la voce degli ambienti internazionali, inclusa la ONG Amnesty International (AI).

“Attaccare deliberatamente i civili, compiere attacchi sproporzionati e indiscriminati che causano la morte o il ferimento dei civili sono crimini di guerra. “Israele ha un orribile record di crimini di guerra commessi impunemente nelle precedenti guerre contro Gaza ”, ha denunciato sabato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International.

Il brutale bombardamento israeliano ha ucciso centinaia di civili a Gaza, la maggior parte dei quali bambini e donne, distrutto centinaia di case e migliaia di famiglie sfollate. Secondo quanto riferito, i brutali attacchi israeliani finora hanno provocato la morte di almeno 370 palestinesi e il ferimento di oltre 2.200. Senza contare le vittime dei precedenti bombardamenti israeliani su Gaza che si contano in migliaia.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago