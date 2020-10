ISRAELE CONSIDERA L’INTERRUZIONE DELLE VENDITE DI DRONI IN AZERBAIJAN

da Redazione

Mentre continuano i combattimenti tra Armenia e Azerbaigian, un funzionario israeliano ha dichiarato che il paese potrebbe interrompere ulteriori vendite di armi all’Azerbaigian. Nel frattempo, il Canada ha annunciato che sta interrompendo le vendite di parti di droni in Turchia mentre esamina le prove che le parti vengono utilizzate dai droni schierati dall’Azerbaigian per attaccare le posizioni armene.

La scorsa settimana, l’Armenia ha richiamato il suo ambasciatore in Israele, Armen Smbatyan, per consultazioni e per protestare contro la vendita di armi di fabbricazione israeliana, compresi i droni, all’Azerbaigian. I droni sono stati utilizzati con effetti devastanti contro le forze armene.

A seguito delle consultazioni, l’ambasciatore armeno ha dichiarato che Israele potrebbe sospendere le vendite di armi commerciali all’Azerbaigian.

“In due o tre giorni, [Israele] sembra essere sulla buona strada per interrompere la fornitura di armi”, ha detto Smbatyan al sito di notizie armeno Factor. Ha aggiunto di aver ricevuto una promessa verbale che ciò sarebbe accaduto.

Il ministero degli Esteri israeliano ha detto che non commenterà le dichiarazioni dell’ambasciatore armeno o la politica di esportazione di Gerusalemme per quanto riguarda i prodotti militari.

Sebbene Israele abbia forti legami con entrambe le parti e abbia cercato di mantenere l’apparenza di neutralità nel conflitto, riceve il 40% delle sue forniture di petrolio dall’Azerbaigian, il che rende i suoi legami con quel paese particolarmente importanti.

Fuad Akhundov, un portavoce dei media nell’amministrazione del presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, ha dichiarato al Jerusalem Post che qualsiasi notizia di interruzione delle vendite era una “fake news” e ha elogiato gli stretti rapporti tra il suo paese e Israele.

“Israele è il nostro partner”, come parte di quella partnership, l’Azerbaigian aveva contratti con Israele per l’acquisto di hardware militare, ma Akhundov ha affermato che i contratti riguardavano solo la vendita di hardware militare e non implicavano altre partecipazioni al conflitto.



Le vendite di droni hanno incluso ThunderB, il drone di sorveglianza prodotto dalla società israeliana BlueBird Aero Systems e l’Hermes 900, prodotto da un’altra società israeliana, Elbit Systems, utilizzato per la ricognizione e il relè di comunicazione. LINK

Sia l’Armenia che l’Azerbaigian si sono accusati lunedì di aver attaccato aree civili nel nono giorno di combattimenti, scoppiati il ​​27 settembre.

Centinaia di persone sono state uccise negli ultimi combattimenti nel Nagorno-Karabakh, un’area montuosa che appartiene all’Azerbaigian secondo il diritto internazionale ma che è abitata principalmente da armeni etnici.

Mercenari sul fronte azero

I combattimenti si sono intensificati durante il fine settimana e un cessate il fuoco sembra improbabile nell’immediato futuro. In un discorso televisivo alla nazione domenica, il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha detto che le forze azere stavano avanzando e riconquistando aree che avevano perso contro l’Armenia all’inizio degli anni ’90.

Il presidente Armeno ha chiesto che l’Armenia stabilisse un calendario per il ritiro dal Nagorno-Karabakh e dai territori azeri circostanti, e ha detto che l’Azerbaigian avrebbe continuato con la sua offensiva militare fino a quando ciò non fosse accaduto.

“L’Azerbaigian ha una condizione, e questa è la liberazione dei suoi territori”, ha detto. “Il Nagorno-Karabakh è il territorio dell’Azerbaigian”. LINK

In uno sviluppo correlato, il Canada ha annunciato di aver sospeso l’esportazione di alcune tecnologie di droni in Turchia mentre indaga sulle accuse che l’equipaggiamento viene utilizzato dalle forze armate dell’Azerbaigian contro le forze armene, ha detto lunedì un alto funzionario.

Project Plowshares, un gruppo canadese di controllo degli armamenti, afferma che il video degli attacchi aerei rilasciati da Baku indica che i droni erano dotati di sistemi di imaging e targeting realizzati da L3Harris Wescam, una sussidiaria di L3Harris Technologies Inc con sede in Canada.

“In linea con il solido regime di controllo delle esportazioni del Canada e a causa delle ostilità in corso, ho sospeso i relativi permessi di esportazione verso la Turchia, in modo da avere il tempo di valutare ulteriormente la situazione”, ha annunciato il ministro degli Esteri Francois-Philippe Champagne.

Il Globe and Mail ha riferito che L3Harris Wescam ha ricevuto il permesso all’inizio di quest’anno di spedire sette dei sistemi di mira al produttore di droni turco Baykar. La Turchia è stata un alleato chiave dell’Azerbaigian nel conflitto e i droni hanno avuto un ruolo importante nelle operazioni militari offensive di quest’ultimo.

Separatamente, il primo ministro Justin Trudeau ha detto ai giornalisti di aver chiesto a Champagne di recarsi in Europa “per discutere con i nostri alleati gli sviluppi nell’Europa orientale e nel Caucaso, in particolare nel Nagorno-Karabakh”. LINK

Mentre una riduzione delle vendite in corso di droni in Azerbaigian sarebbe uno sviluppo positivo per l’Armenia, che è pesantemente in inferiorità numerica e senza armi, non altererà in modo significativo l’equilibrio generale delle forze a breve termine. Resta anche da vedere se Israele è disposto a mettere a repentaglio le sue finora eccellenti relazioni con l’Azerbaigian, la sua principale fonte di petrolio.

Fonte: South Front

Traduzione: Gerard Trousson