Israele colpisce edifici residenziali a Gaza, lasciando oltre 100 persone senza casa

Gli aerei da guerra israeliani hanno colpito due edifici residenziali a Gaza City, sfollando gli occupanti e ferendo più di una dozzina di persone.

L’attacco di sabato fa parte dell’ultimo episodio di brutalità israeliana contro l’enclave bloccata.

In un rapporto di sabato, l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa ha affermato che un edificio di tre piani nel quartiere di Sheikh Ijjilin è stato preso di mira. L’attacco è avvenuto pochi minuti dopo che i residenti sarebbero stati avvertiti dalle autorità israeliane tramite una telefonata di lasciare le loro case.

Inoltre, un drone israeliano ha demolito un edificio a più piani della città dopo aver lanciato diversi missili.

Bombardamenti a Gaza

Secondo il rapporto, almeno 13 persone, per lo più bambini, sono rimaste ferite sabato.

Separatamente, aerei da guerra israeliani hanno attaccato posizioni a Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza, ferendo un numero imprecisato di persone e infliggendo gravi danni alle proprietà e provocando panico tra i residenti, principalmente bambini.

Venerdì, attacchi aerei mortali israeliani su una zona residenziale nella striscia assediata hanno provocato l’uccisione di dodici persone, tra cui Tayseer al-Jabari, un comandante anziano del movimento della Jihad islamica, e un bambino di cinque anni.

Il bilancio delle vittime è arrivato a 13 sabato, quando un aereo da guerra israeliano ha attaccato un’auto a Beit Hanoun, nel nord di Gaza, uccidendo una donna , ha detto Wafa.

In un rapporto separato , Wafa, citando l’Autorità Palestinese per l’Energia, ha affermato che l’unica centrale elettrica di Gaza è stata chiusa a mezzogiorno di sabato a causa degli attacchi israeliani in corso contro l’enclave e della carenza di carburante.

L’autorità ha affermato in una dichiarazione che la decisione di chiudere l’impianto è stata presa a causa della situazione attuale e dell’incapacità della società che gestisce la centrale di fornire il carburante necessario per mantenerla in funzione a causa del blocco israeliano e della chiusura di una settimana di l’incrocio commerciale con l’enclave.

I palestinesi che vivono a Gaza sono colpiti da regolari blackout a causa della carenza di carburante e l’elettricità viene fornita per meno di 12 ore al giorno. Il deficit di alimentazione nell’enclave costiera è superiore al 75%, il che potrebbe paralizzare tutti gli aspetti della vita nella striscia.

Sabato Israele ha ampliato la sua offensiva contro la resistenza palestinese mentre le autorità del regime e le forze di sicurezza hanno avviato una campagna di arresti nei territori occupati.

In una dichiarazione di sabato, citata dal canale libanese al-Mayadeen, l’esercito israeliano ha affermato che il servizio di sicurezza interna del regime – noto come Shin Bet – aveva arrestato 20 palestinesi nelle prime ore del giorno durante i raid nella Cisgiordania occupata, sostenendo che Movimento “19 di loro sono affiliti alla Jihad islamica”.

Le fazioni della resistenza palestinese nel campo profughi di Jenin hanno annunciato in una dichiarazione congiunta all’alba di sabato che in risposta all’aggressione in corso a Gaza, “tutte le strade per gli insediamenti israeliani saranno sotto il fuoco della Resistenza e il movimento dei coloni israeliani all’interno della West Bank occupata. La zona sarà soggetta a restrizioni”.

Le fazioni palestinesi hanno inoltre messo in guardia il regime dal commettere qualsiasi altra follia contro Gaza, rinnovando il loro impegno a continuare il percorso di resistenza.

L’ultima escalation a Gaza è stata innescata dalla detenzione di Israele all’inizio di questa settimana nella West Bank di Bassem al-Saadi, un membro chiave della Jihad islamica che il regime di Tel Aviv ha accusato di aver orchestrato una serie di attacchi.

Sabato Israele ha detto che si sta preparando per la sua operazione aerea a Gaza che durerà una settimana, affermando che al momento non ci sono discussioni su un cessate il fuoco con la Jihad islamica. L’esercito “si sta preparando per l’operazione della scorsa settimana” e “non sta attualmente conducendo negoziati per il cessate il fuoco”, ha affermato.

Inoltre, gli obici e i soldati israeliani M109 preparano l’equipaggiamento al confine con l’enclave bloccata.

La Striscia di Gaza è sotto il blocco israeliano dal 2007, quando il movimento di resistenza di Hamas ha preso il controllo dell’enclave costiera.

L’assedio ha causato gravi disagi ai residenti. Il tasso di povertà tra la popolazione di Gaza ha raggiunto il 53 per cento, mentre la “povertà estrema” si attesta al 33,8 per cento, secondo le statistiche dell’Ufficio centrale di statistica palestinese (PCBS).

Circa il 68% delle famiglie non ha abbastanza da mangiare, mentre l’80% degli abitanti di Gaza dipende dagli aiuti. Il tasso di disoccupazione della zona è del 45,1 per cento, secondo PCBS.

www.presstv.ir

Fonte: www.presstv.co.uk

Traduzione: Luciano Lago