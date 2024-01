“Israele cerca vendetta nei confronti dell’ONU dopo la sentenza della Corte internazionale di giustizia contro lo Stato sionista”

Israele sta cercando di vendicarsi nei confronti dell’ONU esercitando pressioni contro l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), dopo la sentenza della Corte internazionale di giustizia, ha detto un politologo

“ L’entità sionista di Israele dimostra la sua potenza anche contro l’ONU. Si sta vendicando delle Nazioni Unite ”, ha dichiarato la direttrice della rivista La Comuna, Carmen Parejo Rendón, in un’intervista a HispanTV.

Israele ha annunciato sabato l’intenzione di porre fine alla presenza dell’UNRWA a Gaza, considerata una fonte essenziale di sostegno per la popolazione di Gaza, a causa di presunte accuse di sostegno al Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (HAMAS).

Corte di Giustizia

Stati Uniti, Australia, Canada, Italia, Regno Unito, Finlandia, Paesi Bassi e Germania hanno invece sospeso i finanziamenti all’agenzia.

L’ONU chiede a Israele di rispettare la sentenza “vincolante” della Corte dell’Aja

Questo avviene dopo che la Corte internazionale di giustizia (ICJ), il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha emesso venerdì una sentenza che ordina a Israele di adottare tutte le misure in suo potere per prevenire atti di genocidio nella Striscia di Gaza.

Il FM del Sud Africa chiede solidarietà con la Palestina nel Sud del mondo.

In un’intervista esclusiva con Al Mayadeen , il ministro degli Affari esteri del Sud Africa, Naledi Pandor, ha affermato che i dettagli della decisione della Corte internazionale di giustizia e le misure temporanee che “Israele” è stato incaricato di rispettare sono indicativi della serietà con cui la comunità internazionale La Corte di Giustizia si sta occupando della causa intentata dal suo Paese.

Ha aggiunto che con questa decisione la corte ha avviato la prima disposizione, che è un’indicazione del passaggio alla parte operativa, mentre la corte esamina le prove presentate dal Sudafrica.

Attraverso Al Mayadeen , il ministro ha lanciato un appello ai paesi africani e mediorientali e a tutti i paesi del Sud del mondo affinché siano solidali con la Palestina nel dare seguito al caso giudiziario.

“Vogliamo che la società civile e i governi di tutta l’Africa, del Medio Oriente e del resto dei paesi del sud, in particolare, garantiscano che tutti noi stiamo insieme al popolo palestinese e garantiamo il perseguimento collettivo di questo caso”.

L’Impunità che è stata sempre assicurata a Israele per i suoi crimini, deve essere cancellata.

Fonte: HispanTV – Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago