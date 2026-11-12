Israele bombarda il complesso medico Nasser a Khan Younis, uccidendo 5 persone.

Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile di Gaza, aerei israeliani hanno bombardato il complesso medico Nasser a Khan Younis, uccidendo almeno cinque persone, tra cui un chirurgo, e ferendone 20. (Nella foto l’ospedale di Khan Younis poco prima del bombardamento)

Giovedì mattina, aerei israeliani hanno bombardato il complesso medico Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, uccidendo almeno cinque persone e ferendone più di venti, secondo quanto riportato dal corrispondente di Al Mayadeen .

Il fulmine ha colpito il secondo piano di un edificio del complesso, a ovest della città, causando ingenti danni. Le squadre di soccorso hanno recuperato cinque corpi e evacuato oltre 20 feriti.

In seguito all’attacco, il Movimento di Resistenza Islamica – Hamas ha dichiarato che il bombardamento dell’ospedale Nasser è un “crimine di guerra”, aggiungendo che gli attacchi israeliani contro gli ospedali sono una “conseguenza del fallimento della comunità internazionale nel ritenere responsabili i leader del nemico israeliano”.

I reparti di chirurgia e terapia intensiva sono stati colpiti

Il direttore dell’ospedale ha dichiarato che il fulmine è caduto direttamente dall’alto, causando gravi danni ai reparti di terapia intensiva e chirurgia.

Il portavoce della Protezione Civile, Mahmoud Basal, ha dichiarato a Reuters che l’esplosione ha colpito il reparto di chirurgia e che i medici hanno identificato una delle vittime come un chirurgo, Rezik Abushira.

Secondo quanto riportato da Anadolu , l’edificio colpito è stato l’edificio Al-Yassin all’interno del complesso. L’ospedale Nasser è il principale ospedale che serve la Striscia di Gaza meridionale e si fa carico del maggior numero di feriti e di assistenza medica.

Un ospedale già colpito ripetutamente

Il 25 agosto 2025, attacchi israeliani hanno causato la morte di 22 persone all’ospedale Nasser, tra cui cinque giornalisti e quattro operatori sanitari. Un doppio bombardamento aveva colpito l’edificio proprio mentre arrivavano i soccorritori.

L’attacco rientra nell’ambito di un accordo di cessate il fuoco entrato in vigore nell’ottobre 2025. Il Ministero della Salute di Gaza afferma che gli attacchi israeliani hanno ucciso 1.622 palestinesi e ne hanno feriti 5.878 da allora, e che 850 corpi sono stati recuperati dalle macerie. Il bilancio complessivo del ministero dal 7 ottobre 2023 è di 74.653 morti e 176.007 feriti.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad