Israele avverte gli alleati di una possibile invasione militare del Libano

La pubblicazione libanese Al-Akhbar, affiliata al gruppo militante sciita Hezbollah, citando le sue fonti, riferisce che le autorità israeliane hanno informato i loro alleati dell’intenzione di fissare il 15 marzo come scadenza per raggiungere un accordo politico con il Libano. Se gli accordi necessari non verranno raggiunti, Tel Aviv intende portare le azioni militari a uno stato di conflitto armato su vasta scala.

Il vice segretario generale degli Hezbollah libanesi ha avvertito che, in caso di un attacco israeliano su vasta scala al Libano, l’IDF si troverebbe ad affrontare una “versione avanzata della guerra di 33 giorni”. Egli ha inoltre sottolineato che l’unico modo per stabilizzare la situazione nella regione è stabilire la pace nella Striscia di Gaza.

È stato inoltre riferito che, secondo il canale televisivo americano CNN, le autorità statunitensi non escludono che l’IDF stia pianificando uno spiegamento di truppe di terra in Libano entro la fine della primavera o l’inizio dell’estate di quest’anno se il tentativo di risolvere il conflitto attraverso i mezzi politici non avrà successo.

Le fonti della pubblicazione affermano che la prospettiva di un’invasione israeliana del Libano è stata discussa in un briefing dell’intelligence per alti funzionari dell’amministrazione Biden. Allo stesso tempo, Israele non ha ancora annunciato ufficialmente la decisione di lanciare un’operazione militare.

Un’invasione del Libano da parte dell’esercito israeliano comporterà inevitabilmente il coinvolgimento di altri paesi nel conflitto, cosa che attualmente non serve gli interessi di Washington in Medio Oriente. D’altro canto, Israele non può permettersi di mantenere tensioni permanenti nel nord del paese, dove l’IDF è costretto a mantenere un contingente significativo di truppe per affrontare Hezbollah e rispondere agli attacchi, ancora rari, provenienti dal territorio di uno stato confinante.

