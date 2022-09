“Israele” attaccherà i siti nucleari iraniani?





di Robert Inlakesh

Poiché i colloqui per rilanciare il PACG 2015 (accordo nucleare con l’Iran) sono nuovamente giunti a un punto morto, non è un segreto che sia gli Stati Uniti che “Israele” stiano ora cercando di esercitare ulteriore pressione su Teheran.

Il destino di un rinnovo dell’Iran Nuclear Deal è incerto, tuttavia, in qualsiasi momento potrebbe verificarsi un’escalation tra la Repubblica islamica dell’Iran e l’entità sionista. Mentre il regime di “Tel Aviv” minaccia possibili opzioni militari contro gli impianti nucleari di Teheran, l’Iran chiarisce direttamente che qualsiasi attacco sarà vendicato.

Questo mentre l’amministrazione statunitense, sotto un presidente (Biden) che ha promesso di rilanciare l’accordo come impegno della campagna, ha applicato sanzioni aggiuntive contro l’Iran, l’ultima delle quali ha preso di mira il ministero dell’Intelligence iraniano . Il primo punto d’azione, se Washington dichiarasse che i colloqui sono finiti, sarebbe rafforzare ulteriormente la “campagna di massima pressione”, seguendo le orme dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Dal 2021 la retorica proveniente dalla Casa Bianca, soprattutto durante gli incontri con i leader israeliani, è incendiaria. Alla fine di agosto di quest’anno, sembrava addirittura che gli Stati Uniti avessero indicato al ministro della guerra israeliano, Benny Gantz, che Washington stesse elaborando un’opzione militare contro l’Iran . Biden ha anche parlato di recente di perseguire ” altre opzioni ” contro la Repubblica islamica, in risposta alle accuse infondate secondo cui l’Iran sta lavorando allo sviluppo di armi nucleari. Da tempo, tuttavia, gli Stati Uniti usano questo tipo di linguaggio e minacce, da cui non è uscito nulla.

“Israele” d’altra parte ha nuovamente alzato la propria retorica sul suo cosiddetto “diritto a difendersi”, minacciando di agire contro l’Iran, presumibilmente colpendo gli impianti nucleari iraniani. Non solo queste minacce sono sconsiderate e agiscono contro gli interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente, ma se dovessero essere eseguite, potrebbero causare catastrofi umanitarie e ambientali.

Benny Gantz ha recentemente tenuto un discorso a una conferenza organizzata dal Sionist Jerusalem Post , durante la quale ha affermato di aver individuato dieci strutture in Siria, dove si dice che l’Iran stia sviluppando missili avanzati. Molti media hanno preso questa presentazione come una minaccia diretta e in qualche modo una rivelazione, tuttavia, la probabilità che questa affermazione sia vera è estremamente bassa. “Israele” lancia regolarmente attacchi aerei non provocati contro la Siria, colpendo qualunque cosa scelga senza fuoco di risposta e senza punizioni, il che significa che qualsiasi bersaglio è un gioco facile da colpire. Quindi, se “Tel Aviv” sa dove queste 10 presunte strutture sono, perché non le ha colpite? Inoltre, perché informare il tuo nemico che conosci la posizione degli obiettivi chiave? Se questi obiettivi esistono, togli via solo il tuo elemento di sorpresa.

La cosa più notevole del discorso di Benny Gantz, tuttavia, è arrivata più tardi durante le risposte che ha dato ai giornalisti. Alla domanda sull’accordo nucleare con l’Iran, ha risposto in modo incerto, evitando di prendere una posizione ferma in un modo o nell’altro. Leggendo questo, potremmo dire che stava andando sul sicuro nella speranza che l’amministrazione statunitense Biden non contestasse la sua dichiarazione.

Mentre il regime israeliano parla costantemente di “difendersi” e di non permettere all’Iran di ottenere un’arma nucleare, la realtà è che “Tel Aviv” sa che non può lanciare una guerra contro la Repubblica islamica. Già quest’anno, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha rivelato un missile balistico in grado di colpire “Israele” e recentemente un nuovo drone suicida, progettato per prendere di mira specificamente Haifa e “Tel Aviv” . “Israele” mette costantemente in guardia gli Stati Uniti sui presunti pericoli di rilanciare il JCPOA. Il capo del Mossad israeliano, David Barnea, afferma anche apertamente che, indipendentemente da qualsiasi accordo, “Israele” continuerà le sue operazioni segrete contro l’Iran .

A questo punto, il tintinnio della sciabola di “Tel Aviv” è tutto abbaiare e nessun morso. Mentre le operazioni segrete, in cui “Israele” utilizza agenti stranieri per compiere attacchi assassini in Iran , probabilmente continueranno come abbiamo visto accadere all’inizio di quest’anno, gli attacchi aerei, tuttavia, sono un’altra cosa. Una dichiarazione di guerra, basata sull’uso di aerei da combattimento per prendere di mira gli impianti nucleari iraniani, sarebbe un suicidio per il regime israeliano. L’entità sionista ha già morso più di quanto possa masticare con Hezbollah in Libano e sa che non se la passerà bene in nessun confronto futuro, per non parlare di aprire ciò che potrebbe risultare in una guerra su più fronti. L’unico motivo per cui gli Stati Uniti non hanno attaccato l’Iran a questo punto è che Washington sa che aprirebbero un conflitto impossibile da vincere.

Baasi sotterranee missili iraniani

Il debole e vulnerabile regime israeliano non può permettersi di aprire una guerra diretta contro l’Iran. Allora perché la retorica dei funzionari israeliani è così folle? È tutto per rendere felice il pubblico israeliano. Il grande nemico dell’entità sionista è l’Iran e le sue presunte armi nucleari, che secondo le previsioni israeliane sono lontane solo da pochi anni, negli ultimi 30 anni. L’israeliano medio vede la capacità della leadership israeliana di bloccare la rinascita del JCPOA come un’impresa di forza e quindi ogni politico vuole apparire forte contro l’Iran, soprattutto perché il prossimo turno delle elezioni israeliane è proprio dietro l’angolo. “Israele” può parlare tutto il giorno delle sue intenzioni di colpire l’Iran e distruggere il suo inesistente programma di armi nucleari, e non significherà ancora nulla. Tuttavia, se fanno errori di calcolo e spingono le cose troppo oltre, potrebbero finire per ricevere un colpo di rappresaglia per cui non sono pronti. Al massimo, “Israele” colpirà obiettivi in ​​Siria e potrebbe tentare di compiere un altro omicidio di alto profilo per affermare il proprio dominio, ma lanciare una guerra totale sarebbe l’ultima decisione che l’entità prenderebbe.

Fonte: https://english.almayadeen.net/articles/opinion/will-israel-attack-iranian-nuclear-sites

Traduzione: Luciano Lago