Israele attacca nuovamente i palestinesi durante la distribuzione degli aiuti a Gaza

Le forze israeliane hanno attaccato nuovamente questo sabato centinaia di palestinesi in attesa di ricevere aiuti umanitari nel sud-ovest della città di Gaza.

48 ore dopo il massacro perpetrato vicino alla rotonda Al Nablusi, in Al Rashid Street, dove giovedì sono morti più di cento abitanti di Gaza e altri 700 sono rimasti feriti sotto i colpi di arma da fuoco delle truppe sioniste, in quello stesso luogo l’esercito di occupazione ha aperto nuovamente il fuoco sulla folla disperata.

Il nuovo attacco contro centinaia di civili che aspettavano l’arrivo dei camion con gli aiuti, nel mezzo della crescente crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, ha provocato almeno un morto e 26 feriti, secondo un rapporto dell’agenzia di stampa Wafa .

Questi sviluppi avvengono mentre il regime di Tel Aviv continua a bloccare l’arrivo degli aiuti umanitari nell’enclave palestinese assediata, in particolare nella regione settentrionale, dove una vera e propria carestia ha messo a dura prova la popolazione locale, priva di cibo, acqua, elettricità e altro e servizi di base.

Il massacro di giovedì scorso ha ricevuto una rabbiosa condanna da parte della comunità internazionale e dimostra il carattere genocida e di sterminio pianificato della guerra intrapresa da Israele contro la Striscia di Gaza.

Il regime di Tel Aviv ha iniziato i suoi attacchi contro l’enclave costiera assediata come rappresaglia per il fallimento subito durante l’operazione Al-Aqsa Storm, portata avanti da Hamas il 7 ottobre in risposta a decenni di crimini dell’entità sionista contro il popolo palestinese.

I bombardamenti indiscriminati e l’offensiva di terra dell’entità sionista contro la Striscia di Gaza hanno provocato ad oggi più di 30.300 morti e più di 71.500 feriti, per lo più bambini e donne, nonché circa due milioni di sfollati.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago