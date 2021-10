Israele attacca l’Iran? Washington dà il via libera all'”opzione militare





Gli Stati Uniti saranno visti come avallanti del crimine, che si tradurrà in un altro disastro di politica estera in Medio Oriente, scrive Philip Giraldi.

Alcuni potrebbero ricordare l’impegno del candidato Joe Biden a lavorare per ricongiungersi al Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), che era un accordo multilaterale inteso a limitare la capacità dell’Iran di sviluppare un’arma nucleare. Il JCPOA è stato firmato dal presidente Barack Obama nel 2015, quando Biden era vicepresidente, ed è stato considerato uno dei pochi successi in politica estera dei suoi otto anni in carica. Altri firmatari furono Gran Bretagna, Cina, Germania, Francia e Russia e fu approvato dalle Nazioni Unite. L’accordo includeva ispezioni senza preavviso degli impianti nucleari iraniani da parte dell’AIEA e, a detta di tutti, stava funzionando ed era una storia di successo di non proliferazione.

Il JCPOA si è schiantato e bruciato nel 2018 quando il presidente Donald Trump ha ordinato il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo, sostenendo che l’Iran stava barando e si sarebbe sicuramente mosso per sviluppare un’arma nucleare non appena la prima fase dell’accordo fosse stata completata. Trump, la cui ignoranza sull’Iran e su altre questioni internazionali era profonda, si era circondato di una squadra di politica estera totalmente sionista, inclusi membri della sua stessa famiglia, e aveva accettato pienamente le argomentazioni di Israele e della lobby israeliana prevalentemente ebrea gruppi per includere la Fondazione per la difesa delle democrazie (FDD) e l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Il tempo di Trump in carica è stato speso assecondando Israele in ogni modo immaginabile, incluso il riconoscimento di Gerusalemme come capitale del paese, l’annessione delle alture de Golan siriano e le colonie ebraiche in Palestina.

Dato il record di Trump, in particolare l’abbandono insensato e contro gli interessi americani del JCPOA, sembrava quasi una boccata d’aria fresca ascoltare l’inglese fratturato di Biden mentre impegnava la sua amministrazione a fare il possibile per ricongiungersi agli altri paesi che stavano ancora cercando per far funzionare l’accordo. Dopo che Biden è stato effettivamente eletto, più o meno, lui e il suo Segretario di Stato Tony Blinken hanno chiarito cosa gli Stati Uniti avrebbero cercato di fare per “aggiustare” l’accordo rafforzandolo in alcune aree chiave che non facevano parte del documento originale.

L’Iran da parte sua ha insistito sul fatto che l’accordo non necessitava di ulteriori avvertimenti e doveva essere un ritorno allo status quo ante , in particolare quando Blinken e il suo team hanno chiarito che stavano pensando a un divieto sullo sviluppo di missili balistici iraniani e a negoziati per porre fine alla presunta “interferenza” di Teheran nella politica della regione. L’interferenza presumibilmente si riferiva al sostegno iraniano ai palestinesi e al suo ruolo in Siria e Yemen, tutti fattori che si erano guadagnati l’ostilità degli “amici” americani di Israele e Arabia Saudita.

Israele ha inevitabilmente agitato il piatto inviando un flusso di alti funzionari, tra cui il ministro degli Esteri Yair Lapid, il ministro della Difesa Benny Gantz e il primo ministro Naftali Bennett per discutere della “minaccia iraniana” con Biden e i suoi alti funzionari. Lapid ha chiarito che Israele “si riserva il diritto di agire in qualsiasi momento, in qualsiasi modo… Sappiamo che ci sono momenti in cui le nazioni devono usare la forza per proteggere il mondo dal male”.

E di sicuro Biden, come Trump, ha anche chiarito i suoi veri sentimenti circondandosi di ultra sionisti. Blinken, Wendy Sherman e Victoria Nuland hanno occupato i primi tre posti del Dipartimento di Stato, sono tutti ebrei e tutti forti sostenitori di Israele. Nuland è un leader neocon. E in attesa della nomina di Barbara Foglia, che è stato nominato assistente segretario a capo della regione del Vicino Oriente del Dipartimento di Stato. Attualmente è Ruth and Sid Lapidus Fellow presso il Washington Institute for Near East Policy (WINEP), che è uno spin off dell’AIPAC e una componente importante della lobby israeliana. Ciò significa che un membro in regola della lobby israeliana servirebbe come funzionario del Dipartimento di Stato che sovrintende alla politica americana in Medio Oriente.

Al Pentagono si trova un malleabile generale Mark Milley, sempre felice di incontrare i suoi omologhi israeliani, e il segretario alla Difesa Lloyd Austin, un promotore dell’azione affermativa che è anche diventato abile nel ripetere a pappagallo la linea, “Israele ha il diritto di difendersi”. E c’è bisogno di menzionare gli ardenti sionisti autodichiarati ai massimi livelli del Partito Democratico, per includere lo stesso Biden, il presidente della Camera Nancy Pelosi, il leader della maggioranza alla Camera Steny Hoyer e, naturalmente, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer?

Quindi ricongiungersi al JCPOA sulle obiezioni israeliane è stato un fallimento fin dall’inizio e probabilmente è stato pensato solo per far fare una brutta figura a Trump. I colloqui indiretti che includevano sia l’Iran che gli Stati Uniti tecnicamente sono continuati a Vienna, sebbene siano stati bloccati dalla fine di giugno. Trita Parsi ha recentemente appreso che l’Iran ha cercato di fare un passo avanti per un accordo cercando un impegno della Casa Bianca a rispettare il piano finché Biden rimane in carica. Biden e Blinken hanno rifiutato e Blinken ha recentemente confermato che un nuovo accordo è improbabile, dicendo che “il tempo sta per scadere “.

Missili iraniani pronti a colpire basi USA e Israele

E ci sono stati altri nuovi sviluppi. I funzionari israeliani hanno avvertito per oltre vent’anni che l’Iran è a solo un anno dall’avere le proprie armi nucleari e deve essere fermato, un’affermazione che ha iniziato a suonare come un mantra religioso ripetuto più e più volte, ma ora stanno effettivamente finanziando il armamenti che saranno necessari per fare il lavoro.

Il capo di stato maggiore della forza di difesa israeliana, Aviv Kohavi, ha ripetutamente affermato che l’IDF sta “accelerando” i piani per colpire l’Iran e che i politici israeliani, incluso l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu, hanno regolarmente minacciato di fare tutto il necessario per affrontare la minaccia dell’Islam Repubblica. I media israeliani riferiscono che sono stati stanziati 1,5 miliardi di dollarinel budget attuale e futuro per acquistare le bombe anti-bunker americane che saranno necessarie per distruggere il reattore iraniano a Bushehr e le sue strutture di ricerca sotterranee a Natanz.

Sulla scia delle notizie sui finanziamenti per la guerra, ci sono state anche segnalazioni secondo cui l’aviazione israeliana è impegnata in quelle che vengono descritte come esercitazioni “intense” per simulare l’attacco agli impianti nucleari iraniani . Dopo che Israele avrà ottenuto le bombe anti-bunker da 5000 libbre, dovrà anche procurarsi i bombardieri per sganciare gli ordigni, e si sospetta che il Congresso degli Stati Uniti in qualche modo fornirà gli “aiuti militari” necessari per farlo accadere. Tony Blinken ha anche chiarito che l’amministrazione sa cosa Israele sta pianificando e approva. Ha incontrato il Ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid il 13 ottobre ° e ha detto che se la diplomazia con l’Iran non riesce, gli Stati Uniti rivolgersi ad “altre opzioni”. E sì, lo ha seguito con la linea venerabile che “Israele ha il diritto di difendersi e noi sosteniamo fortemente questa proposta”.

Lapid ha confermato che una delle “opzioni” di Blinken era l’azione militare. “Vorrei iniziare ripetendo ciò che ha appena detto il Segretario di Stato. Sì, altre opzioni saranno sul tavolo se la diplomazia fallisce. E dicendo altre opzioni, penso che tutti qui capiscano… cosa intendiamo”. Va osservato che nella loro discussione sul programma nucleare iraniano, Lapid e Blinnken hanno avallato un attacco illegale e non provocato per impedire all’Iran di acquisire un’arma nucleare che apparentemente non sta cercando, ma alla quale sicuramente ricorrerà come conseguenza se solo difendersi in futuro.

Bombardieri USA B-52

In breve, la politica estera degli Stati Uniti è ancora una volta tenuta in ostaggio da Israele. La posizione della Casa Bianca è chiaramente e assurdamente che un attacco israeliano all’Iran, considerato dai più un crimine di guerra, è un atto di autodifesa. Tuttavia, si vedrà che gli Stati Uniti avallano il crimine e ne saranno inevitabilmente implicati, il che si tradurrà indubbiamente in un altro disastro di politica estera in Medio Oriente con nient’altro che dolore per il popolo americano. La semplice verità è che l’Iran non ha né minacciato né attaccato Israele. Detto questo, non c’è nulla di difensivo nelle azioni che Israele ha già intrapreso nel sabotare le strutture iraniane e nell’assassinare gli scienziati, e non ci sarebbe nulla di difensivo negli attacchi militari diretti, con o senza l’assistenza degli Stati Uniti sul suolo iraniano. Se Israele sceglie di fare lo sciocco la responsabilità è su di loro e sui loro leader.

Phili Giraldi

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago