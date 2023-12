Israele attacca Aleppo in Siria; la terza offensiva israeliana in 24 ore

Aerei da combattimento israeliani hanno attaccato “diversi punti” a sud della città di Aleppo, nel nord della Siria, riferiscono fonti ufficiali del Paese arabo.

L’agenzia di stampa ufficiale siriana SANA, citando una fonte militare, ha riferito questo sabato che ” intorno alle 17:20 di oggi (14:20 GMT), il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo dal Mediterraneo, a ovest di Latakia, contro diversi punti a sud della città di Aleppo ”.

La fonte siriana ha assicurato che la nuova “aggressione ha causato alcune perdite materiali”, senza fornire ulteriori dettagli.

Si tratta del terzo attacco dell’esercito israeliano contro il territorio siriano in meno di 24 ore.

La Siria ha accusato venerdì Israele di aver lanciato proiettili in diversi punti intorno a Damasco dallo spazio aereo del vicino territorio libanese, circa due ore dopo un altro sospetto attacco aereo israeliano contro la provincia meridionale di Al Sueida e la periferia della capitale del paese arabo.

Inoltre, lunedì Israele ha effettuato un attacco aereo contro Damasco che ha ucciso l’eminente comandante iraniano Seyed Razi Mousavi, che si trovava nel paese arabo per una missione di consulenza militare.

Parallelamente alla guerra genocida iniziata il 7 ottobre contro la Striscia di Gaza, il regime israeliano ha intensificato i suoi attacchi contro il territorio siriano.

Damasco ha ripetutamente espresso il suo sostegno assoluto al popolo palestinese oppresso e al suo diritto di fondare uno Stato indipendente con Al-Quds (Gerusalemme) come capitale, nonché alla sua legittima lotta contro l’occupazione israeliana.

Nota: Per questo incrollabile sostegno della Siria alla causa della Palestina, Israele ha realizzato centinaia di attacchi alla Siria e ha sostenuto e appoggiato (assieme ai paesi occidentali) i gruppi terroristi che per anni hanno tentato di rovesciare il legittimo governo del presidente Bashar al-Assad. Questo il popolo siriano non lo ha dimenticato.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago