Israele accusa Elon Musk di antisemitismo

di Zain Khalil

Il proprietario di Twitter ha attaccato il miliardario speculatore sopravvissuto all’Olocausto George Soros, accusandolo di odiare l’umanità.

Il ministero degli Esteri israeliano ha accusato il proprietario di Twitter Elon Musk di antisemitismo dopo aver attaccato l’uomo d’affari ebreo George Soros, sopravvissuto all’Olocausto.

Il miliardario americano ha accusato Soros di “ avere un odio contro l’umanità. »

Il ministero degli Esteri israeliano ha dedicato una serie di tweet, pubblicati martedì sera, in cui critica Musk, dopo un tweet dal ” sapore antisemita ” pubblicato martedì mattina e in cui attaccava Soros (92), riporta il quotidiano ebraico Haaretz .

Musk ha affermato che Soros ” odia l’umanità ” e lo ha paragonato a ” Magneto “, il personaggio “supercriminale” dei fumetti “X-Men”, sopravvissuto all’Olocausto da bambino, dotato di “straordinaria capacità di controllare oggetti d’acciaio e trasformarli in qualsiasi forma che vuole.

” La parola ebreo è balzata oggi nell’elenco delle tendenze su Twitter, dopo un tweet dal sapore antisemita del proprietario e amministratore delegato della piattaforma, Elon Musk “, ha twittato il ministero degli Esteri israeliano.

” Il tweet di Musk ha immediatamente scatenato una raffica di teorie del complotto antisemita su Twitter “, ha aggiunto.

L’attacco di Musk a Soros è arrivato pochi giorni dopo che il fondo di investimento da 16 milioni di dollari istituito dal miliardario ungherese-americano George Soros ha rivelato di non detenere più azioni Tesla.

Musk è già stato preso di mira dalle organizzazioni ebraiche americane e dalla non governativa Anti-Defamation League, per non aver fatto abbastanza per combattere l'”antisemitismo” e il razzismo su Twitter da quando ha acquistato la piattaforma lo scorso ottobre con un affare da 44 miliardi di dollari.

Tuttavia, questa è la prima volta che Israele ha criticato direttamente Musk e lo ha persino accusato di antisemitismo, secondo il quotidiano ebraico.

fonte: Agenzia Anadolu

Nota: Guai attaccare direttamente Soros, si rischia di essere indicati come antisemiti e filo-Putin, visto che la Russia ha condannato in contumacia Soros per attività sovversive. Non solo questo ma esiste il fondato pericolo di essere inseriti in una lista nera che il Mossad detiene per i suoi assassinii mirati. Musk ha commesso una grave imprudenza.

Traduzione e nota: Luciano Lago