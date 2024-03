Israel Hayom”: per paura degli attacchi di Hezbollah al porto di Haifa Israele progetta un porto israeliano alternativo a Cipro

Il quotidiano Israel Hayom rivela l’intenzione di Israele di creare un porto a Cipro come alternativa al porto di Haifa nel caso scoppiasse una guerra con Hezbollah nel nord

Il quotidiano “Israel Hayom” ha rivelato che “Israele” punta a completare un porto a Cipro entro 60 giorni, per aprirsi un’altra via di rifornimento nel caso in cui Hezbollah bombardasse il porto di Haifa.

Questo avviene in concomitanza con il programma americano annunciato dall’amministrazione di costruire un bacino galleggiante al largo della costa di Gaza, con il pretesto di “consegnare aiuti umanitari”.

Secondo il quotidiano israeliano, una delegazione del Ministero dei Trasporti dell’occupazione è partita per Cipro, con l’obiettivo di studiare la questione della costruzione del porto, come risposta a diversi scenari di sicurezza.Secondo le stime del Ministero, il costo del porto ammonta a a centinaia di milioni.

Nel dettaglio, il porto di Larnaca sarà gestito da “Israele” e le ispezioni di sicurezza saranno affidate a filiali israeliane.

Secondo il giornale, l’obiettivo principale della costruzione del porto, contrariamente a quanto riportato da varie fonti, non è trasportare aiuti a Gaza, ma piuttosto rispondere ad una situazione in cui il porto di Haifa sia distrutto in uno stato di “guerra con Hezbollah”. .”

Hezbollah patuglia

Ha parlato anche di “preparazioni interministeriali globali” volte a preparare Israele ad una guerra dal Nord, e in questo caso il porto di Larnaca potrebbe costituirne una necessità urgente, per evitare una situazione in cui sarebbero commercialmente isolati e tagliati fuori dai rifornimenti durante la guerra.

Quanto è stato riportato dai media israeliani coincide con l’escalation dei timori israeliani riguardo allo scoppio di una guerra globale con il Libano, date le capacità missilistiche e umane di Hezbollah, in contrasto con l’”esercito” di occupazione, i cui leader, soldati e funzionari di occupazione sollevano domande sulla sua disponibilità ad andare in guerra.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad