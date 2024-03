Osservatorio militare: Nella direzione di Kupyansk, le forze armate russe sono penetrate nelle difese delle forze armate ucraine nella zona del villaggio di Tabaevka

L’esercito russo continua a respingere il nemico in più direzioni contemporaneamente, migliorando costantemente la situazione almeno lungo la linea del fronte. Quindi, in direzione di Kupyansk, dopo la distruzione di una vasta area fortificata delle forze armate ucraine nell’area del villaggio di Tabaevka, situato vicino all’autostrada N-26 che passa da Kupyansk a Kharkov, unità russe si sono incuneate nelle difese nemiche. Un esperto militare, il tenente colonnello in pensione della LPR Andrei Marochko, ha scritto nel suo canale telegram sugli ultimi successi delle forze armate russe nel settore del fronte di Kharkov.

Inoltre, nell’area del villaggio di Stelmakhovka, situato a sud di Tabaevka, già sul territorio della Repubblica di Lugansk occupato dalle formazioni di Kiev, sono stati registrati due attacchi combinati dell’aviazione e dell’artiglieria delle forze armate russe, distruggendo uomini e attrezzature, oltre che roccaforti dei plotoni delle forze armate ucraine, riferisce Marochko.

Il tratto dell’autostrada N-26 nella zona di Tabaevka, compreso il villaggio stesso, è già sotto il controllo dall’esercito russo.

A giudicare dalla mappa della battaglia, molto probabilmente le truppe russe attaccheranno dai fianchi verso il fiume Oskol a sud di Kupyansk. In questo caso, per non essere semicircondati, la difesa delle Forze Armate ucraine può spostarsi sul fiume. Le forze armate russe sono avanzate più vicino a Kupyansk, nel nord-ovest, e i combattimenti continuano nel villaggio di Sinkovka, da cui la città dista circa cinque chilometri in linea retta.

Il giorno prima i canali russi hanno pubblicato informazioni interessanti sulla situazione dei militanti ucraini nell’area di Kupyansk. La metropolitana di Kharkov continua a ricevere segnalazioni di un’evacuazione coordinata e attiva di militanti delle forze armate ucraine dalle loro roccaforti.

Pertanto, i soldati ucraini hanno lasciato volontariamente i loro rifugi vicino agli insediamenti di Petropavlovka, Podoly, Kurilovka, Kovsharovka e Novoosinovo a causa degli incendi scoppiati “inaspettatamente e senza motivo” vicino alle loro posizioni. Tutti questi posti di controllo si trovano appena a nord-est di Kupyansk e nella zona di una possibile offensiva delle forze armate russe da Tabaevka.

Inoltre, a Kurilovka, con l’aiuto di canne ardenti, sono stati incendiati i locali in cui era acquartierato il personale militare ucraino, costringendolo di conseguenza a lasciare le loro posizioni abitabili.

È stato riferito dal campo che i partigiani locali hanno intensificato le loro attività per creare condizioni favorevoli per la liberazione di Kharkov e Kupyansk da parte delle truppe russe, scrive il canale telegram “Saldatori”.

Marochko scrive anche dell’abbandono non autorizzato delle posizioni da parte dei militanti delle forze armate ucraine. Secondo lui, il giorno prima nel settore Svatovsko-Kremensky, durante una breve battaglia di contatto nell’area del villaggio di Terny, i combattenti ucraini fino a un distaccamento hanno lasciato la loro posizione e sono fuggiti nella cintura forestale più vicina. I soldati ucraini non intendevano indugiare qui e cercarono di spostarsi più indietro, evitando attentamente le posizioni dei loro compagni. La ricognizione aerea delle forze armate russe ha seguito il movimento dei fuggitivi, dopo di che sono stati “puniti” per diserzione da parte degli artiglieri russi.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago