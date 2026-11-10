Iron Gate: La guerra contro l’Iran si sta estendendo al Mar Caspio. E Trump rischia uno scontro con Putin.

di Paolo Hamidouche

Con la Task Force Iron Gate, il Pentagono sta estendendo il blocco dell’Iran ai suoi confini terrestri e al Mar Caspio, l’ultimo corridoio che collega Teheran a Mosca. Mentre Trump si prepara a incontrare Putin, le navi russe e iraniane stanno disattivando i loro transponder.

La strategia di “massima pressione” degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran prosegue e si sta estendendo al Mar Caspio, potenzialmente danneggiando gli interessi russi. Sebbene le elezioni di metà mandato abbiano chiaramente dimostrato che il popolo americano non desidera sentir parlare di una simile guerra e disapprova fortemente le azioni dell’amministrazione Trump, il presidente statunitense non intende cambiare rotta. Si affida all’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), l’uomo che ha la maggiore responsabilità per la crisi dello Stretto di Hormuz e per l’impennata dei prezzi del petrolio e del gas. (Abbiamo trattato questo argomento anche nell’ultimo numero della newsletter del nostro gruppo; se ve lo siete perso, potete iscrivervi per rimanere aggiornati).

Come indicato nella dichiarazione ufficiale del CENTCOM, l’ammiraglio Cooper ha ordinato la creazione di una task force il 7 novembre a supporto delle azioni già intraprese dal governo statunitense volte a “impedire all’Iran di utilizzare le vie terrestri per il trasporto di armi avanzate e altri materiali “. Si tratta della “Iron Gate Task Force”, un’unità composta da circa 20 persone, tra civili e militari, con sede a Tampa, in Florida. Questa nuova squadra del CENTCOM, specifica la dichiarazione, “coordinerà le proprie attività con quelle di altre agenzie governative statunitensi per contrastare il trasferimento di sistemi d’arma avanzati, tecnologie a duplice uso, materiali soggetti a sanzioni e flussi di entrate illecite che transitano attraverso i confini terrestri dell’Iran e il Mar Caspio ” .

“La creazione della Task Force Iron Gate rafforza il successo del nostro blocco navale contro l’Iran “, ha dichiarato Cooper. “Il rafforzamento della collaborazione del CENTCOM con i partner statunitensi limiterà ulteriormente la capacità dell’Iran di finanziare il terrorismo, ricostruire le sue fabbriche di armi e rifornire le sue forze armate “. Washington afferma di aver bloccato l’esportazione di petrolio greggio iraniano per un valore superiore a 25 miliardi di dollari.

Le conseguenze nel Mar Caspio

L’annuncio del Centcom ha di fatto reso le navi “invisibili” nel Mar Caspio. Come mai? Fino a pochi giorni fa, le navi mercantili che facevano la spola tra Russia e Iran navigavano con il sistema di identificazione automatica (AIS) attivo, come qualsiasi altra nave commerciale. Ora, secondo le osservazioni di The Maritime Executive , le zone di avvicinamento dei porti iraniani di Bandar Anzali, Nowshahr e Amirabad, così come quelle dei porti russi di Makhachkala, Olya e Astrakhan, non trasmettono più alcun segnale.

Gli unici transponder ancora visibili sono quelli delle navi che attraversano il Mar Caspio da ovest a est, tra Baku e i porti del Kazakistan e del Turkmenistan. L’asse nord-sud, che collega Mosca a Teheran, è improvvisamente diventato invisibile. Questa è la prima conseguenza dell’annuncio dell’ammiraglio Brad Cooper e dell’istituzione della Task Force Iron Gate.

Domenica, Trump ha scritto sulla piattaforma Truth che Iron Gate era “pienamente operativo” e che l’Iran non registrava praticamente alcun commercio, né in entrata né in uscita. Lo stesso giorno, in un’intervista alla CNN , ha descritto un ritorno alla guerra come “altamente improbabile”, a condizione che i negoziati progredissero. Come sempre, dal Presidente degli Stati Uniti provengono segnali contraddittori: da un lato adotta una retorica incendiaria, mentre dall’altro si esprime in un modo…

L’obiettivo di Trump: il legame tra Iran e Russia

Per anni, il Mar Caspio ha funto da zona cuscinetto per l’asse russo-iraniano. Si tratta di un mare chiuso, inaccessibile alle flotte occidentali, circondato da paesi (Russia, Iran, Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan) che mantengono buoni rapporti con Mosca. Dal 2022, anno dell’invasione russa dell’Ucraina e del conseguente deterioramento delle relazioni con l’Unione Europea e gli Stati Uniti, queste acque sono diventate un corridoio ancora più strategico. Collegano Astrakhan al nord dell’Iran, da dove le merci vengono trasportate via strada e ferrovia verso il Golfo Persico e l’Oceano Indiano. I droni iraniani destinati al fronte ucraino transitavano lungo questa rotta; secondo i servizi segreti occidentali citati dal Financial Times , questa rotta ora funziona anche nella direzione opposta, consentendo il trasporto di componenti russi per i droni di Teheran. Già nel 2024, Washington aveva imposto sanzioni a due compagnie di navigazione russe a causa di queste spedizioni.

Ma il Mar Caspio non è utilizzato esclusivamente per scopi militari. Fa parte del Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud (INSTC), una rete di 7.200 chilometri che collega India, Iran, Azerbaigian, Russia e Asia centrale, sulla quale Mosca e Teheran contano per aggirare l’isolamento imposto dall’Occidente. Attraverso di esso transitano anche cereali e prodotti alimentari.

Secondo gli analisti di Rusagrotrans, società specializzata nel trasporto ferroviario di cereali, tra luglio e febbraio l’Iran ha importato dalla Russia quasi sei milioni di tonnellate di cereali, un volume circa doppio rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Nello stesso arco di tempo, gli esportatori russi hanno spedito in Iran 1,9 milioni di tonnellate di cereali, a fronte di previsioni comprese tra 2 e 2,2 milioni di tonnellate.

La Russia, il più grande esportatore mondiale di cereali, ha rafforzato negli ultimi anni la sua logistica di esportazione attraverso il Mar Caspio, con l’obiettivo di servire i mercati di Iran, Stati del Golfo Persico, Iraq e Afghanistan. Attualmente gestisce tre porti cerealicoli sul Mar Caspio – due ad Astrakhan e uno a Makhachkala – con una capacità complessiva di almeno tre milioni di tonnellate. Inoltre, è prevista l’apertura di un nuovo terminal a Makhachkala, con una capacità di 1,5 milioni di tonnellate, nel 2028.

Il cortile di casa della Russia

Nel corso del 2026, il Mar Caspio è stato teatro di due attacchi che Mosca ha reagito in modo molto negativo. Il 18 marzo, aerei israeliani hanno colpito la base navale iraniana di Bandar Anzali, un attacco senza precedenti per Tel Aviv in queste acque. A luglio, un drone ucraino ha colpito una nave mercantile iraniana proveniente da Astrakhan, uccidendo un marinaio. In entrambi i casi, Mosca ha reagito con fermezza.

Pertanto, ci si può chiedere quali saranno le conseguenze dell’Operazione Iron Gate sui negoziati in corso (riguardanti Iran e Ucraina). Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana, al vertice APEC, incontrerà Xi Jinping e Vladimir Putin per discutere di denuclearizzazione e della guerra contro l’Iran. Washington ha bisogno di Mosca per risolvere la questione iraniana ed è anche in trattative con il Cremlino riguardo all’Ucraina. Eppure, alla vigilia di questi colloqui, l’amministrazione Trump sta prendendo di mira specificamente la rotta che collega la Russia all’Iran. Probabilmente non è una coincidenza. Stringere la morsa attorno al Mar Caspio potrebbe consentire a Washington di affrontare i colloqui con Putin da una posizione di forza. La Casa Bianca sta minando un interesse vitale di Mosca, solo per poi offrire di allentare la pressione in cambio di cooperazione sulla questione iraniana o di concessioni sull’Ucraina.

Fonte: Paolo Hamidouch

Traduzione: Luciano Lago