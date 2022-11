IRGC iraniano ha lanciato con successo il vettore suborbitale Qaem 100 a combustibile solido



Preoccupazione israeliana per l’ultimo esperimento spaziale iraniano: il missile potrebbe diventare un missile intercontinentale.

La forza aerospaziale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha lanciato con successo il vettore suborbitale a tre stadi Qaem 100 a combustibile solido.

Il lancio è stato effettuato sabato 5 novembre, alla presenza del generale di brigata Amir Ali Hajizadeh, comandante dell’IRGC Aerospace Force e di un gruppo di ufficiali e leader delle forze armate, come riporta il sito iraniano francofono PressTV.

Preoccupazione in Israele

I media israeliani hanno riferito che “il lancio di un missile balistico nello spazio da parte di Teheran è uno sviluppo e una dimostrazione di forza che preoccupa molto Israele“, dopo che la forza aerospaziale iraniana ha annunciato il successo del test di un missile Qader 100, in grado di trasportare satelliti”.

La conduttrice di Channel 12 Dana Weiss ha affermato che “il lancio da parte dell’Iran di un razzo che trasporta un satellite nello spazio” è “un’ulteriore prova della sua capacità balistica, e questo viene dopo aver affermato che aveva venduto droni alla Russia prima della guerra contro l’Ucraina”.

“Naturalmente, Israele è molto preoccupato per questi sviluppi”, ha aggiunto.

Da parte sua, il commentatore militare di Canale 12 Nir Dvory ha affermato che “ci vorranno diversi giorni per scoprire se questo satellite verrà messo nello spazio e quali sono le sue capacità. Ma chiunque lanci tali missili nello spazio può trasformarli in missili balistici intercontinentali, ed è una dimostrazione di forza iraniana che stanno aspettando con impazienza in Israele. »

Dvory ha aggiunto: “Questo triangolo, Iran, Russia, Israele, si sta scaldando negli ultimi giorni e Israele è molto preoccupato per ciò che i russi potrebbero offrire all’Iran. Forse c’è qualcosa legato all’accordo nucleare, o alla libertà d’azione dell’aviazione israeliana in Siria, e forse entrambi insieme. »

Inoltre, secondo un rapporto della Kan TV israeliana, “il test missilistico delle Guardie Rivoluzionarie è un chiaro messaggio di minaccia da Teheran a Israele”. Il rapporto afferma che la guerra in Ucraina è “usata dietro le quinte come arena di confronto tra Israele e Iran”.

La forza aerospaziale delle guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato sabato che “il missile Qadir 100, responsabile del posizionamento dei satelliti nell’orbita terrestre, è stato prodotto da scienziati ed esperti della forza aerospaziale delle guardie rivoluzionarie iraniane. osservando che “il test di lancio è stato portato a termine con successo grazie all’utilizzo di combustibili solidi”.

La Forza aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha confermato che “il missile è in grado di trasportare satelliti del peso di 80 kg e di posizionarli in un’orbita a 500 km sopra la superficie terrestre”.

Il generale di brigata Amir Ali Hajizadeh ha annunciato che il satellite Nahid del ministero delle comunicazioni iraniano sarà presto lanciato nell’orbita terrestre tramite un missile Qaem 100.

Fonte: media

Nota: Nonostante 43 anni di sanzioni degli USA e dell’occidente, ostilità manifesta e atti aggressivi degli Stati Uniti e di Israele, pur avendo subito l’assassinio di vari suoi scienziati per mano di agenti del Mossad, il paese Persiano è riuscito a creare una forza spaziale e di una tecnologia di primo livello. Questo fa ribollire il sangue di rabbia ai dirigenti israeliani che avrebbero voluto annientare l’Iran, da sempre considerato una minaccia in quanto baluardo della resistenza contro le mire aggressive di Tel Aviv e di Washington..

Non è bastato neppure l’ultimo tentativo di sobillazione interna e di ricorso al terrorismo, accompagnato da una campagna mediatica occidentale per suscitare un cambio di regime a Teheran. L’Iran è sempre lì, deciso a difendere la sua sovranità e la sua identità nazionale. Questo da Washington e Tel Aviv non glielo perdonano.

Traduzione e nota: Luciano Lago