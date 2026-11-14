Iraq, Turchia e Pakistan sfidano le pressioni degli Stati Uniti e si rifiutano di sigillare i confini con l’Iran: lo rivela un rapporto.

I paesi confinanti con Teheran rimangono fortemente dipendenti dall’energia e dal commercio iraniani, mentre gli analisti avvertono che gli Stati Uniti sono diventati un “alleato sempre meno affidabile“.

Secondo quanto riportato dal New York Times (NYT) l’11 novembre, i tentativi degli Stati Uniti di fare pressione sui paesi confinanti con l’Iran affinché chiudessero i loro confini terrestri sono falliti, bloccando la campagna di Washington volta a paralizzare l’economia iraniana.

Secondo quanto riportato da tre funzionari iracheni e da un funzionario statunitense citati dal quotidiano americano, Washington ha trascorso settimane a sollecitare Turchia, Iraq e Pakistan a chiudere i loro valichi di frontiera con l’Iran.

Da allora, l’esercito statunitense ha lanciato la Task Force Iron Gate, un’unità del Comando Centrale (CENTCOM) incaricata di bloccare il transito di armi, merci soggette a sanzioni e proventi illeciti attraverso i confini terrestri dell’Iran e il Mar Caspio, intensificando così la guerra economica di Washington contro Teheran.

Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, diversi paesi confinanti con l’Iran hanno avvertito che l’interruzione delle rotte commerciali vitali per le imprese e le comunità su entrambi i lati del confine potrebbe provocare “un’insurrezione civile”.

Iran Pakistan Confine

Ha aggiunto che tale pressione ha alimentato una crescente rabbia nei confronti di Washington tra i suoi alleati e partner nella regione.

La Turchia ha sostanzialmente mantenuto le sue politiche di controllo delle frontiere, mentre Baghdad ha respinto le richieste statunitensi di mantenere aperti solo due valichi di frontiera con l’Iran. Per un breve periodo ne ha chiusi uno o due, come concessione, suscitando l’ira degli iracheni.

Secondo quanto riferito, il Pakistan ha chiuso e riaperto diversi valichi di frontiera nelle ultime settimane, adducendo motivi di sicurezza e di natura amministrativa.

Ellie Geranmayeh, esperta di Iran presso il Consiglio europeo per le relazioni estere, ha affermato che l’Iran conserva una notevole influenza economica sui paesi vicini.

Oltre ai 3 miliardi di dollari di scambi commerciali annuali con l’Iran, Islamabad dipende fortemente dalle forniture di carburante iraniane, in particolare di gas di petrolio liquefatto, mentre Baghdad preleva più di un terzo del gas che alimenta la sua rete elettrica dalla Repubblica islamica.

Teheran ha preso a sua volta delle misure, esortando i paesi vicini a non cedere alle richieste degli Stati Uniti.

Il viceministro degli Esteri iraniano ha incontrato l’ambasciatore russo per discutere di “come contrastare le azioni unilaterali degli Stati Uniti e il cosiddetto piano Iron Gate”.

Il 5 novembre, Putin ha ricevuto al Cremlino Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano. I due hanno concordato la costruzione di gasdotti per il trasporto del gas russo verso l’Iran, consentendo a Teheran di soddisfare la domanda interna e di rivendere il gas ai paesi limitrofi.

Rezaei ha dichiarato che l’Iran non riaprirà lo Stretto di Hormuz né avvierà negoziati finché Washington non soddisferà sette condizioni, tra cui la fine delle ostilità in tutta la regione, la revoca del blocco navale e delle sanzioni e lo sblocco dei beni iraniani congelati.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago