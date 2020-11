Iraq: l’esercito americano verrà espulso, con Biden o con Trump

da Redazione





Un parlamentare iracheno afferma che si concretizzerà l’espulsione delle truppe Usa, chiunque vinca le elezioni nel Paese nordamericano.

“La risoluzione approvata (dal Parlamento) sull’espulsione delle forze armate statunitensi dall’Iraq è vera e il governo di quel paese (USA) è incaricato di attuarla”, ha detto Kate al-Rekabi, un membro del Commissione per la sicurezza e la difesa del parlamento iracheno, citata dall’agenzia locale Al Maalomah .

Se il democratico Joe Biden o il repubblicano Donald Trump sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, ha continuato Al-Rekabi, quelle truppe devono ritirarsi dal territorio iracheno.

Al-Fath iracheno: Trump e Biden sono due facce della stessa medaglia

Allo stesso modo, l’esponente irakeno ha assicurato che l’espulsione delle truppe statunitensi dall’Iraq è irreversibile e “non sarà riconsiderata, perché è una questione di volontà nazionale” .

Inoltre, ha sottolineato la necessità che il governo di Baghdad agisca in coordinamento con la Casa Bianca per stabilire un calendario per tale ritiro.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti in vari atti destabilizzanti, compreso il sostegno ai terroristi e gli attacchi alle posizioni delle forze popolari irachene (milizie sciite) che combattono il terrorismo, hanno generato un generale malcontento nel paese arabo.

Le richieste di porre fine alla presenza statunitense in Iraq erano in aumento dopo l’assassinio del tenente generale iraniano Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani del Corpo della Rivoluzione Islamica (IRGC) e vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare di Iraq (Al-Hashad Al-Shabi, in arabo), Abu Mahdi al-Muhandis, a Baghdad (capitale irachena) per ordine diretto del presidente Usa Donald Trump.

Da parte sua, la Resistenza Irachena ha minacciato di prendere le armi se Washington dovesse continuaree l’occupazione e non ritirerà il suo contingente dal territorio iracheno.

L’Iraq ha smantellato la più grande rete terroristica del Daesh a Diyala

Le forze irachene hanno smantellato la più vasta rete di resti terroristici del gruppo Takfiri Daesh nella provincia orientale di Diyala.

Miliziano di Al Nusra preso prigioniero

Le forze della 23a Brigata del 2 ° Battaglione delle Unità di Mobilitazione Popolare (Al-Hashad Al-Shabi, in arabo), in coordinamento con i servizi di intelligence, si sono scontrate con un gruppo di terroristi Daesh nella regione da Janeqin, che si trova a Diyala.

Secondo le informazioni fornite questa domenica da Taleb al-Mousavi, comandante della Al-Hashad Al-Shabi a Diyala, le unità militari irachene sono riuscite a smantellare la più grande rete Daesh, che intendeva commettere atti di terrorismo a Janeqin.

“Le nostre unità operative e di intelligence hanno rilevato e fermato questa cellula terroristica che aveva pianificato di lanciare attacchi nella città di Janeqin. Inoltre, in questa operazione, armi e munizioni sono state sequestrate ai terroristi ” , ha spiegato Al-Mousavi, citato dall’agenzia locale Al Maalomah .

Milizie sciite del Al-Hashad al-Shabi in Iraq



Sono passati quasi tre anni da quando Baghdad ha annunciato la sconfitta definitiva di Daesh in Iraq, negli ultimi mesi le cellule dormienti di quella banda estremista hanno aumentato gli attacchi e le uccisioni di civili e funzionari iracheni.

Di fronte a una tale situazione, l’ esercito iracheno e le forze di mobilitazione popolari hanno condotto operazioni antiterrorismo su larga scala in diverse parti del paese per distruggere i restanti Takfiri.

Denuncia dell’Iran:

“Gli americani hanno avviato un ampio movimento nei paesi vicini (dell’Iran) al fine di equipaggiare, addestrare e sostenere i terroristi in modo che possano minare la sicurezza dei confini e delle città che circondano il paese, in circostanze speciali” , ha avvertito lo scorso martedì il comandante della forza terrestre del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC), il generale di brigata Mohamad Pakpur, a una cerimonia nella città settentrionale di Qazvin.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago