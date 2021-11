Iraq. Al-Hamidawi: accendere una guerra civile in Iraq brucerà America, Arabia Saudita e “Israele

Mentre il capo della missione delle Nazioni Unite partecipava a una riunione del quadro di coordinamento a Baghdad, il segretario generale di Kata’ib Hezbollah, Al-Hamidawi, le si rivolto dicendo: “Il tuo desiderio di innescare una guerra interna in Iraq fallirà con gli sforzi di gente saggia».

Il segretario generale del Kata’ib Hezbollah Iraq, Abu Hussein al-Hamidawi, si è rivolto al capo della missione delle Nazioni Unite, Jenin Plasschaert, durante la sua partecipazione alla riunione del quadro di coordinamento a Baghdad.

E in un messaggio ad Hamidawi oggi, venerdì, al capo della missione, ha detto: “Il nostro messaggio è ai paesi e alle istituzioni che hanno lavorato per portare la situazione a quello che è ora, e hanno contribuito alla frode e al furto della volontà di il popolo iracheno, in collaborazione con le autorità locali. Diciamo che la scommessa sull’assenza di un gruppo popolare influente sarà delusa”.

Khazali aveva presentato a Hennis-Plasschaert “prove dettagliate di frode e manipolazione dei risultati nelle elezioni”, secondo la dichiarazione. Le elezioni parlamentari irachene si sono svolte il 10 ottobre. È stata ampiamente considerata l’elezione più giusta che l’Iraq abbia avuto dal 2003, anche se è stata segnata dalla bassa affluenza alle urne.

Al-Hamidawi ha sottolineato che “il tuo desiderio di innescare una guerra interna fallirà con gli sforzi delle persone sagge”.

Il segretario generale di Kata’ib Hezbollah ha indicato che “l’innesco di una guerra civile in Iraq brucerà l’America, l’Arabia Saudita e Israele, e su una base stabilita dalla resistenza, che è o tutti godranno di sicurezza e bontà, o tutti ne saranno privati.”

In questo contesto, il Comitato di coordinamento della Resistenza irachena ha commentato oggi gli esiti del round di dialogo strategico , svoltosi alla fine dello scorso luglio, tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro iracheno Mustafa Al-Kazemi, in merito all’espulsione di l’occupazione statunitense dalle terre irachene.

La commissione ha affermato che ” l’arma della resistenza è pronta a smembrare l’occupazione “, aggiungendo che “abbiamo osservato la sfacciata occupazione americana aumentando il numero e l’equipaggiamento nelle sue basi in Iraq”.

Incaricata ONU con Al-Hamidawi di Kaa’ib Hezbollah Iraq

Il vicesegretario generale del movimento “Al-Nujaba”, Nasr Al-Shammari, aveva confermato, in precedenza, in un’intervista ad Al-Mayadeen che “l’ attacco contro le forze americane in Iraq continuerà anche dopo aver cambiato nome”. Ha espresso la sua “mancanza di fiducia negli americani”, sottolineando che “il movimento non è d’accordo ad alcuna presenza delle loro forze”.

Nota: Le milizie di Kata’ib Hezbollah sono una delle più importanti formazioni del fronte della Resistenza iracheno che si oppone alla presenza delle forze di occupazione straniere (statunitensi ed alleate in Iraq). Dopo l’assassinio del generale Qasem Soleimani e del vicecomandante iracheno Abu M. Al-Muhandis, avvenuto per mano americana il 3/01/2020 presso l’aeroporto di Baghdad, le formazioni della resistenza hanno proclamato la lotta conto gli occupanti fino alla liberazione totale dell’Iraq.

Fino ad oggi il comando USA ha tergiversato senza procedere al ritiro delle truppe , trovando scuse e pretesti. Le forze americane in Iraq sono accusate di sostenere i gruppi terroristi per mantenere la loro presenza nel paese.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad

Nota: Luciano Lago