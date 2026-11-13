Iran-USA: Sta per arrivare una forte pioggia.

di Pepe Escobar

SHANGHAI – La parola “controverso” non rende nemmeno l’idea. Per un breve momento, è sembrato che il Qatar, dopo un incontro a Washington tra Trump e il Primo Ministro Mohammad al-Thani, avesse trovato una via d’uscita praticabile per Iran e Stati Uniti. L’emiro del Qatar si era battuto per questa soluzione e il governo di Teheran l’aveva brevemente appoggiata .

Ma poi, prevedibilmente, tutto è andato a rotoli (vedi qui ), vista l’irrealistica ipotesi.

È toccato a Mohsen Rezaee, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale (SNSC) e rappresentante personale della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, definire infine le sette condizioni poste dalla Repubblica Islamica per la ripresa dei negoziati.

Rezaee ha sottolineato che “abbiamo chiesto agli americani di fornire una risposta chiara e inequivocabile alle nostre condizioni, ma (…) la loro risposta è ingannevole”.

La situazione peggiora ulteriormente: “Tutte le affermazioni fatte dagli Stati Uniti riguardo alla prosecuzione dei negoziati con l’Iran e allo svolgimento di un incontro in Qatar sono menzogne. Mirano a ridurre la pressione economica e a far scendere i prezzi del petrolio. Questo include anche il mio incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti, che è completamente falso e infondato.”

E poi, la ciliegina sulla torta: “Lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall’Iran”.

Ricapitolando, queste sono le sette condizioni poste dall’Iran:

La fine della guerra su tutti i fronti, ovvero dell’Asse della Resistenza. Ciò include necessariamente il Libano. Revoca completa del blocco navale statunitense. Lo sblocco dei beni iraniani congelati. Questo va ben oltre le cifre citate: 6 miliardi, 8 miliardi, 12 miliardi e persino 24 miliardi di dollari. La revoca delle sanzioni imposte all’Iran dopo quel gatto che muore ripetutamente, il Memorandum d’intesa di Islamabad (MoU), è stata firmata da Trump e Pezeshkian. Ritiro di tutte le forze statunitensi dalle zone dell’Asia occidentale che circondano l’Iran. Esentare tutte le vendite di petrolio iraniano dalle sanzioni. Riconoscimento del corridoio marittimo già concordato tra Iran e Oman.

Subito dopo la gaffe del Qatar, è diventato più chiaro su cosa l’amministrazione Trump sembrasse concentrarsi, almeno nel breve termine. A porte chiuse, il Segretario di Stato Rubio ha svelato le sue intenzioni durante la riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Francia.

In sintesi: niente nuova guerra contro l’Iran. Almeno per ora. E niente accordo: Rubio e il tatuato Segretario delle Guerre Eterne, Hegseth, sono fermamente contrari a qualsiasi accordo.

E questo ci porta alla tattica scelta dal sociopatico in capo (fino a nuovo ordine): strangolare economicamente l’Iran. Senza una fine in vista. Ciò significa la continuazione del blocco navale, oltre a una serie di sanzioni, oltre al blocco delle Porte di Ferro, che si estende dalle ferrovie al Mar Caspio.

C’è un piccolo problema: Teheran non (corsivo mio) accetterà passivamente questa situazione. Ricordate la recente esortazione della Guida Suprema Mojtaba Khamenei: Basta con “né guerra né pace”.

Cosa implica “né guerra né pace”

Uno dei motivi principali per cui la fallimentare trovata del Qatar è crollata è che sia Pechino che Mosca hanno consigliato a Teheran di ritirarsi da questi “negoziati” di facciata, con tanto di possibile incontro tra Rezaee e JD Vance a Doha la prossima settimana.

Naturalmente, esisteva sempre la possibilità che a Trump venisse offerta una via d’uscita. Ma c’era anche il rischio di un’altra manovra per decapitare Rezaee e il suo team, come già accaduto nel giugno del 2025.

La partnership strategica tra Russia e Cina potrebbe anche aver deciso di invitare Trump, incapace di raggiungere un accordo, nell’ultima occasione possibile durante un eventuale incontro a tre la prossima settimana a Shenzhen, a margine del vertice annuale dell’APEC.

Se l’incontro avrà luogo, Putin e Xi potranno dire a Trump faccia a faccia: se torni alla diplomazia, ovvero all’attuazione del Memorandum d’intesa, hai il nostro sostegno. E possiamo aiutarti a uscire dal pasticcio che hai creato.

È illuminante considerare come il leader Mojtaba Khamenei abbia scatenato quella che di fatto è una politica di totale compartecipazione della Cina.

Il leader è direttamente responsabile, come confermato dal presidente del parlamento Ghalibaf.

Tra le priorità: ottenere l’aiuto della Cina per porre fine al dilemma “né guerra né pace”; promuovere un ruolo maggiore della Cina nella sicurezza dell’Asia occidentale; approfondire la cooperazione nei BRICS, nella SCO e in tutto il Sud del mondo; e ottenere risultati concreti dal partenariato strategico tra Cina e Iran, che dura da 25 anni, in materia di investimenti, cooperazione tecnologica e progetti di sviluppo.

E tutto ciò è stato lanciato appena una settimana prima del possibile incontro trilaterale tra Xi, Putin e Trump a Shenzhen.

Parallelamente, l’inviato speciale cinese per l’Asia occidentale, Zhai Jun, è già in viaggio.

La sua prima tappa: Teheran, dove ha incontrato di persona l’immensamente competente Ali Bagheri-Kani, il numero due della SNSC.

Poi viene l’Oman, e infine l’osso duro: l’Arabia Saudita. Finora non ci sono prove che MbS sia finalmente pronto a recepire il messaggio.

Questo fine settimana, tre gruppi da battaglia di portaerei statunitensi saranno schierati in Asia occidentale. Questa prospettiva non sembra aver cambiato le cose a Teheran. Il consenso ai massimi livelli è che non ci sia più nulla da negoziare, né sullo Stretto di Hormuz né su qualsiasi altra questione. Dopotutto, tutto è già stato negoziato tramite il Memorandum d’intesa, che Trump ha poi stracciato.

Bagheri-Kani lo ha riassunto in modo conciso, dopo l’incontro con l’inviato cinese: basta parole, né dette né scritte. Bisogna semplicemente dare seguito al protocollo d’intesa.

Mosca e Pechino sono perfettamente consapevoli che l’amministrazione Trump sta cercando di mettere gli stati-civiltà di Russia, Iran e Cina l’uno contro l’altro. Per alleggerire l’atmosfera, i lacchè degli sceicchi petroliferi del Consiglio di Cooperazione del Golfo hanno deciso – o sono stati spinti – a istituire un quartier generale militare congiunto in Kuwait.

Per fare cosa? Attaccare l’Iran con un esercito di kebab?

Trump è disperato e cerca una via d’uscita. Ma ovviamente non alle sette condizioni intransigenti di Teheran. Ha bisogno di qualcosa, qualsiasi cosa, che possa spacciare in continuazione per una “vittoria”. Tuttavia, le Guardie Rivoluzionarie non gliela lasceranno passare liscia, in nessun caso. Se vuole uscirne, dovrà pagare un prezzo salatissimo.

L’economia iraniana potrebbe trovarsi in gravi difficoltà, ma nessuno nella cerchia di Trump comprende come le nazioni del Sud del mondo siano esperte nella gestione della scarsità. Ciò che conta, in termini di sicurezza nazionale dell’Iran, è come le Guardie Rivoluzionarie impiegano i propri fondi, le proprie competenze tecnologiche e le proprie connessioni sociali per continuare a sostenere la resistenza.

Solo un’azione dinamica può sbloccare la situazione di stallo

Oggettivamente, ci troviamo in una situazione di stallo totale. Né Trump né Teheran possono accettare le condizioni dell’altra parte senza apparire al resto del mondo come la parte perdente.

E per rendere la situazione ancora più inaccettabile, entrambe le parti credono di essere in vantaggio. Eppure, in realtà, è l’Iran a far scorrere il tempo.

Mohammad Mokhber, uno dei principali consiglieri del leader Mojtaba, ha affermato che l’Iran considererebbe qualsiasi forma di cooperazione con il blocco statunitense come un atto di guerra. Il suo giudizio ha un peso considerevole. Era presidente ad interim tra l'”incidente” dell’elicottero di Raisi – o assassinio – e l’elezione di Pezeshkian.

Inoltre, nella società iraniana si leva un coro di voci favorevoli a una risposta militare al tentativo di strangolamento economico da parte di Trump.

Di fatto, Teheran ha lanciato un ultimatum a Washington: o si raggiungono un accordo definitivo per via diplomatica, oppure si rischia un’altra guerra.

Questo è il significato ultimo dell’esortazione della Guida Suprema – “né guerra né pace” – unita al totale rifiuto dell’embargo economico. L’avvertimento di Rezaee sulla X – soddisfare le sette condizioni o subirne le conseguenze – pone le basi legali per un possibile attacco preventivo iraniano.

Ecco come si è evoluto lo scacchiere politico negli ultimi giorni. Il Leader, Rezaee, Bagheri-Kani e le Guardie Rivoluzionarie sono in prima linea, mentre Ghalibaf e Araghchi restano un po’ in disparte, vagando senza meta tra Doha e Islamabad.

Uno scenario plausibile: le forze guerrafondaie aspetteranno che l’Imperatore Celeste metta gli occhi sul Sociopatico in Capo a Shenzhen la prossima settimana, e poi si scatenerà l’inferno.

Le conseguenze saranno gravissime. Rezaee le ha elencate nel dettaglio. La risposta non si limiterà alle basi statunitensi “vicine”: “Prenderemo di mira anche tutte le basi americane più distanti”. E “potremmo colpire alcune isole che gli americani ritengono siano al di fuori della portata dei nostri missili”.

Rezaee ha avvertito “tutti i paesi che ospitano basi militari americane sul loro territorio di non cooperare con alcuna aggressione militare americana (…) Considereremo una minaccia per noi qualsiasi luogo da cui decollino aerei americani. Dichiariamo questa posizione ora affinché non possano usare alcun pretesto in futuro.”

È assolutamente fondamentale comprendere lo stato d’animo generale della società iraniana in questo momento. Il consenso generale è che il blocco in corso, ora aggravato dalla crisi delle Porte di Ferro, sia intollerabile. Lo sono anche le oscure operazioni di intelligence e la guerra cognitiva. Pertanto, l’Iran deve sviluppare una strategia militare praticabile per contrastare la massima pressione economica e cognitiva.

Ecco perché in tutto l’Iran c’è un ampio consenso sul fatto che la fine del blocco sia una ragione sufficiente per l’Iran per lanciare una guerra preventiva su vasta scala.

Dopotutto, il comando delle Guardie Rivoluzionarie si aspetta comunque un attacco da parte del sindacato Epstein, prima o poi. Questo spiega l’esplicito avvertimento che la risposta iraniana non avrà limiti geografici, e potrebbe includere anche l’Europa.

Novembre, e non aprile, potrebbe rivelarsi il mese più crudele. Le probabilità che si abbatta una forte pioggia sono molto alte.

Fonte: https://www.unz.com/pescobar/iran-u-s-a-hard-rains-a-gonna-fall/

Traduzione: Luciano Lago