Iran: Trump esclude l’uso di armi nucleari e respinge l’invio di truppe di terra

di TRT French

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato giovedì che non userà armi nucleari contro l’Iran e che non sta prendendo in considerazione l’invio di truppe statunitensi sul terreno, pur mentre Washington sta valutando nuove opzioni militari.

In un’intervista con il canale americano Newsmax , a Donald Trump è stato chiesto un commento sulle notizie riguardanti i preparativi militari americani per possibili attacchi contro le infrastrutture iraniane, compresi siti nucleari ed energetici.

Il presidente americano ha fatto riferimento alla “madre di tutte le bombe” (MOAB), una bomba convenzionale molto potente il cui utilizzo contro l’Iran sarebbe oggetto di valutazione.

“Questa bomba non è nucleare “, ha affermato, aggiungendo che gli Stati Uniti non avevano bisogno di usare armi nucleari contro Teheran.

“No, non userei un’arma nucleare. Non ne abbiamo bisogno “, ha insistito.

Secondo quanto riportato dalla CNN e ripreso da Reuters , il Pentagono avrebbe sviluppato diverse opzioni di attacco, tra cui l’utilizzo di bombe MOAB contro le infrastrutture energetiche e i siti nucleari iraniani.

Reuters dichiara di non essere stata in grado di verificare autonomamente queste informazioni.

Donald Trump ha inoltre indicato di non avere intenzione di schierare truppe americane in Iran. Il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato che Washington non avrebbe lanciato nuovi attacchi contro l’Iran prima delle elezioni parlamentari di medio termine, previste per il 3 novembre.

Fonte : TRT francese

Traduzione: Gerard Trousson