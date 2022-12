Iran: IRGC arresta rete di rivoltosi legata al Regno Unito

Il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) ha annunciato di aver arrestato sette leader di una rete criminale collegata al Regno Unito che hanno svolto un ruolo chiave nella recente ondata di rivolte in tutto il paese.

In un comunicato diffuso lunedì 26 dicembre, la base di Sarallah del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nella provincia di Kerman ha annunciato che le sue truppe hanno smantellato una rete organizzata, nota come Zagros, guidata direttamente dalla Gran Bretagna e composta da elementi attivi contro la Rivoluzione Islamica dentro e fuori l’Iran.

Secondo la dichiarazione, la rete ha tentato di rovesciare il governo iraniano, soprattutto durante i recenti disordini nel paese che sono stati innescati dalla morte di una giovane donna iraniana a settembre.

Le Forze armate della Repubblica islamica dell’Iran, tuttavia, hanno inferto un duro colpo al gruppo in un’operazione riuscita arrestando sette persone coinvolte nella pianificazione, gestione e conduzione delle operazioni sul terreno durante i recenti disordini, aggiunge il comunicato.

Tra gli arrestati vi sono diversi cittadini con doppia nazionalità che hanno cercato di lasciare il Paese senza successo.

Guadue forze di sicurezza iraniane

L’Organizzazione di intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche sta portando avanti il ​​caso per identificare altri membri della rete all’interno e all’esterno del paese.

All’inizio di questo mese, l’IRGC ha arrestato un certo numero di leader di gruppi controrivoluzionari coinvolti nelle recenti rivolte nella città santa di Qom e nella provincia nord-occidentale di Ardabil.

Come promemoria, le rivolte sostenute dall’estero sono scoppiate nella maggior parte delle province iraniane dalla morte di una donna iraniana di 22 anni, Mahsa Amini, in un ospedale il 16 settembre, tre giorni dopo essere svenuta in una stazione di polizia a Teheran. Un’inchiesta ha attribuito la sua morte alle sue condizioni mediche, respingendo le accuse di essere stata picchiata dalle forze di polizia.

I violenti disordini hanno causato la morte di dozzine di persone e delle forze di sicurezza. Negli ultimi due mesi, i terroristi hanno appiccato il fuoco a proprietà pubbliche e torturato a morte diversi membri dei Bassij e delle forze di sicurezza.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago