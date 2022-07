Iran: i paesi che aiutano i terroristi dovrebbero aspettarsi ritorsioni

Inserito alle 19:14h in da Redazione in Terrorismo

L’intelligence iraniana, che ha appena smantellato le reti di spionaggio legate al Mossad, promette di dare una dura risposta ai paesi che sostengono il terrorismo in Iran.

“I paesi che aiutano i nemici della nazione iraniana dovrebbero aspettarsi azioni di ritorsione [dall’Iran]”, ha avvertito mercoledì il ministro dell’intelligence iraniana Seyed Esmail Khatib, rivolgendosi a una sessione di sicurezza nella città di Sananday, nella provincia del Kurdistan occidentale.

Il capo dell’intelligence iraniana ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che il portafoglio che guida ha annunciato sabato di aver catturato una rete di spie affiliate al servizio di spionaggio israeliano (il Mossad), che prevedeva di distruggere una struttura di difesa sensibile situata nella provincia centrale di Isfahan .

L’intelligence iraniana ha rivelato che i membri di questa rete di spionaggio appartengono al gruppo terroristico anti-Rani Komala , e che sono stati appositamente selezionati dal capo della cellula controrivoluzionaria, Abdollah Mohtadi, e affiliati al Mossad.

Forze di sicurezza Iraniane

I terroristi e le loro squadre militari erano entrati nel territorio iraniano dalla regione semiautonoma del Kurdistan iracheno e sono stati arrestati prima che potessero eseguire l’operazione clandestina, ha affermato l’intelligence iraniana in una dichiarazione mercoledì sera.

Allo stesso modo, giovedì la polizia iraniana ha annunciato di aver arrestato , con la collaborazione dell’intelligence, cinque membri di una cellula per spionaggio per conto del Mossad.

Il Mossad aveva sedotto i membri di quella cellula con denaro per raccogliere informazioni su aree importanti e vitali del Paese persiano, bruciare proprietà pubbliche e diffondere propaganda contro la Repubblica islamica, scrive la Polizia in una nota.

Il ministro dell’intelligence ha denunciato da Sananday che “il gruppo Komala agisce come un mercenario del regime sionista”. Tuttavia, Khatib ha sottolineato che le forze di sicurezza e i servizi di intelligence della Repubblica islamica monitorano da vicino tutti i movimenti nemici e sono pronte a contrastare tutte le azioni ostili contro il Paese.

Gli attacchi terroristici che avvengono in Iran sono catalizzati dagli Usa e dal servizio di spionaggio israeliano (Mossad), denuncia un analista.

In un’intervista concessa a HispanTV , l’analista politico Pablo Jofré Leal ha ricordato anche gli scienziati iraniani Mohsen Fajrizade, Masud Ali Mohamadi, Mayid Shahriari e Mostafa Ahmadi Roshan, martirizzati in simili attacchi terroristici.

“ Questi attacchi hanno un’origine chiara: gli Stati Uniti e il loro partner, l’entità sionista in Asia occidentale […] I colpi sono tipici dei metodi insegnati dal sionismo attraverso il Mossad per portare a termine le proprie azioni ”, ha sottolineato l’esperto.

Secondo Jofré Leal, tali operazioni terroristiche seguono sempre lo stesso stile, poiché si svolgono in un’auto e i colpi sono diretti alla testa della vittima o ad altri organi vitali, il che dimostra che si tratta di omicidi mirati commissionati dal Mossad.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago