Iran: Gli Stati Uniti hanno creato il problema, un fatto che la loro amministrazione omette di menzionare quando illustra le conseguenze.

di Hachem Al

Marco Rubio, portavoce dell’amministrazione Trump, ha ripetutamente parlato delle conseguenze della guerra di aggressione perpetrata dal suo Paese contro la Repubblica islamica dell’Iran. Ma questa non è la questione primaria e fondamentale. Il vero problema è capire perché questa amministrazione americana, insediata da lobby imperialiste legate al settore petrolifero, abbia attaccato l’Iran con pretesti del tutto falsi.

A titolo di promemoria, e riguardo al pretesto dell’energia nucleare, i leader incompetenti dell’Occidente e i loro alleati farebbero bene a comprendere finalmente questo:

[Per 35 anni, l’Iran ha avuto un leader che ha ordinato che la gittata dei suoi missili non superasse i 2000 chilometri e che ha dichiarato che lo sviluppo di armi nucleari era religiosamente proibito! Ma hanno assassinato questo leader e i suoi parenti.

Lui non c’è più, e suo figlio, Mojtaba Khamenei, è il nuovo leader dell’Iran… A causa dell’atteggiamento predatorio degli Stati Uniti, forse farà ciò che suo padre non voleva fare.

La seconda questione fondamentale è: perché l’Iran non dovrebbe difendere la propria esistenza e indipendenza da un governo degli Stati Uniti formato per agire contro di esso?

La risposta alla prima domanda è ovvia: deriva da un atteggiamento neocoloniale degli Stati Uniti. Nella mente dell’attuale potere esecutivo statunitense, si tratta di un intreccio di islamofobia, sfruttamento del petrolio iraniano, desiderio geopolitico di dare priorità al dominio regionale di Israele e di ritardare l’avvento di un mondo multipolare.

Per quanto riguarda la seconda domanda, la risposta è altrettanto ovvia: l’Iran, in quanto paese indipendente, si trova ad affrontare una minaccia esistenziale, ed è auspicabile che adotti tutti i mezzi necessari per eliminare definitivamente questa minaccia neocoloniale.

Avendo quindi aperto il vaso di Pandora scatenando una nuova guerra di natura neocoloniale, gli Stati Uniti si trovano ora a dover affrontare le conseguenze perverse e incontrollabili delle proprie decisioni: la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran e la revisione della propria dottrina militare.

È in questo contesto che va compresa la dichiarazione del ministro della Difesa iraniano, Mehrdad Akhlaghi:

• “Ci impegniamo a rafforzare la nostra prontezza al combattimento e a garantire una risposta immediata, efficace e proporzionata a qualsiasi minaccia, ovunque essa si presenti, senza alcuna limitazione geografica.

• Tra le nostre priorità figurano l’accelerazione dello sviluppo e della produzione di equipaggiamenti per la difesa, il rafforzamento delle infrastrutture industriali e tecnologiche e il miglioramento del supporto alle forze armate.

• Qualsiasi aggressione riceverà una risposta ferma e proporzionata. Gli avversari dell’Iran non ne detteranno la portata, i tempi o le conseguenze.

• L’Iran non si lascerà cogliere impreparato dalle minacce, non cederà alle pressioni e non permetterà a nessuno di limitare il suo progresso scientifico e tecnologico.

Non esiteremo a difendere la sicurezza, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Iran .

• Mohsen Rezaei: “Sì, abbiamo qualcosa .

Interrogato sulle capacità dell’Iran, il generale Mohsen Rezaei è stato categorico: in caso di guerra, l’Iran spezzerà “le corna dell’America” .

Sostiene che, per grazia di Dio, le forze armate iraniane si trovano in un eccellente stato di prontezza operativa. Secondo lui, i missili antinave iraniani sono già stati testati sulla portaerei USS George Washington.

Hachem Al

Traduzione: Gerard Trousson