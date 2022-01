Iran e Russia passano alla massima strategia





di Pepe Escobar .

Tre non sono molti: il vertice Iran-Russia di questa settimana, che si è svolto in concomitanza con le esercitazioni militari del RIC nel Mar Arabico, in vista di un incontro Xi-Putin tra due settimane, suggerisce una visione strategica in rapida evoluzione per le tre potenze eurasiatiche.

La visita ufficiale del presidente iraniano Ebrahim Raisi in Russia, su invito di Vladimir Putin, ha generato una delle immagini geopolitiche più sbalorditive del 21° secolo: Raisi mentre esegue le sue preghiere pomeridiane al Cremlino.

Più che le ore di approfondite discussioni su temi geopolitici, geoeconomici, energetici, commerciali, agricoli, dei trasporti e aerospaziali, questa immagine rimarrà scolpita in tutti i paesi del Sud come un appropriato simbolo del continuo e inesorabile processo di integrazione eurasiatica .

Raisi si è recato a Sochi e Mosca pronto ad offrire a Putin una sinergia essenziale per affrontare un impero unipolare in declino (Anglo-USA) sempre più incline all’irrazionalismo. Era chiaro fin dall’inizio dei suoi colloqui di tre ore con Putin: il nostro rinnovato rapporto non dovrebbe essere ” a breve termine o posizionale – dovrà essere permanente e strategico “.

Putin deve aver goduto del profondo significato contenuto in una delle affermazioni fattuali di Raisi: “ Noi resistiamo agli americani da oltre 40 anni ”.

Tuttavia, molto più produttivo è stato il documento sulla cooperazione strategica tra Iran e Russia che Raisi e il suo team hanno presentato ai funzionari russi.

Raisi ha sottolineato che questa tabella di marcia ” può determinare la prospettiva per almeno i prossimi 20 anni a venire “, o almeno chiarire ” l’interazione strategica a lungo termine tra la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione russa “.

Il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian ha confermato che i due presidenti hanno incaricato i loro massimi diplomatici di lavorare sulla tabella di marcia. Si tratta infatti di un aggiornamento di un precedente trattato di cooperazione ventennale firmato nel 2001, che inizialmente doveva durare 10 anni, poi essere prorogato due volte di cinque anni.

Uno degli elementi chiave della nuova partnership strategica ventennale tra i due vicini sarà sicuramente una rete di compensazione con sede in Eurasia, progettata per competere con SWIFT, il sistema di messaggistica globale tra le banche.

A partire da Russia, Iran e Cina (RIC), questo meccanismo ha il potenziale per unire i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), l’Unione economica eurasiatica (EAEU), l’ASEAN, i BRICS e altre organizzazioni regionali per il commercio e la sicurezza. Il peso geoeconomico combinato di tutti questi attori attirerà inevitabilmente molti altri nei paesi del Sud e persino in Europa.

Il database esiste già. La Cina ha lanciato il suo sistema di pagamento interbancario transfrontaliero (CIPS) nel 2015, utilizzando lo yuan. La Russia ha sviluppato il suo sistema di trasferimento di messaggi finanziari (SPFS). Costruire un sistema finanziario russo-cinese indipendente collegando i due non dovrebbe essere un problema. La domanda principale è scegliere la valuta standard, forse lo yuan.

Una volta che il sistema è in atto, è perfetto per l’Iran, che desidera aumentare il commercio con la Russia ma rimane ostacolato dalle sanzioni statunitensi. L’Iran ha già firmato accordi commerciali ed è coinvolto nello sviluppo strategico a lungo termine con Russia e Cina.

La nuova tabella di marcia

Quando il ministro degli Esteri iraniano, Amir-Abdollahian, ha descritto la visita di Raisi in Russia come una ” svolta nella politica del buon vicinato e dello sguardo verso oriente “, lui stesso ha fornito una breve versione della tabella di marcia seguita dalla nuova amministrazione iraniana: “ una politica centrata sul vicinato, una politica centrata sull’Asia con uno sguardo verso l’Oriente, e una diplomazia centrata sull’economia ”.

D’altra parte, l’unica “politica” di fatto schierata dall’Occidente collettivo contro Russia e Iran è quella delle sanzioni. La cancellazione di quest’ultima è quindi in cima alle priorità di Mosca e Teheran. L’Iran e l’UEE hanno già concluso un accordo temporaneo. Quello di cui hanno bisogno, prima è meglio, è la prospettiva di diventare partner a pieno titolo in una zona di libero scambio.

Il cancelliere russo da il benvenuto al ministro degli Esteri iraniano Amir Abdollahlian

Mentre Amir-Abdollahian ha elogiato la risoluzione delle controversie con i vicini, come Iraq e Turkmenistan, e una riconfigurazione della scacchiera diplomatica con Oman, Qatar, Kuwait, gli Stati degli Emirati Arabi e persino l’Arabia Saudita, il presidente Raisi – parlando alla Duma – ha scelto dettagliare i complessi complotti stranieri per inviare reti di terroristi takfiri a “ nuove missioni dal Caucaso all’Asia centrale ”.

Come ha detto Raisi, “ l’esperienza ha dimostrato che solo il puro pensiero islamico può impedire la formazione dell’estremismo e del terrorismo takfiri ”.

Raisi non risparmiato attacchi all’Impero: “ La strategia del dominio imperiale è ormai fallita, gli Stati Uniti sono nella loro posizione più debole e il potere delle nazioni indipendenti sta vivendo una crescita storica ”. Questo ha certamente entusiasmato la Duma con la sua analisi della NATO:

“ La NATO è impegnata a penetrare negli spazi geografici di diversi paesi con il pretesto di proteggerli. Ancora una volta, minacciano gli stati indipendenti. La diffusione del modello occidentale, l’opposizione alle democrazie indipendenti, l’opposizione all’autoidentificazione dei popoli – questo è precisamente l’agenda della NATO. È solo un inganno, e lo vediamo l’inganno nel loro comportamento, che alla fine porterà alla loro disintegrazione ”.

Il tema principale di Raisi è la “resistenza“, e questo è rimasto impresso in tutti i suoi incontri. Ha debitamente sottolineato le resistenze afghane e irachene: “ Nei tempi moderni, il concetto di resistenza gioca un ruolo centrale nelle equazioni della deterrenza ”.

La Repubblica islamica dell’Iran è il bastione centrale di tale resistenza: ” Durante i vari periodi storici dello sviluppo dell’Iran, ogni volta che la nostra nazione ha innalzato lo standard del nazionalismo, dell’indipendenza o dello sviluppo scientifico, ha dovuto affrontare sanzioni e pressioni dai nemici della nazione iraniana “, ha detto Raisi.

Per quanto riguarda il JCPOA (trattato sul nucleare), mentre il nuovo ciclo di negoziati a Vienna è, a tutti gli effetti, ancora impantanato, Raisi ha affermato che ” la Repubblica islamica dell’Iran è seriamente intenzionata a raggiungere un accordo se le altre parti sono seriamente intenzionate a revocare le sanzioni in modo efficace ed operativo ”.

Il professor Mohammad Marandi dell’Università di Teheran, attualmente a Vienna come consigliere di alto livello della delegazione iraniana, confronta la sua esperienza con i negoziati iniziali del JCPOA nel 2015 quando era un osservatore. Marandi osserva che quando si parla di americani, “è la stessa mentalità. Loro pensano: noi siamo il capo, abbiamo privilegi speciali ”.

Sottolinea che “ un accordo non è imminente ”. Gli americani si rifiutano di fornire garanzie: “ Il problema principale è la portata delle sanzioni, ne vorrebbero mantenere molte. In realtà, non vogliono il JCPOA. Fondamentalmente, è lo stesso atteggiamento di Trump .

Marandi offre soluzioni pratiche. Rimuovere tutte le penalità di pressione massima. Accetta ” un ragionevole processo di verifica se non intendi ingannare nuovamente il popolo iraniano “. Fornisci assicurazioni che “ gli iraniani sappiano che non violerai più l’accordo. L’Iran non accetterà minacce o ritardi durante i negoziati ”. È improbabile che gli americani accetteranno mai una qualsiasi delle proposte di cui sopra.

Colpisce il contrasto tra le amministrazioni Raisi e Rouhani: “ Nella speranza di ottenere qualcosa dall’Occidente, la precedente amministrazione ha sprecato serie occasioni con Cina e Russia. Oggi è tutta un’altra storia ”, dice Marandi.

L’angolo cinese è piuttosto intrigante. Marandi osserva che Amir-Abdolliahan è appena tornato dalla Cina e che l’unica nazione dell’Asia occidentale su cui i cinesi possono contare è l’Iran. Questo è parte integrante del loro accordo strategico ventennale, molti dei quali lati positivi dovrebbero essere abbracciati dal meccanismo Russia-Iran.

I contorni di un nuovo mondo

Il succo del briefing presso la Duma di Raisi è che l’Iran ha vinto battaglie su due fronti diversi: contro il terrorismo jihadista salafita e contro la campagna statunitense di massima pressione economica.

E questo pone l’Iran in un’ottima posizione come partner russo, con il suo ” ampio potenziale economico, soprattutto nei settori dell’energia, del commercio, dell’agricoltura, dell’industria e della tecnologia “.

Riguardo alla sua posizione geo-economica, Raisi ha osservato come ” la posizione geografica privilegiata dell’Iran, soprattutto nel Corridoio Nord-Sud, può rendere il commercio dell’India verso la Russia e l’Europa più economico e prospero “.

Nel 2002, Russia, Iran e India hanno firmato un accordo per creare l’ “International North-South Transport Corridor” (INSTC), una rete di trasporto merci multimodale di 7.200 km (nave, ferrovia, strada) che collega India, Iran, Afghanistan, Azerbaigian, Russia e Dall’Asia all’Europa come corridoio di trasporto alternativo al Canale di Suez. Oggi Putin e Raisi vogliono dare il massimo impulso all’INSTC.

La visita di Raisi è avvenuta poco prima dell’inizio di un’esercitazione congiunta cruciale, nome in codice “Maritime Security Belt 2022”, nel Mar Arabico, nell’Oceano Indiano settentrionale, con unità delle forze marittime e aviotrasportate delle marine iraniana, cinese e russa.

Mappa del Golfo Persico, Stretto di Hormuz e Mar Arabico

Il Mar Arabico è collegato all’ultra-strategico Stretto di Hormuz, che è collegato al Golfo Persico. I seguaci della strategia “Indo-Pacifico” del Pentagono difficilmente si divertiranno.

Tutto quanto sopra indica un’interconnessione più profonda. L’incontro Putin-Raisi precede di due settimane l’incontro Putin-Xi, che si svolgerà all’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino e che dovrebbe portare la partnership strategica Russia-Cina a un nuovo livello.

Un nuovo ordine guidato dall’Eurasia e che comprende la stragrande maggioranza della popolazione mondiale è un “work in progress”. L’uso dell’Eurasia da parte della Cina come grande palcoscenico per rafforzare il suo ruolo globale, insieme all’interazione sino-russa-iraniana in rapida evoluzione, ha implicazioni straordinarie per i guardiani occidentali del mondo.

La de-occidentalizzazione della globalizzazione, dal punto di vista cinese, implica una terminologia del tutto nuova (“comunità dal destino condiviso”). E ci sono pochi esempi più eclatanti di una “comunità di destino condiviso” della sua più profonda interconnessione con la Russia e l’Iran.

Una delle questioni geopolitiche cruciali del nostro tempo è come sarà articolata un’egemonia emergente, presumibilmente cinese. Se le azioni parlano più delle parole, l’egemonia cinese sembra libera, malleabile e inclusiva e radicalmente diversa da quella degli Stati Uniti. Da un lato, riguarda la maggioranza assoluta dei Paesi del Sud, che saranno coinvolti e si faranno sentire.

L’Iran è uno dei leader del Sud del mondo. La Russia, profondamente coinvolta nella de-occidentalizzazione della governance globale, occupa una posizione unica – diplomaticamente, militarmente, come fornitore di energia – come collegamento speciale tra Oriente e Occidente: l’insostituibile ponte eurasiatico e il garante della stabilità del Sud del mondo .

Tutto questo è in gioco oggi. Non sorprende che i leader delle tre maggiori potenze eurasiatiche si incontrino e parlino di persona, nel giro di pochi giorni.

Questo avviene mentre l’asse atlantista annega nell’orgoglio, nell’arroganza e nell’incompetenza, benvenuti nei lineamenti del mondo eurasiatico e post-occidentale.

Pepe Escobar

fonte: https://thecradle.co

Traduzione: Luciano Lago